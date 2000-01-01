Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Что известно о новом сезоне «Ледникового периода»?
Что известно о новом сезоне «Ледникового периода»?
К Загитовой и Медведевой прибавились олимпийские чемпионы Пекина.
AMP-версия
Загитова — одна из ведущих
Загитова — одна из ведущих
Третий сезон подряд у микрофона будет олимпийская чемпионка Алина Загитова, также проект будет вести Алексей Ягудин. Илья Авербух оставлял интригу, кто же будет работать в паре с Загитовой, возможно, к проекту присоединится кто-то ещё.
Медведева вновь на льду с Милохиным
Медведева вновь на льду с Милохиным
Евгения Медведева примет участие в шоу в качестве конкурсантки, и по инсайду Sport24 её партнёром вновь станет Даня Милохин. Это вписывается в концепцию возвращения прежних участников «Снова вместе».
Жулин снова против Авербуха
Жулин снова против Авербуха
По словам Ильи Изяславовича, в сезоне будет реализована концепция командного турнира: половину участников будет готовить он, а другую – Александр Жулин.
В деле — чемпионы Пекина…
В деле — чемпионы Пекина…
Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут участвовать в «Ледниковом периоде», но в разных командах: Вика отправится к Жулину, Никита – к Авербуху.
…и Иван Букин
…и Иван Букин
Также участие в проекте примет многократный призёр чемпионатов Европы Иван Букин, как сообщает ТАСС.
Тарасова возвращается в жюри
Тарасова возвращается в жюри
Татьяна Анатольевна вновь окажется в числе членов жюри и будет оценивать выступления участников.
Когда начнутся съёмки?
Когда начнутся съёмки?
Уже 6–7 октября в «Лужниках» пройдут первые съёмки в рамках грядущего сезона. Когда проект начнёт выходить в эфир, пока неизвестно. В прошлом сезоне выпуски выходили через несколько дней после съёмок.
Кто станет соведущей Загитовой? Всё, что известно о новом сезоне «Ледникового периода»
Читайте также
Какие фигуристы катались под русский вокал?
Какие фигуристы катались под русский вокал?
Самые сексуальные костюмы Туктамышевой
Самые сексуальные костюмы Туктамышевой
На каких Гран-при выступят Валиева и Трусова?
На каких Гран-при выступят Валиева и Трусова?
Фигуристы с травмами
Фигуристы с травмами
Синицина/Кацалапов взяли паузу. Это конец?
Синицина/Кацалапов взяли паузу. Это конец?
С кем Трусова пробовала встать в пару?
С кем Трусова пробовала встать в пару?
Дочь Тутберидзе всё-таки будет в сборной США?
Дочь Тутберидзе всё-таки будет в сборной США?
Какие призовые ждут фигуристов в России? Все цифры
Какие призовые ждут фигуристов в России? Все цифры
Кто из фигуристов пропустит контрольные прокаты?
Кто из фигуристов пропустит контрольные прокаты?
Самые эффектные фото фигуристки Самодуровой
Самые эффектные фото фигуристки Самодуровой
Самые жаркие фото фигуристки Худайбердиевой
Самые жаркие фото фигуристки Худайбердиевой
Загитова и «Ледниковый период»: как это было?
Загитова и «Ледниковый период»: как это было?
Фигуристы, выступавшие в нескольких разрядах
Фигуристы, выступавшие в нескольких разрядах
Как наши фигуристки учились в школе?
Как наши фигуристки учились в школе?
Самые волшебные фото наших фигуристок из закулисья
Самые волшебные фото наших фигуристок из закулисья
Самые чувственные фото американки Мэдисон Чок
Самые чувственные фото американки Мэдисон Чок
© championat.com 2000–2022