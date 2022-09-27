«Людям свойственно драматизировать». Разбор резонансной программы Валиевой с психологом

Новая произвольная программа Камилы Валиевой по мотивам событий Олимпиады-2022 вызвала огромный ажиотаж в обществе. Тот факт, что 16-летней фигуристке приходится снова и снова проживать на льду свою самую большую спортивную трагедию, вселяет в болельщиков сожаление и недоумение. Как тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе мог позволить спортсменке вновь погрузиться в свою травму — пожалуй, самый актуальный вопрос в фигурном катании.

Но действительно ли эта программа губительная для психики Камилы? Или же она, наоборот, показывает силу спортсменки и помогает ей проработать травматичный опыт? Эти и другие вопросы разобрали со спортивным психологом Викторией Борзенковой.

Виктория Борзенкова — спортивный психолог. Мастер спорта России международного класса по фигурному катанию, призёр международных соревнований. Закончила НГУ им. П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге, с 2018 года — научный сотрудник лаборатории спортивной психологии Московского института психоанализа под рук. К. А. Бочавера. Спортивный психолог клуба Т. Н. Москвиной.

— Виктория, какие у вас впечатления от произвольной программы Камилы Валиевой?

— Мне Камила в принципе нравится. Это сильный, неординарный спортсмен. Впечатления всегда хорошие, собственно, ничего не поменялось за время, которое прошло с предыдущего сезона. Было приятно видеть её на льду после всех ударов судьбы, которые ей пришлось перенести. Она вышла и показала себя — это уже приятно.

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— Программа Камилы по мотивам Олимпиады вызвала большой резонанс. Многие уверены в том, что проживать этот кошмар снова и снова — губительная стратегия. Действительно ли это так? Или это способ терапии?

— В психологии есть очень много направлений, которые помогают проживать различные травмирующие ситуации, в том числе через арт-терапию. Не знаю, в этом ли был замысел, здесь лучше спросить у Камилы и её тренеров. Насколько эта программа может ей навредить или помочь — тоже сказать сложно. Если у человека серьёзная травмирующая ситуация, как правило, ему очень сложно порой даже говорить об этом. Я считаю, если Камиле хочется показывать эту тяжёлую, переломную в её судьбе историю через язык тела, делиться со зрителями частичкой своих переживаний, то почему нет? Штаб Этери Тутберидзе в целом здравомыслящий, и, естественно, если бы у Камилы до сих пор остро переживался этот вопрос, то никто бы насильно не заставил её катать такую программу и усугублять её состояние. Реально серьёзная, незакрытая психологическая травма вряд ли позволила бы в принципе катать такую программу, многократно проживая негатив, — это противоестественно.

Второй момент: людям свойственно на фоне эмоциональных переживаний драматизировать, катастрофизировать и масштабировать. Камила сильный спортсмен, почему бы нам не посмотреть на эту историю с другой стороны? Как вариант, что через этот образ она переживает не свою травму и трагедию, а возможно, показывает свою силу. «Что нас не убило — сделало сильнее». Она смогла вернуться после того, что произошло, и тем самым доказывает всем, что даже эта ситуация её не сломила. Она всё равно на льду, она всё равно с нами, продолжает свою спортивную карьеру.

— После проката Камила расплакалась и долго не могла остановить слёзы. Может ли такой выбор программы усугубить ситуацию?

— Мы же понимаем, что эта программа готовилась на тренировках, это не был первый её прокат. Наверное, это определённым образом может её погружать в события прошлого. Другой вопрос — её нынешнее отношение к этому. Мне очень сложно со стороны судить. Мы часто склонны делать какие-то проекции своих переживаний, интерпретировать, как бы мы себя чувствовали в этом случае. Но не факт, что Камила себя чувствует так же, ведь это только её личный опыт. Здесь, конечно, сложно давать суждения, есть только гипотезы и предположения. Я склонна думать с позитивной точки зрения, что она сильный спортсмен, который смог преодолеть это сложное, кризисное состояние, справиться с ним и через образ показать, что это её больше не беспокоит и жизнь продолжается. А дальше, конечно, каждый будет интерпретировать как ему кажется, что она в этот момент чувствует. Но то, что она вышла и прокатала — я считаю, это дорогого стоит.

— Раньше Камила отрабатывала программу у себя на катке, в кругу близких людей. А сейчас выступила для многомиллионной аудитории и после этого сказала, что почувствовала, будто её снова окунули в ту ситуацию. Стоит ли вообще отрабатывать такие травматичные моменты на глазах у всего мира?

— Есть определённые триггерные ситуации, которые могут поднимать ряд эмоций, травмирующих в том числе. Не знаю, учитывалось ли это при постановке программы, не могу отвечать, чем руководствовался штаб при постановке. То, что идея неординарная — это факт. Но, как говорится, что от сердца идёт, до сердца и доходит. Камила делится своей личной трагедией со зрителем — это характеризует её как сильную личность. Она показывает всем, что это действительно для неё значимо и больно. Как это сказывается непосредственно на её ментальном здоровье, мы не знаем, мы можем только догадываться, как она себя чувствует: травмирует это её или, наоборот, вселяет больше веры в себя.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— В прошлом интервью, которое мы делали во время Олимпиады, вы говорили, что у Камилы есть риск эмоционального застревания. То, что она сейчас показывает такую программу и планирует её катать весь сезон, является фактором того, что она в эмоциональном застревании?

— Не думаю. Когда человек эмоционально застревает в каком-то травмирующем опыте, как правило, ему очень сложно двигаться дальше, в душе «висит якорь» и тянет в многократное прокручивание событий прошлого, не давая человеку сфокусироваться на текущих задачах. Я не знаю эмоциональное состояние Камилы на сегодняшний день, но в индивидуальной работе со спортсменом это можно выяснить. Ставить сейчас какие-то диагнозы я не возьмусь. Если спортсмен телом пошёл дальше, а эмоционально застрял, постоянно прокручивает травмирующий опыт, наверное, здесь требуется помощь, чтобы суметь завершить эту историю. Полагаю, раз Камила выходит и прокатывает эту программу, причём довольно эмоционально, значит, она эту историю прожила и в целом может с ней работать. Потому что, повторюсь, когда опыт остаётся очень травмирующим, то в терапии человек даже говорить об этом иногда не может, не то что катать на широкую аудиторию, его очень сильно накрывает.



Мы допускаем тот момент, что, когда многократно проживается травматичный опыт, происходит десенсибилизация, человек постепенно эту эмоцию доживает, завершает и выходит на новый уровень. Может быть, то же самое происходит и с Камилой. Также возможно, что она проживает эту историю с точки зрения того, что «я смогла это сделать, я вышла и делюсь этой болью, я сильная и я продолжаю кататься, несмотря ни на что». Я больше склонна ко второй версии.

— При всём при этом у этой программы есть ещё и соревновательная функция. И в случае Камилы она требует прыжки ультра-си. Возможно ли вообще собрать сильные эмоции и сложный контент в один прокат?

— Раз они поставили эту программу, представили её на всеобщий суд, я думаю, что это возможно. Если бы было невозможно совместить артистическую и техническую составляющую, вряд ли бы мы сегодня видели эту программу. И если Камила сможет всё это совместить, то действительно получится такая маленькая история жизни с большим значением для Камилы.

— Дело Камилы ещё не завершено, она продолжает жить в неизвестности насчёт своей карьеры. Как мотивировать себя в такой ситуации? Как вообще идти дальше, ставить цели, если ты не знаешь, что будет завтра?

— Глобально сейчас все спортсмены находятся в состоянии неведения. Для всех ситуация отстранения предполагает определённую тревогу насчёт того, как продолжать карьеру, как находить опорные точки. Самое простое, что можно посоветовать: во-первых, продолжать заниматься тем, что ты любишь. Всё-таки мы в спорте не только ради достижений, но и ради получения определённых эмоций, для самоактуализации и саморазвития.

Во-вторых, не ставить пока что долгосрочных целей. Ставить цели реальные и достижимые, чтобы поддерживалась структура мотивации, потому что цель как раз определяет мотивацию. Сейчас в работе со спортсменами необходимо очень чётко выстраивать цели в условиях новых спортивных реалий.

В-третьих, если мы не можем изменить ситуацию, то нам надо учиться менять своё отношение к ней. Мы должны просто принять ситуацию сегодняшнего дня, не нервничать и работать с тем, что есть. Вариантов два: либо закончить, либо продолжить, внеся определённые корректировки. Жизнь продолжается, несмотря ни на что, как у Камилы, так и у всех спортсменов, которые сейчас лишены возможности выступать на международных соревнованиях.