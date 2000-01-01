Не у Тутберидзе единой. В нашей фигурке ну очень много травмированных!

Дарья Усачёва, 16 лет

Ещё одна воспитанница Этери Тутберидзе до сих восстанавливается от страшной травмы бедра, которая случилась в прошлом сезоне на Гран-при в Японии. Пока непонятно, в какой форме Даша и будет ли она соревноваться в этом году.