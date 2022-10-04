Туктамышева выступит в 10 утра. Расписание турнира в Питере точно составлено для зрителей?

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга очень мощно начала сезон в медийном плане. По сути, сезон и стартовал именно в Питере — контрольными прокатами местных фигуристов.

Мероприятие было открытым для болельщиков и журналистов. Пресса могла задавать вопросы желающим этого фигуристам и тренерам, было разрешено фотографировать и даже записывать видео. Отличный прогресс, учитывая, что раньше питерские прокаты были строго закрытыми и пробраться в Академию фигурного катания на Туполевской, чтобы взглянуть на новые программы хотя бы одним глазком, было невероятно тяжело. Как зрителю, так и СМИ.

Следующая важная отсечка в календаре петербургской федерации — мемориал Николая Панина-Коломенкина: соревнование с богатой историей, запланированное на 5-8 октября. Вот что рассказал о турнире Алексей Николаевич Мишин:

«Для меня мемориал Панина — культовый турнир. Именно он стал моим первым соревнованием. Я до сих пор помню, как выходил на лёд — это был конец 50-х. Тогда мы соревновались на улице в ЦПКиО имени Кирова. Было очень холодно, у кромки льда стояли мужчины в шубах, в руках они держали картонные папки, на которых были нарисованы оценки. Поэтому я с особым трепетом каждый раз жду эти соревнования. Уверен, что в этом году они будут интересными».

Состав достоин международных соревнований

Когда выкатили предварительный состав участников, турнир стали называть единственным российским «Челленджером». Сплошь звёзды и сборники: в женском одиночном разряде — Елизавета Туктамышева, в мужском — Михаил Коляда, Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв. В парном катании схлестнутся лучшие ученики Тамары Москвиной — Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Окончательный список фигуристов и официальное подтверждение от Туктамышевой только подогрели интерес к турниру: Семененко снялся из-за травмы, но добавились участники контрольных прокатов Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и тренирующийся в Москве Алексей Ерохов, а также ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов.

Сильнейший состав, достойный такого же шоу, какое было на контрольных прокатах в «Мегаспорте», и заполненных под завязку трибун. И это не только у одиночников: то же самое — у пар и танцоров!

Но, как правило, редко какая прекрасно начинающаяся история в российском фигурном катании бывает без подвоха. Организаторы опубликовали расписание турнира, и у всех возник логичный вопрос.

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А для кого вы проводите эти соревнования?

Начнём с самого богатого по составу вида — мужского одиночного катания. Думаете, его ставят на вечер потенциально самых удобных дней, пятницы и субботы? Было бы логично, но нет: короткая программа запланирована на 10 утра пятницы, когда основная часть болельщиков сидит в офисах. С произвольной всё чуть лучше — 12:15 субботы — но тоже не мечта, учитывая, что станция метро Комендантский проспект, от которой нужно идти 10-15 минут до катка, — конечная.

Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов и Дмитрий Алиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Женщины выйдут на лёд в 15:15 четверга — если Лизе Туктамышевой достанется место в последней разминке, особо удачливые смогут попасть на её выступление, быстро убежав с работы. А произвольная программа поставлена на раннее субботнее утро — 9:30. Да, по итогам короткой Елизавета наверняка окажется в конце стартового списка, но ехать в выходной к 11 утра — тоже не главное удовольствие в жизни.

Самое удобное время почему-то отдали КМС: в среду — юношам, в четверг — танцорам, в пятницу — парам и снова юношам. В субботу в прайм-тайм, по крайней мере, поставили баттл Мишиной/Галлямова с Бойковой/Козловским — хоть что-то.

А ещё есть поздние слоты — в четверг в 22:00 за медали зарубятся танцоры с ведущей питерской парой Миронова/Устенко и прочими участниками контрольных прокатов, а в пятницу в то же время начнут выступать пары. Тоже не лучшее решение, учитывая, что добираться в октябре с конечной станции не очень удобно. А как быть тем, кто живёт на другом конце города?!

Раньше, три-четыре года назад, петербургские соревнования даже не раскручивали. Аккредитации для журналистов не было, на трибунах закономерно сидели участники из других видов, их немногочисленные друзья и родственники. Но теперь, когда о турнире пишут ведущие спортивные СМИ, организаторам стоило бы задуматься об удобстве болельщиков, которые искренне хотят увидеть прокаты любимых фигуристов вживую, но будут находиться на работе или банально решат выспаться после пятидневки.

Надеемся, федерация фигурного катания Санкт-Петербурга сможет это учесть и на следующих соревнованиях ледовая арена на Туполевской набьётся под завязку.