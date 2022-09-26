«Даже ладошки вспотели!» Как Медведева зажигала в жюри «Новых танцев» на ТНТ

Евгения Медведева продолжает покорять мир шоу-бизнеса. На этот раз она дебютировала в жюри популярного телепроекта «Новые танцы» на ТНТ. Для двукратной чемпионки мира сидеть в кресле судьи — новый необычный опыт. Женя с детства привыкла сама представать перед арбитрами на ледовой арене, а теперь ей пришлось оценивать чужие таланты и навыки. Задача совсем не простая и требует больших эмоциональных усилий. Но фигуристка отлично справилась с возложенными на неё обязанностями.

Участники с восторгом выступали перед выдающейся спортсменкой и внимали её речам. А самое главное, что Женя не просто комментировала и оглашала вердикт, а всячески поддерживала ребят и искренне восхищалась их мастерством.

«У меня даже ладошки вспотели!»

Евгения Медведева активно ведёт светскую жизнь и давно зарекомендовала себя не только как известная фигуристка, но и как настоящая селебрити. Она пользуется завидным спросом у рекламодателей и является желанной гостьей в самых разных проектах. Но особенно успешное партнёрство у неё сложилось в последнее время с ТНТ. С момента приостановки спортивной карьеры Женя много раз блистала в программах телеканала: веселилась в «Пой без правил», Comedy Bar и Comedy Club, выступала экспертом в реалити «Ты — топ-модель», проходила через сложные испытания в компании с Дмитрием Губерниевым в шоу «Вызов».

Евгения Медведева Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

И вот очередные успешные съёмки в качестве приглашённой судьи во втором сезоне шоу «Новые танцы», где молодые танцоры соревнуются в баттлах на выбывание. Участников проекта Женя оценивала вместе с хореографами Мигелем и Егором Дружининым. Но на фоне профессионалов она ничуть не затерялась, ведь её спортивное прошлое богато красивыми, глубокими программами, которые запали в души болельщиков во всём мире. Хореографии и эмоциям Женя всегда уделяла не меньше внимания, чем прыжкам, поэтому её прокаты зачастую называли мини-спектаклями. Искусство для неё имеет огромное значение, поэтому в «Новых танцах» её симпатии относились прежде всего к тем, кто также максимально раскрывал свою творческую жилку.

«У меня даже ладошки вспотели! Как вы это делаете? Вы кто такие? Я как будто на выставку современного искусства пришла, и каждая из вас действительно экспонат, настолько уникально и классно вы работаете в группе, и вам настолько идёт этот стиль. Вы даже не представляете, насколько вы классные!» — восторгалась Медведева танцевальной командой The Xeelz.

«Всегда сложно судить детей»

Женя старалась оценивать ребят максимально объективно и заряжать позитивом, независимо от финального вердикта. Давала в основном положительные отзывы и находила, за что похвалить, каждого. А если и критиковала, то очень мягко и аккуратно, чётко объясняя, что смутило или вызвало сомнения.

«У меня возникло ощущение, что сам танец, и музыка, и стиль для меня лично не несёт ничего светлого, и мне немножечко не хватило твоих демонов. У тебя очень светлая, добрая улыбка. Я её сейчас увидела, но мне не хватило, знаешь, острой как лезвие улыбки, которая прошибает до мурашек, до холода», — сказала Медведева одной из участниц.

Евгения Медведева, Мигель и Егор Дружинин в жюри «Новых танцев» Фото: Кадр «Новые танцы» на ТНТ

Тяжело Жене далось судейство детей. Добрая натура фигуристки не хотела никого исключать, но правила требовали обратного. В итоге в одной из битв танцоров она отдала предпочтение мальчику, который ранее уже участвовал в этом проекте, но выбыл на первом этапе. Девушка посчитала, что будет справедливо дать шанс более опытному участнику, а не девочке, которая впервые ворвалась на проект и ещё успеет себя проявить.

«Всегда сложно судить детей, но тут два абсолютно разных случая у вас. Ты, Даниил, уже второй раз пришёл сюда, у тебя уже есть опыт. У Софы это пока что первый опыт, поэтому в силу опытности свой голос я отдаю Даниилу», — пояснила Медведева.

«Такие прикольные! Не могу вообще!»

На протяжении всей программы Евгения вела себя очень естественно, искренне говорила комплименты участникам и не стеснялась ярко реагировать на происходящее на сцене. Наблюдать за её реакцией и слушать комментарии было не менее интересно, чем смотреть сами танцы. Такого солнечного, искреннего и доброжелательного судьи в большом спорте и фигурном катании в частности, пожалуй, не встретишь.

«Вы прикольные, вы оригинальные, вы прям вот учебник. Это комплимент, если что! — смеялась Медведева, комментируя выступление танцевальной команды Podval. — Это было классно и очень профессионально, я люблю смотреть, как свою работу хорошо выполняют профессионалы».

Евгения Медведева в жюри «Новых танцев» Фото: Кадр «Новые танцы» на ТНТ

Однако солнечные улыбки и смешки героини Олимпиады в Пхёнчхане не означали, что она лишь восторгалась конкурсантами и веселилась. Другие члены жюри по достоинству оценили её работу и похвалили. Так, Егор Дружинин отметил, что Женя прекрасно проявила себя на шоу и очень точно подбирала определения выступлениям танцоров. Просто делала это в живой оригинальной манере и подбадривала взволнованных танцоров с помощью юмора и бесконечного обаяния.

«Такие прикольные! Не могу вообще! И мне хватило всего: мне хватило мастерства, мне хватило юмора. Вы крутые!» — не скрывала Медведева чувств после танца мужского дуэта Ronin & Loony Boy.

Евгения Медведева, Мигель и Егор Дружинин в жюри «Новых танцев» Фото: Кадр «Новые танцы» на ТНТ

Можно не сомневаться, что выпуск «Новых танцев» с Евгенией Медведевой соберёт массу просмотров и, возможно, привлечёт к ней новых фанатов. Ведь мир шоу-бизнеса любит Женю, и эта любовь определённо взаимна.