Что известно о новом сезоне «Ледникового периода»?
К Загитовой и Медведевой прибавились олимпийские чемпионы Пекина.
Загитова — одна из ведущих
Третий сезон подряд у микрофона будет олимпийская чемпионка Алина Загитова, также проект будет вести Алексей Ягудин. Илья Авербух оставлял интригу, кто же будет работать в паре с Загитовой, возможно, к проекту присоединится кто-то ещё.
Медведева вновь на льду с Милохиным
Евгения Медведева примет участие в шоу в качестве конкурсантки, и по инсайду Sport24 её партнёром вновь станет Даня Милохин. Это вписывается в концепцию возвращения прежних участников «Снова вместе».
Жулин снова против Авербуха
По словам Ильи Изяславовича, в сезоне будет реализована концепция командного турнира: половину участников будет готовить он, а другую – Александр Жулин.
В деле — чемпионы Пекина…
Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут участвовать в «Ледниковом периоде», но в разных командах: Вика отправится к Жулину, Никита – к Авербуху.
…и Иван Букин
Также участие в проекте примет многократный призёр чемпионатов Европы Иван Букин, как сообщает ТАСС.
Тарасова возвращается в жюри
Татьяна Анатольевна вновь окажется в числе членов жюри и будет оценивать выступления участников.
Когда начнутся съёмки?
Уже 6–7 октября в «Лужниках» пройдут первые съёмки в рамках грядущего сезона. Когда проект начнёт выходить в эфир, пока неизвестно. В прошлом сезоне выпуски выходили через несколько дней после съёмок.
Кто станет соведущей Загитовой? Всё, что известно о новом сезоне «Ледникового периода»
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