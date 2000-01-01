Не у Тутберидзе единой. В нашей фигурке ну очень много травмированных!

Эпидемия травм в фигурном катании
Сезон едва стартовал, а у нас уже полно травмированных спортсменов. Кто-то из-за травм не смог выступить на контрольных прокатах и даже рискует остаться без соревнований.
Алёна Косторная, 19 лет
Этим летом у фигуристки обострилась застарелая травма бедра, которая мешала кататься. В сентябре девушке сделали операцию, теперь она занимается реабилитацией.
Анна Щербакова, 18 лет
Олимпийская чемпионка Пекина тоже решила залечить прошлые «болячки». В августе она перенесла операцию на колене, но уже вернулась на лёд и тренируется в облегчённом режиме.
Майя Хромых, 16 лет
Незадолго до контрольных прокатов Майя случайно порезала коньком сухожилия рук, поэтому не смогла выступить в «Мегаспорте». Но на тренировки фигуристка уже вернулась, а значит, мы ещё увидим её в новом сезоне.
Александра Трусова, 18 лет
На контрольных прокатах Русская ракета призналась, что каталась с травмой спины. С короткой программой она выступила ради болельщиков, но с произвольной решила всё-таки сняться. Впереди соревнования, и нужно успеть восстановиться.
Евгений Семененко, 19 лет
Воспитанник Алексея Мишина получил травму на сборах в Куршевеле, однако уже идёт на поправку. На контрольных прокатах он выступил в обеих программах, но катался без четверных прыжков.
Аннабель Морозов, 21 год
Танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный активно готовился к контрольным прокатам, но накануне короткой программы Аннабель травмировалась на тренировке в Новогорске. Паре пришлость сняться по рекомендации врачей.
Камила Валиева, 16 лет
Как и Трусова, Камила выступила на контрольных прокатах с травмой. Какой именно — не уточнила, но объяснила, что падать с четверных ей сейчас очень нежелательно. Фигуристка надеется восстановиться до старта турниров.
Дмитрий Алиев, 23 года
Фигурист рассказал, что на сборах и тренировке перед контрольными прокатами чувствовал боль в стопе. Однако проблема носит нерегулярный характер и позволяет нормально кататься.
Софья Самоделкина, 16 лет
Софья не успела как следует подготовиться к новому сезону, так как пропустила много тренировок из-за травмы, а позже заболела на пару с тренером Светланой Соколовской. Но спортсменка активно восстанавливается и навёрстывает упущенное.
Софья Акатьева, 15 лет
Во время сборов в Новогорске юная воспитанница Тутберидзе порезала колено коньком и была вынуждена вернуться домой. К контрольным прокатам Соня восстановилась, но отработать до идеала программы ещё не успела.
Софья Муравьёва, 16 лет
На контрольных прокатах тренер Евгений Плющенко признался, что Софья имеет проблемы с ногой, поэтому тренируется в облегчённом режиме. Однако, несмотря на травму, фигуристка пошла на тройной аксель в обеих программах.
Дмитрий Козловский, 22 года
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пропустили контрольные прокаты из-за травмы партнёра. Дима пояснил, что сейчас активно восстанавливается, и они с Сашей хотят показать свои программы, будучи в хорошей форме.
Дарья Усачёва, 16 лет
Ещё одна воспитанница Этери Тутберидзе до сих восстанавливается от страшной травмы бедра, которая случилась в прошлом сезоне на Гран-при в Японии. Пока непонятно, в какой форме Даша и будет ли она соревноваться в этом году.
Не у Тутберидзе единой. В нашей фигурке ну очень много травмированных!
Читайте также
Синицина/Кацалапов взяли паузу. Это конец?
С кем Трусова пробовала встать в пару?
Дочь Тутберидзе всё-таки будет в сборной США?
Какие призовые ждут фигуристов в России? Все цифры
Кто из фигуристов пропустит контрольные прокаты?
Самые эффектные фото фигуристки Самодуровой
Самые жаркие фото фигуристки Худайбердиевой
Загитова и «Ледниковый период»: как это было?
Фигуристы, выступавшие в нескольких разрядах
Как наши фигуристки учились в школе?
Самые волшебные фото наших фигуристок из закулисья
Самые чувственные фото американки Мэдисон Чок
Кому фигуристы посвящают свои программы?
Самые жаркие фото Виктории Синициной
Фразы Загитовой, которые стали культовыми
Зачему наши фигуристки заводят ИП?