Кто станет соведущей Загитовой? Всё, что известно о новом сезоне «Ледникового периода»

Загитова — одна из ведущих

Третий сезон подряд у микрофона будет олимпийская чемпионка Алина Загитова, также проект будет вести Алексей Ягудин. Илья Авербух оставлял интригу, кто же будет работать в паре с Загитовой, возможно, к проекту присоединится кто-то ещё.