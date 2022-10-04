Наконец-то дождались! Как Синицина и Кацалапов сыграли свадьбу спустя семь лет отношений

Невеста блистала в двух платьях и сражала красотой, как принцесса, а жених кружил её в танце, словно они на балу.

Самая ожидаемая свадьба в российской фигурке наконец-то состоялась! Чемпионы миры в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов обменялись супружескими клятвами и надели друг другу обручальные кольца. Пройдя Олимпиаду и множество различных соревнований, они настолько сплотились, что вступление в семейную жизнь — естественное продолжение их общей истории.

А ведь болельщики ждали этой свадьбы уже давно. Некоторые почти потеряли надежду, что Вика и Никита официально оформят отношения. Но долгое томление того стоило: свадьба прошла с размахом и превзошла все ожидания!

Семь лет отношений и одна дорога к Олимпу

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вместе кататься весной 2014-го. Тогда их становление в пару многие восприняли болезненно, ведь оно произошло после распада яркого и очень перспективного дуэта Никиты с Еленой Ильиных. Однако постепенно фигуристы доказали, что сделали всё правильно: взаимопонимание помогло им достаточно быстро скататься, и за пять лет они добрались до топ-уровня. В 2021 году они выиграли чемпионат мира, а на Олимпиаде в Пекине уступили лишь признанным лидерам — французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Этот успех — следствие бесконечной поддержки Викой и Никитой друг друга как на тренировках и стартах, так и за пределами катка. Работая вместе восемь лет, семь из них они партнёры не только на льду, но и в жизни. Тёплые искренние чувства помогли им подняться на вершину большого спорта, выдержать испытания травмами и обрести мировое признание.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Но их главный трофей не из области спорта. Главная награда Вики и Никиты — это любовь. Они никогда не афишировали свой роман и до последнего охраняли его от внимания публики. Однако трепетные нежные отношения быстро выдали ребят с головой. Их взаимодействие на льду, невероятно эмоциональное катание и сияющие глаза без единого слова рассказывают, что между ними происходит нечто волшебное. Оставалось дождаться, когда эта магия приведёт Вику и Никиту к созданию семьи.

Ждали долго. Но таковы реалии большого спорта. Личное счастье влюблённые отложили до выступления на Олимпиаде в Пекине. Только после этого Никита упал на колени перед Викой и преподнёс ей заветное колечко.

«Ждал тот самый момент»

Предложение руки и сердца Никита обставил максимально романтично. Завершив сезон двумя прекрасными прокатами на Кубке Первого канала и серией показательных выступлений, они с Викой отправились в заслуженный отпуск. Сначала развлекались в Дубае, затем погрузились в релакс на Мальдивах. Именно там, на белоснежном пляже под звуки морских волн Никита попросил девушку выйти за него замуж. Они гуляли по пляжу в белоснежных одеждах, и он понял, что идеальный момент для предложения наступил.

«Я долго об этом мечтал… Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы всё было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность.

Получилось даже лучше. Просто идеально. И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы», — поделился Кацалапов в соцсетях.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Из личного архива

Но прежде чем услышать заветное «да», Никите пришлось пройти непростой квест — «узнай размер пальца любимой». Чтобы не вызвать никаких подозрений, он посоветовался с общей знакомой, которая организовала Вике фотоссесию, а потом объяснила, что для подбора аксессуаров нужен размер её пальца. Информация тут же была передана Никите. Правда, позже выяснилось, что спортсменка никогда не носила кольца на безымянном пальце, поэтому назвала размер среднего. Но это маленькое недоразумение ничуть не испортило момент предложения, а лишь позабавило пару. Как сказал позже Никита: «Ничего, всё поправим».

Вступив в статус жениха и невесты, ребята полмесяца скрывали сей факт от болельщиков и журналистов. О переменах на личном фронте они объявили уже после возвращения из отпуска. Сделали это одновременно, опубликовав романтичные фотографии и поставив дату, которая теперь имеет для них крайне важное значение — 22.05.2022.

«22.05.2022. Я очень счастлива», — подписала Синицина фотографии, поставив вместо точки сердечко.

Свадьба с королевским размахом

Огромное счастье будущих молодожёнов не омрачила даже неожиданная травма руки у Вики. Повреждение фигуристка получила в том же отпуске — неудачно упала буквально с двух ступенек. Но забота Никиты и необходимость выступать в ледовом шоу «Аленький цветочек» помогли ей довольно быстро восстановиться. Известное изречение «всё до свадьбы заживёт» с точностью воплотилось в реальность.

Никита Кацалапов Фото: Из личного архива

Подготовка к торжеству шла параллельно с гастролями ребят в Сочи, но благодаря помощникам они всё успели и создали для гостей и себя настоящую сказку. Вика выбрала два восхитительных платья: одно — очень изысканное, безупречно подчёркивающее хрупкую фигуру — для официальной церемонии в загсе Барвихи, другое — с пышной воздушной юбкой — для роскошной вечеринки в одном из ресторанов Москвы. Выглядела невеста изумительно! Красавица-принцесса, попавшая на бал. И на этом балу она танцевала со своим принцем Никитой. Шикарная обстановка ресторана тоже соответствовала королевскому духу. По некоторым видео с места событий можно подумать, что свадьба шла во дворце!

Такой стильный и аристократичный праздник — своеобразное олицетворение Синициной и Кацалапова как пары. Они так красиво и гармонично смотрятся вместе, что просто невозможно не испытывать за них счастье.

«Только что поженились», — написали Синицина и Кацалапов в соцсетях, показав обручальные кольца.

И других слов не надо: все их чувства отражают сияющие улыбки на фото.

Как же здорово, что в нашем мире ещё осталось место для радости, нежности и любви. Спасибо Вике с Никитой, что раскрасили эту осень началом семейной жизни и подарили надежду, что всё лучшее — впереди.