Семененко – самый смелый одиночник России? Не боится макияжа и растёт в большого артиста

Во взрослое катание Евгений ворвался мальчиком, которому можно доверить важное дело, и он не подведёт. Помните же историю про квоты? А теперь он превращается в настоящего артиста прямо у нас на глазах.

Воскресным вечером в «Мегаспорте» было очень шумно. Камила Валиева растрогала и шокировала постановкой под «Truman Sleeps», Марк Кондратюк пытался покорить лиричный образ и пять четверных, но смог справиться лишь с одним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов устроили танцы под Элвиса Пресли. Интересного было много, но публику подняла с мест корейская дискотека. И заслуженно.

Среди экспериментов внутреннего сезона постановка «Good Boy Gone Bad» – пока самая яркая вспышка. Даже без сложного контента Евгений Семененко зажёг зал и впечатлил скептиков. Да, он уже экспериментировал с темой k-pop в показательных номерах, но взять такую музыку в соревновательную программу, да ещё и с потенциалом для вставки четырёх квадов… Это очень смело и рискованно, но в этот раз ставка, кажется, сыграла.

Спустя несколько дней эмоции поутихли, можно взглянуть на программу трезво и оценить её потенциал по сезону – а он определённо есть.

Кто создал эту прорывную программу?

В интервью пресс-службе ФФККР Алексей Мишин отметил, что именно Семененко можно назвать основным автором постановки: «Программа ставилась Авербухом и дорабатывалась при участии специалиста балета Бориса Эйфмана Елизаветы Навиславской, а также нашего хореографа Татьяны Прокофьевой. Но поскольку музыка, идеи, хореографические задумки были предложены Женей, то авторство программы в основном принадлежит ему».

Аналогичного мнения придерживаются и те, кто работал с Евгением над произвольной. «Я больше режиссировал программу, говорил, что мне нравится, а что нет», – сказал Илья Авербух в интервью Sport24.

Илья Авербух и Евгений Семененко Фото: Из личного архива Евгения Семененко

Педагог по пластической выразительности Елизавета Навиславская отметила, что двигателем процесса выступал именно Женя. «Я немного всё это подчищала и причёсывала, доводила движения до нужной амплитуды. Он практически сам всё сделал, потому что он это любит, насмотрелся этой хореографии», – рассказала она в интервью «Чемпионату».

Инициатором же такого выбора неожиданно стал не Евгений, а тренерский штаб. Несколько вариантов отвергли, а потом Мишину пришла идея с k-pop, от которой невозможно было отказаться. Услышав реакцию зала в минувшие выходные, Алексей Николаевич явно подумал, что не прогадал с выбором.

Программа поможет Семененко бороться за первые места, но для этого нужно долечиться

В Москве Женя катался с облегчённым контентом из-за травмы колена. Менять прыжки в угоду правилам не стали, просто фигурист делал на один оборот меньше в каждом элементе. Чудо, что он вообще смог добраться до «Мегаспорта» и выступить на прокатах, поскольку падение в Куршевеле не сулило ничего хорошего.

В целом у программы есть хороший технический потенциал: её составили по популярной нынче схеме «спокойная часть под четверные + быстрая под хореографию». Сюжет также разделён на две части: сначала герой предстает этаким мечтательным романтиком, но музыка меняется, и романтик становится бэд-боем. Перемена в настроении случается на ойлерном каскаде, а из последнего риттбергера Семененко впрыгивает прямо в дорожку шагов – интересная находка.

Судя по записи с шоу в Куршевеле, в первой половине программы планируется три квада (тулуп, риттбергер, сальхов), а также тройной аксель. Ещё один тулуп переехал во вторую половину, а завершилось всё простым каскадом двойной аксель – ойлер – тройной сальхов и тройным риттбергером. Где расположатся ещё два каскада, узнаем к первым соревнованиям: один явно уйдёт к какому-то из тулупов, а где-то может всплыть ещё и секвенция. Теперь её вставлять выгоднее, чем каскад с двойным прыжком.

Евгений Семененко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

База такой произвольной программы (при условии сохранения всех уровней) превысит отметку в 87 баллов, а если получится вставить ещё один тройной аксель, то база подрастёт почти до 92. На Олимпиаде набор Жени с тремя квадами и двумя трикселями оценивался в 84,37 балла, так что прогресс в контенте очевиден. Но выкатывать его можно только будучи полностью здоровым и в форме, близкой к пику.

По части второй оценки фигурист продолжает прогрессировать – те же улучшения в пластике стали заметны ещё в прошлом сезоне. Кирилл Алёшин теперь работает с группой Мишина над скольжением, так что есть у кого поучиться владению коньком. При этом в той же хореографии мы увидели далеко не всё, ведь какие-то фишки с нынешней травмой колена воплотить невозможно.

Технические ограничения иногда полезны: Евгений смог сделать упор на непрыжковые элементы и оформление – работу рук, повороты, связки, мягкость скольжения. Теперь интересно посмотреть на то, что из этого сохранится, когда в программу добавятся квады. Без ультра-си сложно залезать в призы даже на российском уровне, а из-за четверных часто приходится выкидывать из программы то, что её украшает.

Евгений Семененко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мейк-ап, покраска волос, необычная музыка – и всё это с подачи Мишина

Ещё одна вещь, которая выделяет Женю среди других спортсменов сборной – ему не чужды визуальные эксперименты. Одно дело – придумать замысловатый грим на шоу, но совсем другое – выйти с макияжем на почти что соревновательный лёд и показать произвольную. В мужском одиночном катании редко кто пробует такие вещи, и за эту смелость Евгению отдельный респект.

Рука об руку с Алексеем Мишиным и другими опытными специалистами Семененко понемногу раскрывает себя с разных сторон. Алексей Николаевич – такой удивительный человек, который может взять и «Адажио» Альбинони для «облагораживания» ученика и сказать: «А давай что-нибудь с лицом сделаем, чтобы образ подчеркнуть». Предлагал даже цвет волос поменять, но пока остановились лишь на макияже глаз. То ли ещё будет!

Благодаря такой открытости к новому Женя нашёл для себя идеальную программу: ему нравится эта музыка, он органично чувствует себя в этой хореографии, есть где разгуляться харизме и чем впечатлить публику. И, безусловно, куда расти – что по части техники, что по части презентации. По сравнению с шоу в Куршевеле, постановка значительно изменилась и продолжит быть «живым организмом» по ходу сезона. Прошлогодний Воланд прошёл такой же путь изменений от Челябинска до Пекина и позволил Жене стать лучшим из россиян в личном турнире на Олимпиаде.

Звание «новой надежды мужской одиночки» ещё никого до добра не доводило, поэтому и давать его не хочется. Хочется просто наблюдать за тем, как Евгений Семененко прогрессирует дальше и удивляет публику, до потолка возможностей ещё далеко. Главное, чтобы здоровье позволило развиваться дальше и реализовывать все грандиозные задумки. И попадать на главные страницы порталов исключительно по хорошим поводам – таким, как этот фурор в «Мегаспорте».