Эти фигуристы недавно меняли страну, но ничего не вышло
У Марии Талалайкиной не получилось с Италией, она снова будет заниматься в группе Рукавицына.
Талалайкина вернулась из Италии в Россию
Российская фигуристка-одиночница Мария Талалайкина долго ждала, пока ФФККР разрешит ей выступать за Италию. Релиз девушка получила в декабре 2021 года.
Но совсем недавно стало известно, что Мария возвращается в группу Евгения Рукавицына и вновь будет выступать за Россию.
Мурашов застрял между Россией и Швейцарией
С сезона-2021/2022 Егор Мурашов представлял на соревнованиях Швейцарию, предложение поступило от команды Стефана Ламбьеля. На чемпионате Швейцарии Мурашов занял второе место.
Теперь из-за новых правил ISU Мурашов не может выступать за Швейцарию на международных стартах. Вот что фигурист сказал в интервью «СЭ»: «Слышал ранее, что мне не разрешают выступать. Но никакой конкретики ещё не было».
Свириденко не удалось перейти в сборную Чехии
Ещё один наш одиночник пытался осуществить переход в сборную Чехии. В 2021 году он выступил на контрольных прокатах чешской команды, куда его пустила ФФККР, а затем остался заниматься в академии Young Goose в Италии.
В недавнем интервью «Чемпионату» Свириденко рассказал, что переход осуществить до конца так и не удалось, поэтому фигурист будет вновь выступать за Россию и собирается участвовать во внутрироссийских стартах.
У Забияко сорвался переезд в Канаду
Парница Наталья Забияко завершила карьеру зимой 2020 года из-за проблем со здоровьем у партнёра, а в 2022-м решила попробовать вернуться в спорт. Возник вариант со сборной Канады, но реализовать его так и не удалось.
Фигуристка назвала несколько причин срыва перехода: сложно найти такого же качественного партнёра, как Александр Энберт, задержка при рассмотрении запроса до декабря при том, что гарантии одобрения не было.
«Слышал, мне не разрешают выступать». У наших фигуристов проблемы со сменой гражданства
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