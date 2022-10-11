Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Кто такой Глеб Лутфуллин: интервью с учеником Мишина о четверном акселе и пятерных, работе с Алёшиным и Навиславской

«Интересно попробовать пятерной – для себя». Интервью с учеником Мишина Глебом Лутфуллиным
Анастасия Матросова
Кто такой Глеб Лутфуллин
Комментарии
18-летний фигурист-одиночник из Петербурга – о суперсложных прыжках, конкуренции в группе Мишина и самом интересном турнире года.

Под руководством Алексея Мишина сейчас тренируется целая россыпь талантливых одиночников. Среди них – 18-летний Глеб Лутфуллин. Пару лет назад он пережил тяжёлый период – мог закончить с фигурным катанием из-за проблем со спиной. Но не сдался и сумел преодолеть все трудности, а теперь уверенно чувствует себя среди представителей сборной России.

На мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге Глеб потерпел неудачу только на четверном риттбергере, зато приземлил в произвольной ещё три квада и два тройных акселя, а также пробил отметку в 270 баллов по сумме выступлений. Проиграл только товарищу по группе – Михаилу Коляде.

Между произвольной программой и гала-шоу нам удалось побеседовать с Глебом о подготовке к сезону, пятерных прыжках и даже о том, каково это — крутить четыре оборота в воздухе с цепочкой на шее.

«Никогда в жизни не войду в четверной аксель»

– Каково входить в полноценный взрослый сезон? В прошлом сезоне вы в основном выступали на юниорских стартах.
– Я не почувствовал этого. И в 2019 году катался по взрослым на чемпионате России, и в прошлом году уже соревновался на этом уровне.

– Можете ли оценить готовность к сезону? Есть уверенность в своих силах?
– Пока, наверное, готов процентов на 60. Остальные 40% – нужно добавлять в скольжении, в прыжковой стабильности. Сегодня была проба четверного риттбергера в произвольной – неудачная, правда, но зато на разминке его сделал, так что получил какое-то внутреннее удовлетворение. А так – во вращениях, в «физике» ещё нужно добавлять. Ещё много работы предстоит.

«Грибы собирать не люблю». Коляде поставили очень много, но каждый его балл заслужен «Грибы собирать не люблю». Коляде поставили очень много, но каждый его балл заслужен
«Первый раз, когда поехал, была чуть ли не смерть». Драматичная история ученика Тутберидзе «Первый раз, когда поехал, была чуть ли не смерть». Драматичная история ученика Тутберидзе

– В произвольной программе в этом сезоне достаточно амбициозный набор – четыре квада, два трикселя. На тренировках получается его выезжать?
– Да, на тренировках всё получается спокойно. Здесь мне нужно было понять, как прыгать риттбергер в прокате – на эмоциях, с адреналином. Нужно было почувствовать, как задействовать мышцы так, чтобы всё получилось.

– Тренируете ли другие старшие четверные? Или остановились только на риттбергере?
– Летом делал лутц и флип, зимой ещё в том году пробовал. Но пока их оставили.

– На сборах в Армении вы в группе пробовали какие-то нереальные ультра-си – четверной аксель, пятерные. Чья была идея?
– Алексей Николаевич предложил четверной аксель, но я никогда в жизни в него не войду. Не хочу, действительно страшно. А пятерной сальхов… Сам сальхов мне прыгать легче, чем тот же тройной аксель, поэтому и в произвольной сальховы стоят во второй половине, а аксели – в первой. Интересно в конце сезона попробовать пятерной сальхов – просто для себя. Идея попробовать его на удочке была моя, без неё пока не делали.

– Сейчас по части прыжков мужское одиночное разрывает Илья Малинин – четверной аксель сделал, хочет семь квадов в произвольной собрать. Такое бешеное рвение соперников не деморализует? Или, наоборот, вызывает желание улучшаться?
– Каждый человек делает то, что умеет. Может быть, в мечтах тоже хочется делать семь четверных в программе (смеётся). В большей степени меня удивило не то, как Малинин сделал четверной аксель, а то, как он во второй половине смог сделать секвенцию с тройным акселем вторым прыжком. А четверной аксель, естественно, кто-нибудь бы да прыгнул.

– В соцсетях есть видео, где вы исполняете каскады из четверных прыжков – это просто ради развлечения?
– Да, это чисто по фану (смеётся). Прыгал сальхов и подумал – почему бы просто не попробовать зайти на ещё один четверной? Но в программу это вставлять бессмысленно, на это уходит много сил. Конечно, если бы это получалось к концу сезона, можно было бы попробовать вставить в программу и первым сделать четыре-четыре, но зачем?

Самые необычные каскады в фигурном катании. Даже Трусовой и Щербаковой они не под силу! Самые необычные каскады в фигурном катании. Даже Трусовой и Щербаковой они не под силу!

«В прошлом сезоне топал по льду, а сейчас чувствуется мягкость в ногах»

– Подстёгивает ли конкуренция в группе? Тянетесь ли за кем-то?
– В плане техники – мы в целом прыгаем практически одно и то же. Интересно перенимать что-то у Миши Коляды в плане скольжения, вращений и мелочей в прыжках – выездов, например. А тянуться за кем-то… Надо работать так, чтобы потом за мной тянулись.

– В коллективе у вас в основном рабочая атмосфера?
– Мы все общаемся друг с другом, но, когда выходим на лёд, конечно, сосредоточены на работе. Бывает иногда посреди тренировки: «Давай посоревнуемся!» – на четверные по очереди или ещё на что-то. А вне льда мы все в хороших отношениях.

– Не скучно ли заниматься хореографией и подтягивать вторую оценку?
– С Татьяной Николаевной Прокофьевой обожаю проходить программы вне льда, она много чего мне даёт, показывает. На тренировках больше люблю прыгать четверные, делать каскады – это интересно, а скольжение – это та вещь, которая не доставляет особого удовольствия, но им необходимо заниматься, чтобы быть выше.

– Не так давно с группой начала сотрудничать хореограф Елизавета Навиславская, удалось ли вам поработать над какими-то аспектами?
– Она интересный хореограф. У меня было с ней два индивидуальных урока по актёрскому мастерству, много экспериментировали, мне очень понравилось. В хореографии она может дать какие-то новые фишки, но нужно поработать побольше, чтобы что-то сказать.

«Императрица в полном смысле слова». Интервью с хореографом, открывшей «новую» Туктамышеву «Императрица в полном смысле слова». Интервью с хореографом, открывшей «новую» Туктамышеву

– С этого года в вашей группе над скольжением работает Кирилл Алёшин. Какой он в работе и удалось ли вам за это время чего-то добиться?
– Многие тренеры, друзья и знакомые говорили, что скольжение подтянулось. В прошлом сезоне я, можно сказать, топал по льду, а сейчас, особенно когда ещё не устал к концу программы, чувствую эту мягкость в ногах. Визуально, возможно, это не так заметно, но ощущения изменились. С Кириллом очень интересно работать, вместе с ним делали макет нынешней произвольной программы.

Глеб Лутфуллин

Глеб Лутфуллин

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Сейчас из-за отсутствия международных стартов некоторые спортсмены отмечают потерю мотивации. Чувствуете ли что-то подобное или не так важно, где стартовать?
– Конечно, интересно ездить по разным странам и соревноваться с фигуристами из разных мест, познаёшь в этом что-то новое для себя. Когда ещё до коронавируса всё было открыто, даже в плане сборов мы много где бывали – в Америке, в Куршевеле, например. Наша федерация – большие молодцы, столько стартов сейчас сделали. Мне очень интересно, что будет за прыжковый турнир, что они там придумают!

Если сравнивать российские и международные старты, они отличаются только тем, что там есть соперники из других стран. Внутри России у нас большая конкуренция, не везде на международном уровне можно такую увидеть, так что и здесь тоже интересно выступать.

– Вы часто выходите на прокаты с большим количеством украшений – браслет, цепочка, кольцо. Это не мешает исполнять элементы?
– Когда я только начал это всё носить, думал, что будет мешать. Но потом на тренировке попрыгал, привык и теперь даже этого не ощущаю. Это уже как талисманы: кольцо – от девушки, браслет – от бабушки. В каком-то смысле это помогает.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022