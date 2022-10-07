«Было невероятно обидно — хотелось реветь в подушку». Трагичная история ученика Тутберидзе

Даниила Самсонова запомнили как самого талантливого ученика Этери Тутберидзе. Именно этот невысокий худенький фигурист вселил веру в болельщиков, что лучшая наставница мира умеет работать и с одиночниками. Поначалу так и было, однако в один момент сложнейшие четверные сменились нелепыми ошибками на непрыжковых элементах. Оказалось, в дело вмешалась тяжёлая болезнь.

Фигурист почти два года терпел адскую боль, перенёс две опасных операции и с трудом вернулся на лёд. Даниил появился на локальном турнира Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге и, несмотря на неудачный прокат короткой программы, наконец обрёл счастье.

Чувство покоя настигло его, когда он смог поделиться наболевшим с поклонниками. Его драматичная история доведёт вас до слёз!

Гений с непростой судьбой

Широкой публике Даниил Самсонов стал известен благодаря выступлению на юниорском чемпионате России в 2019 году. 13-летний на тот момент фигурист поразил зрителей и судей чистейшим четверным лутцем и взял золото, уверенно обойдя более старших и опытных соперников. С тех пор спортсмен удостоился звания вундеркинда. На следующий год ученик Этери Тутберидзе дебютировал на международной арене, установив на этапе Гран-при среди юниоров в Польше два мировых рекорда.

Даниил Самсонов – победитель юниорского этапа Гран-при Фото: Joosep Martinson — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Огромный потенциал Самсонова заставил специалистов говорить о нём как о восходящей звезде российского фигурного катания. Для своего возраста Даниил прекрасно владел коньком, сочетая это с исполнением сложнейших элементов. В арсенале воспитанника «Хрустального» были почти все четверные — тулуп, сальхов, флип и лутц, фигурист легко прыгал и тройные аксели с риттбергерными каскадами. Артистизм спортсмена также был на высоте: отличное чувство музыки и выразительное скольжение позволяли ему набирать высокие баллы за компоненты.

В сезоне-2019/2020 Даниил защитил титул сильнейшего юниора страны, но в целом выступал неровно, часто падал и ошибался на непрыжковых элементах. На первенство мира в Таллин Самсонов не поехал из-за травмы, а вскоре общественность узнала о тяжёлой болезни спортсмена. У него диагностировали «популярный» в фигурном катании синдром Осгуда-Шляттера.

Самсонов возвращается?

Постоянные боли в коленях мешали Самсонову спокойно передвигаться, не то что прыгать многооборотные прыжки. Физическую нагрузку Даниила срочно пришлось снизить и заняться длительным восстановлением. В это время его тренер Этери Тутберидзе всячески поддерживала спортсмена, который психологически не мог пережить непростой период. Фигурист пытался вернуться на лёд раньше назначенного срока, но ничего хорошего из этого не выходило. Поэтому он решил сменить сферу деятельности и встал на тренерский мостик. Этим летом Самсонов отправился в Казахстан давать мастер-классы для иностранных спортсменов.

В начале же текущего сезона группа Тутберидзе поделилась радостной новостью о том, что Даниил приступил к тренировкам и будет участвовать в соревнованиях. Первым стартом за более чем полтора года для него стал турнир Панина-Коломенкина. В короткой программе фигурист показал, как сильно на нём сказалась болезнь: от звания надежды сборной России он перешёл к уровню юниоров, исполнив лишь двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — двойной тулуп. К сожалению, итог закономерен, ведь подопечному Тутберидзе было трудно не только физически, но и морально.

«Сейчас я был на мандраже, но при этом был рад снова выйти на соревнования, почувствовать, что это такое, заново. Я очень старался себя успокоить, понимал, что вроде не такой сложный контент, но при этом сама атмосфера соревнований — то, что ты один на льду, судьи и зрители на тебя смотрят — давала небольшой нервяк. Но я думаю, что с каждым стартом будет всё лучше и я буду всё спокойнее», — говорил спортсмен после проката.

Дьявол в деталях

Фигурист долго хранил молчание, не рассказывая о том, что ему пришлось пережить на самом деле, и вот Самсонов наконец решился поведать свою драматичную историю миру.

«На первенстве России в Красноярске, где я был в последний раз, катался с переломом. Дотерпел эти соревнования, а потом съездил на рентген, узнал, что перелом. Сидел дома, пока перелом заживал, потом вышел на лёд снова, был на сборах, уже начал вкатываться в сезон, когда я должен был выходить на взрослые соревнования, но за месяц до Гран-при в Америке у меня начало болеть правое колено. Я очень хотел съездить на Гран-при, до последнего боролся, терпел максимальную боль, но в какой-то момент, когда тренировал произвольную, я сделал тройной аксель и на приземлении почувствовал резкую боль, как будто оторвалось что-то. Я вышел со льда, не мог наступать на ногу — это случилось за неделю до Америки. И мы поняли, что я не смогу терпеть даже с тройными прыжками.

В итоге оказалось, что этот наросток Шляттера откололся от косточки и болтался. Мне пришлось делать операции. Сначала в декабре была первая операция — мне прикрепляли обратно этот наросток, потом мне поставили штифты. В апреле уже была вторая операция — мне вытаскивали их.

Долгая реабилитация, потому что нога как будто новая, не своя. Но потихоньку к сборам начал выходить на лёд. В июне мы поехали в Новогорск, и я начал заново понимать, что такое фигурное катание. Было очень тяжело, и сейчас мне очень тяжело, потому что восстановление всё ещё идёт. Сложно восстанавливать, когда ты почти два года вообще ничего не мог делать. Но вот на сборах собрал все тройные, потом приехал в «Хрустальный», начали потихоньку накатывать программы.

Понятно, что в первый раз, когда я поехал, это была чуть ли не смерть, потому что два года вообще не катался и ничего не делал, на костылях ходил. Сейчас я уже более-менее накатал программы. Произвольная, конечно, ещё не в самом соку. Буду с каждым днём на тренировках накатывать и стараться улучшаться.

Эти два года дались мне очень тяжело, потому что я видел, как соревнуются другие ребята. Конечно, ещё такой сезон у меня намечался впервые во взрослых, на международной арене, и мне было невероятно обидно, когда я снялся с первого этапа Гран-при. Хотелось реветь в подушку и всё. Сейчас я рад, что начинаю выходить на соревнования, и всё, что было в прошлом, останется в прошлом. Новая глава книги начинается.

Я не думал о том, чтобы закончить, потому что люблю фигурное катание, мне нравится находиться на льду, выступать перед зрителями. Из-за этого я не решился заканчивать карьеру. Понятно, что сложная травма была, и многие, возможно, не справились бы с этим. Но я сразу решил, что не могу закончить просто так. Я ещё не до конца себя показал и уверен, что смогу много».