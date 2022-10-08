«Давай в любовь играть». Яркое воссоединение Медведевой и Милохина на «Ледниковом периоде»

В прошлом году Женя и Даня заслуженно получили приз зрительских симпатий, в этом попробуют забрать главную награду. Их сказка продолжается.

В новом «Ледниковом периоде» Евгения Медведева и Даня Милохин снова вместе. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и известный тиктокер поборются за звание лучшей пары проекта, ведь все данные у них для этого есть.

В прошлом сезоне молодые люди получили народное признание благодаря безумной энергии и невероятной «химии» между ними. Яркие страстные номера, красивые жесты и публичные признания в любви — всё это заставляло фанатов говорить о настоящих чувствах между Женей и Даней.

И кто знает, быть может, это правда, поскольку инициаторами их громкого воссоединения стали сами ребята. Похоже, «медвелохины» снова в деле!

Роковое падение, с которого всё началось

Идея поставить серьёзную, нацеленную на высокий результат Медведеву и беззаботного весёлого тиктокера Милохина поначалу казалась безумной. Мало кто верил, что эта пара покажет нечто выдающееся, но в итоге продюсеры не прогадали. Женя и Даня с первых же минут захватили внимание аудитории яркой «химией» и трогательным доверием, зародившимся между ними.

Евгения Медведева и Даня Милохин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Несмотря на то что дебют дуэта оказался неудачным, фигуристка ни разу не упрекнула своего партнёра за то, что тот не смог удержать её и уронил. В конце концов, Милохин сделал всё возможное, чтобы защитить Медведеву от серьёзных ушибов. Пока судьи, включая Татьяну Тарасову, очень переживали за физическое и моральное состояние Жени, она сама привычно улыбнулась и заверила поклонников, что ничего страшного не произошло. Позднее девушка помогла оправиться от шока и Дане, написав милое послание в социальных сетях:

«Друзья, давайте помнить, что все могут оступиться. И вы тоже ошибались, и не раз. С нами всё хорошо, и мы работаем дальше. Даня Милохин, всё получится. Верю в тебя».

Неприятный эпизод не смог разрушить боевого настроя пары, и уже в следующих выпусках «Ледникового периода» Медведева и Милохин поразили арбитров выразительным и технически сложным катанием.

Тату с медвежонком и большие голубые глаза

Романтический флёр в отношениях Жени и Дани появился, когда молодой человек набил на ноге татуировку в виде медвежонка на коньках. Недвусмысленная картинка дополнилась говорящими надписями: «Жека» и «Люблю Даню». Медведева была обескуражена поступком Милохина и попросила внести некоторые правки — убрать последнюю фразу.

Тем не менее мнения тиктокера относительно девушки было не поменять. Он едва ли не признавался ей в любви, отмечая, что испытывает симпатию к партнёрше:

«Она нравится мне как девушка, да. Мне с ней очень хорошо», — рассказывал Милохин в интервью Сергею Мезенцеву.

Да и Медведева отмечала, что ей невероятно комфортно работать с Милохиным. Удивительная гармония сложилась в их дуэте: Женя учила Даню преодолевать сложности и много трудиться, а он — её уметь отдыхать и отрываться.

«Круглые большие голубые глаза смотрят тебе в душу. «Давай, научи меня кататься. Я готов, да, я всё понял». И как-то он всё настолько быстро схватывает, оказался намного сильнее, чем кажется. Он такой худенький и, казалось бы, хиленький, а на самом деле там силы-то достаточно», — вспоминала фигуристка в интервью Ляйсан Утяшевой.

Сверхуспешный проект «медвелохины»

В фанатском сообществе пару Жени и Дани начали называть «медвелохины», и это оказался сверхуспешный проект для обоих ребят. Неизвестно, были ли их чувства платоническими, но в их ледовый роман верили безоговорочно, потому что и за пределами катка они также были близки. Даня пришёл на день рождения Жени, а та впоследствии нанесла ему ответный визит.

«Мне с тобой очень комфортно и тепло, поэтому спасибо тебе большое за то, что ты появился в моей жизни. Я тебя очень сильно люблю. У тебя есть человек, на которого ты всегда можешь положиться — так же, как и я на тебя», — говорила Медведева Милохину у себя на вечеринке.

Всё это подогревало интерес к ним в медиапространстве, обращая внимание на то, что происходило на льду. Фигуристка и тиктокер участвовали в лирических номерах, неоднократно целовались и в целом хорошо чувствовали себя в страстных номерах. Чего только стоят постановки на тему Джокера и Харли Квин, Ромео и Джульетты, Человека-паука и Мэри Джейн.

Евгения Медведева и Даня Милохин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Жаркое выступление под песню Dark Times и вовсе взбудоражило поклонников пары, которые ждали эпичной концовки этой телемелодрамы. Финал «Ледникового периода» дал всем долгожданные ответы на все вопросы. Красивый номер с явным романтическим подтекстом и долгим поцелуем как вишенкой на торте принёс участникам бронзу на проекте и отдельно — приз зрительских симпатий.

Сказка продолжается — новый поток любви

Казалось, невероятная сказка Медведевой и Милохина подошла к концу, но не тут-то было. Продюсеры «Ледникового периода» решили провести новый сезон под эгидой «Снова вместе», пригласив на шоу дуэты из прошлых частей проекта. Естественно, не могли они обойти стороной Женю и Даню, которые… сами потребовали, чтобы их поставили в пару.

«Мы просили, чтобы нас снова в пару поставили. Мне, честно, предлагали несколько партнёров, и нет, всё. Зовите Милохина! И он пришёл», — сказала Медведева.

На вопрос о возобновлении романтического амплуа Милохин предпочёл отшутиться:

«Называют «медвелохиными»? Мы же на самом деле не сами это делаем. Мы же не такие, что «давай в этом году будем в любовь играть, давай детей». Это публика», — прокомментировал он, тем не менее выбор темы их новой постановки говорит сам за себя.

Энергичный прокат под нарезку K-pop композиций («God boy gone bad», группы ТХТ) буквально взорвал зал и заслужил высокие оценки от судей. Убедиться же в том, что эта пара небезосновательно носит статус фаворитов этого сезона, вы сможете уже 15 октября, посмотрев первый выпуск шоу на Первом канале.