«Я не выхожу абсолютно голая на лёд». Самые откровенные костюмы Елизаветы Туктамышевой

Как Туктамышева меняет моду в фигурном катании
Елизавета является одной из долгожительниц самого красивого вида спорта, поэтому может позволить себе гораздо больше, чем юные коллеги. Фигуристка показывает настоящее зрелое женское катание!
«Toxic» с раздеванием
Показательный номер Лизы под песню Бритни Спирс взорвал мир ледовых шоу. Для него спортсменка выбрала блестящий короткий костюм, под которым прятался красивый бюстгалтер.
Барабанщица с саксофоном
Второй по мощности перформанс Туктамышевой — это прокат барабанщицы с саксофоном. Помимо музыкальных инструментов, у фигуристки был шикарный наряд из стильного зелёного пиджака и чёрной юбки.
Зелёный — хит сезона
Оттенки зелёного так или иначе образуют цикличность в карьере ученицы Алексея Мишина. Изумрудный костюм для произвольной прошлого года лишь подтверждает это.
Счастливый костюм
Тем не менее главный успех последних лет Лизе принесли «Хроники заводной птицы». С этой программой фигуристка завоевала серебро чемпионата мира в 2021 году. Костюм тогда был невероятно хорош!
Осторожно, Лиза!
На показательных командного чемпионата мира в 2019 году Туктамышева появилась в эффектном красно-малиновом платье с чёрной сеткой поверх него. Не заметить фигуристку не получалось.
Внешняя элегантность
Ещё одно бордовое платье было скрыто Лизой под длинным чёрным жакетом-фраком. На показательных Гран-при—2021 она снова удивила, представив костюм-трансформер.
Сюрприз внутри
Яркая постановка под фрагмент из мюзикла «Мулен Руж» заиграла новыми красками, стоило Туктамышевой сбросить лишнее одеяние и показать красный купальник с бахромой на бёдрах.
Сексуальное просвещение
Лиза не боится экспериментов. Как самая опытная в женской сборной России, она без устали работает над тем, чтобы менять моду на скромные однотипные костюмы. Сексуальность, по её мнению, — не грех.
«Женское тело — это прекрасно. Я же не выхожу абсолютно голая на лёд, всё в рамках приличия всё-таки», — объясняла свою позицию Туктамышева в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
«Я не выхожу абсолютно голая на лёд». Самые откровенные костюмы Елизаветы Туктамышевой
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