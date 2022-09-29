Обошла всех, кроме Трусовой. Статистика ультра-си Акатьевой и других учениц Тутберидзе

Софья Акатьева обогнала по количеству попыток ультра-си почти всех девушек из группы Этери Тутберидзе. Догнать юная фигуристка не смогла лишь Александру Трусову с её почти ста квадами, но олимпийских чемпионок Анну Щербакову и Камилу Валиеву уже опередила. 68 попыток ультра-си — это вам не шутки!

Другая ситуация у Майи Хромых: о её проблемах с квадами наглядно свидетельствуют цифры. Количество падений сильно превышает количество чистых прыжков.

Аделия Петросян тоже не блещет статистикой, но прыгает квады всего год и за это время попыталась исполнить целых три вида квада: тулуп, риттбергер и даже флип!

Тройной аксель стабильнее, чем у Туктамышевой

В свои 15 лет Софья Акатьева имеет за плечами приличный опыт исполнения элементов ультра-си: успешно делает их на соревнованиях уже три года. В сезон-2019/2020 она ворвалась сразу с двумя прыжками повышенной сложности: четверным тулупом и тройным акселем, а ведь было ей тогда всего 12 лет! С таким контентом воспитанница Этери Тутберидзе могла бороться со взрослыми, но правила, естественно, этого не позволяли. Соня удивляла зрителей на детских и юниорских стартах, добиваясь стабильности. Она оказалась универсальной фигуристкой, способной выступать одновременно как с тройным акселем, так и с четверным прыжком. Очень ценный талант в условиях запредельной конкуренции среди российских одиночниц.

Софья Акатьева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как и многие другие фигуристки, Соня чаще чисто исполняет тройной аксель в каскаде, нежели сольно. При этом большинство каскадов у неё идёт с тройным тулупом. С двойным тулупом она прыгала триксель четыре раза, и две попытки получились чистыми — ровно половина. Каскад тройной аксель — тройной тулуп фигуристка блестяще выполнила восемь раз. Ещё на двух попытках допустила помарки, но зато никогда не падала.

С сольным трикселем дела у Сони обстоят не так круто, но бóльшую часть прыжков, пусть и с ошибками, она приземляет. Спортсменка показывает на собственном примере, что сражаться за элемент нужно до последнего, и сейчас её совокупный процент успешности тройного акселя достигает 55%. Это больше, чем у самой Императрицы Елизаветы Туктамышевой. Да и число попыток — 31 — для трёх сезонов выглядит внушительно.

37 квадов Акатьевой

С четверными прыжками дела у Сони обстоят тоже хорошо. Падения — редкие случаи. В её арсенале значится два вида квадов: тулуп и сальхов. Последний она прыгает всего год, а четверной тулуп — обязательный элемент произвольной на протяжении трёх сезонов. С сольным квад-тулупом она полностью справляется не то что бы часто: из 18 попыток — только треть чистых. Помимо четырёх падений и семи ошибок на приземлении, Соня однажды сделала на четверном тулупе «бабочку»: скрутила два оборота вместо четырёх на первенстве России — 2022.

Однако неудачи с сольным прыжком затмевает стабильное выполнении фигуристкой каскадов. Из десяти попыток четверного тулупа — двойного тулупа она чисто сделала восемь. И усложнение каскада добавлением ещё одного оборота к тулупу никак не испортило эту прекрасную статистику. Из трёх попыток все оказались чистыми.

В прошлом сезоне Акатьева порадовала и появлением в соревновательном контенте каскада четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов. Премьера сложного элемента состоялась на этапе юниорского Гран-при в Красноярске. Тогда Софья ошиблась на приземлении, но на Гран-при в Гданьске сделала каскад чисто. На том же старте звёздочка Тутберидзе впервые безукоризненно выполнила четверной сальхов, что уравняло её по набору ультра-си с Камилой Валиевой. А на первенстве России — 2022 Соня неожиданно прыгнула четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом. Чистый элемент судьи оценили щедро, и на данный момент он является самым дорогим из прыжковых элементов Акатьевой за всю карьеру.

За три года Софья успела совершить 68 попыток ультра-си за 19 стартов: 37 квадов и 31 триксель. Из старших подруг по команде Тутберидзе больше только у Александры Трусовой. Соня обогнала в этом отношении даже олимпийскую чемпионку Анну Щербакову. Серьёзная заявка на борьбу за лидерство!

Хромых слишком часто падает

Майя Хромых прыгает ультра-си также три сезона, но её статистика значительно скромнее, чем у Акатьевой. Заветный тройной аксель пока не появился в контенте Майи, и основная ставка идёт на четверные прыжки. На стартах она исполняет два вида квадов — те же четверной тулуп и четверной сальхов. Кататься с ними 16-летней фигуристке достаточно проблематично: она часто падает и нивелирует тем самым сложность произвольной программы.

Начав выступать с четверным сальховом в сезоне-2019/2020, Майя покорила его лишь в финале Кубка России — 2021. На этом турнире ей впервые удалось чисто приземлить и четверной тулуп, который она безуспешно прыгала с декабря 2020-го. Тот прокат Майи можно назвать историческим: она безукоризненно сделала все элементы и поднялась на первое место по итогам произвольной. И хотя общий результат принёс ей не золото, а серебро, спортсменка обрела веру в себя, которую особенно подкосила произвольная на Кубке Первого канала — 2021. Майя дважды заходила на четверной тулуп, но на одном сделала «бабочку», со второго — упала. И вдруг в финале Кубка России у неё всё получилось — полная неожиданность!

Майя Хромых Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К сожалению, общая тенденция падений и ошибок на квадах у Майи всё равно сохранилась. Оттачивая четверной тулуп в олимпийском сезоне, она без проблем два раза показала его в каскаде с двойным тулупом, но в каскаде с тройным её снова покинула фортуна: на две чистые попытки — столько же падений. Подводил и сольный четверной тулуп: к чистому прыжку в финале Кубка России прибавился ещё один чистый на Гран-при в Италии. Все остальные заканчивались грубыми ошибками и падениями.

За три сезона и 15 соревнований Майя показала 16 попыток четверного тулупа и шесть —четверного сальхова. Всего 22 квада. Семь из них она выполнила чисто, но падала и ошибалась значительно чаще — девять и пять раз соответственно. Плюс эта злополучная «бабочка» на Кубке Первого канала… Жаль, но на данный момент процент успешности выполнения ультра-си у Майи ограничивается 32 %.

Петросян в начале пути с четверными прыжками

Аделия Петросян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

15-летняя Аделия Петросян вступила в ряды квадисток недавно, и её статистика отражает только один прошлый сезон. Тем не менее она уже заходила на три вида квадов: тулуп, риттбергер и флип. А началось всё с юниорского этапа Гран-при в Словакии, где Аделия прыгнула четверной тулуп с ошибкой на выезде и недокрутом в четверть оборота. Помаркой закончилась и попытка четверного тулупа на Гран-при в Любляне. Но фигуристка не отчаялась, а отправилась покорять четверной риттбергер на пятом этапе Кубка России. С сольного упала, но зато приземлила с помаркой каскад четверной риттбергер — двойной тулуп. А на чемпионате России — 2022 добилась чистого исполнения этого контента.

Пока четверной риттбергер — единственный квад, с которым справилась Аделия, да и то — три раза из девяти. Но она активно изучает четверной флип и уже показывала его, пусть и с падением, на Кубке Первого канала. Так что с такой готовностью к экспериментам можно ожидать улучшения статистики ультра-си фигуристки. Её низкие 23% успеха — один сезон и семь соревнований. Интересно, как эти цифры изменятся через пару лет и какие ультра-си успеет освоить повзрослевшая спортсменка?

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