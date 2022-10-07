«Грибы собирать не люблю». Коляде поставили очень много, но каждый его балл заслужен

Несмотря на раннее время — короткая программа мужчин стартовала в 10 утра — поддержка зрителей была слышна, и особенно тепло встречали Михаила Коляду. Ученик Алексея Мишина выступил во второй разминке и возглавил турнирную таблицу, опередив откатавшего первым Дмитрия Алиева — тот чисто исполнил два четверных прыжка.

Коляда получил высокие (очень высокие) 106,32 балла всего с одним четверным — тулупом, который считается простейшим из квадов. После проката он вышел к журналистам и отвечал в своём стиле кратко. Будет ли четверной лутц? Секрет. Почему оставили короткую программу? Так решил Алексей Николаевич [Мишин].

Под конец Михаил разговорился, когда у него спросили о новом Кодексе этики от ФФККР, а потом — о походах и прочих летних активностях.

– А грибы собирать любите?

– Нет, грибы собирать не люблю.

Речь действительно шла об отдыхе на природе, но любители фигурного катания могли разглядеть в этом милом диалоге двусмысленность. «Грибами» сленгово называют незаслуженно завышенные баллы, и 106,32 с одним тулупом на первый взгляд подходят под это понятие — тем более в обход фигуриста с двумя четверными, который набрал 103,38 балла. Но не в этот раз.

Почему Алиева не обидели?

Во-первых, стоит сделать скидку на национальное судейство: конечно, на международном уровне прокат короткой программы с единственным квадом, причём младшим, не оценили бы так высоко. Но на чемпионате США Джейсон Браун набирал более сотни (а именно 100,84) вовсе без четверных — тогда почему на шесть баллов больше не может получить не менее компонентный Коляда?

Во-вторых, сам прокат Михаила действительно был безупречным. Свой прыжковый контент — каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной лутц и тройной аксель во второй половине программы — фигурист исполнил безукоризненно, получив высокие надбавки в GOE. В отличие от Алиева, которому заминусовали триксель. А аксель Коляды оценили в 11,68 балла при базовой стоимости в 8,80.

Наконец, нельзя забывать о других элементах — в частности, бонусных (это ещё одна особенность внутреннего судейства). Коляде дали дополнительные баллы за два вращения, выполненные с учётом новых требований ISU, а Алиев довольствовался только одним бонусом за четверной сальхов. Да и его базовая стоимость перекрывала базовую стоимость программы Михаила только на 3,80 балла — и это часто отыгрывается за счёт качества и компонентности.

Михаил Коляда Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Что блестяще и сделал Коляда — все знают, что он умеет кататься невероятно вдохновенно, вживаясь в программу. И если у него получаются прыжки, любой прокат кажется приближённым к шедевру. Такое вдохновение Миша поймал и на Мемориале Панина-Коломенкина, сказав журналистам, что относится к этому турниру с трепетом. Впрочем, как и ко всем остальным.

В произвольной программе у Алиева будет шанс отыграться за счёт технической сложности, но по итогам первого дня Коляда заслуженно стоит на первой строчке.