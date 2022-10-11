«Интересно попробовать пятерной – для себя». Интервью с учеником Мишина Глебом Лутфуллиным

Под руководством Алексея Мишина сейчас тренируется целая россыпь талантливых одиночников. Среди них – 18-летний Глеб Лутфуллин. Пару лет назад он пережил тяжёлый период – мог закончить с фигурным катанием из-за проблем со спиной. Но не сдался и сумел преодолеть все трудности, а теперь уверенно чувствует себя среди представителей сборной России.

На мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге Глеб потерпел неудачу только на четверном риттбергере, зато приземлил в произвольной ещё три квада и два тройных акселя, а также пробил отметку в 270 баллов по сумме выступлений. Проиграл только товарищу по группе – Михаилу Коляде.

Между произвольной программой и гала-шоу нам удалось побеседовать с Глебом о подготовке к сезону, пятерных прыжках и даже о том, каково это — крутить четыре оборота в воздухе с цепочкой на шее.

«Никогда в жизни не войду в четверной аксель»

– Каково входить в полноценный взрослый сезон? В прошлом сезоне вы в основном выступали на юниорских стартах.

– Я не почувствовал этого. И в 2019 году катался по взрослым на чемпионате России, и в прошлом году уже соревновался на этом уровне.



– Можете ли оценить готовность к сезону? Есть уверенность в своих силах?

– Пока, наверное, готов процентов на 60. Остальные 40% – нужно добавлять в скольжении, в прыжковой стабильности. Сегодня была проба четверного риттбергера в произвольной – неудачная, правда, но зато на разминке его сделал, так что получил какое-то внутреннее удовлетворение. А так – во вращениях, в «физике» ещё нужно добавлять. Ещё много работы предстоит.

– В произвольной программе в этом сезоне достаточно амбициозный набор – четыре квада, два трикселя. На тренировках получается его выезжать?

– Да, на тренировках всё получается спокойно. Здесь мне нужно было понять, как прыгать риттбергер в прокате – на эмоциях, с адреналином. Нужно было почувствовать, как задействовать мышцы так, чтобы всё получилось.

– Тренируете ли другие старшие четверные? Или остановились только на риттбергере?

– Летом делал лутц и флип, зимой ещё в том году пробовал. Но пока их оставили.

– На сборах в Армении вы в группе пробовали какие-то нереальные ультра-си – четверной аксель, пятерные. Чья была идея?

– Алексей Николаевич предложил четверной аксель, но я никогда в жизни в него не войду. Не хочу, действительно страшно. А пятерной сальхов… Сам сальхов мне прыгать легче, чем тот же тройной аксель, поэтому и в произвольной сальховы стоят во второй половине, а аксели – в первой. Интересно в конце сезона попробовать пятерной сальхов – просто для себя. Идея попробовать его на удочке была моя, без неё пока не делали.



– Сейчас по части прыжков мужское одиночное разрывает Илья Малинин – четверной аксель сделал, хочет семь квадов в произвольной собрать. Такое бешеное рвение соперников не деморализует? Или, наоборот, вызывает желание улучшаться?

– Каждый человек делает то, что умеет. Может быть, в мечтах тоже хочется делать семь четверных в программе (смеётся). В большей степени меня удивило не то, как Малинин сделал четверной аксель, а то, как он во второй половине смог сделать секвенцию с тройным акселем вторым прыжком. А четверной аксель, естественно, кто-нибудь бы да прыгнул.



– В соцсетях есть видео, где вы исполняете каскады из четверных прыжков – это просто ради развлечения?

– Да, это чисто по фану (смеётся). Прыгал сальхов и подумал – почему бы просто не попробовать зайти на ещё один четверной? Но в программу это вставлять бессмысленно, на это уходит много сил. Конечно, если бы это получалось к концу сезона, можно было бы попробовать вставить в программу и первым сделать четыре-четыре, но зачем?

«В прошлом сезоне топал по льду, а сейчас чувствуется мягкость в ногах»

– Подстёгивает ли конкуренция в группе? Тянетесь ли за кем-то?

– В плане техники – мы в целом прыгаем практически одно и то же. Интересно перенимать что-то у Миши Коляды в плане скольжения, вращений и мелочей в прыжках – выездов, например. А тянуться за кем-то… Надо работать так, чтобы потом за мной тянулись.



– В коллективе у вас в основном рабочая атмосфера?

– Мы все общаемся друг с другом, но, когда выходим на лёд, конечно, сосредоточены на работе. Бывает иногда посреди тренировки: «Давай посоревнуемся!» – на четверные по очереди или ещё на что-то. А вне льда мы все в хороших отношениях.

– Не скучно ли заниматься хореографией и подтягивать вторую оценку?

– С Татьяной Николаевной Прокофьевой обожаю проходить программы вне льда, она много чего мне даёт, показывает. На тренировках больше люблю прыгать четверные, делать каскады – это интересно, а скольжение – это та вещь, которая не доставляет особого удовольствия, но им необходимо заниматься, чтобы быть выше.



– Не так давно с группой начала сотрудничать хореограф Елизавета Навиславская, удалось ли вам поработать над какими-то аспектами?

– Она интересный хореограф. У меня было с ней два индивидуальных урока по актёрскому мастерству, много экспериментировали, мне очень понравилось. В хореографии она может дать какие-то новые фишки, но нужно поработать побольше, чтобы что-то сказать.

– С этого года в вашей группе над скольжением работает Кирилл Алёшин. Какой он в работе и удалось ли вам за это время чего-то добиться?

– Многие тренеры, друзья и знакомые говорили, что скольжение подтянулось. В прошлом сезоне я, можно сказать, топал по льду, а сейчас, особенно когда ещё не устал к концу программы, чувствую эту мягкость в ногах. Визуально, возможно, это не так заметно, но ощущения изменились. С Кириллом очень интересно работать, вместе с ним делали макет нынешней произвольной программы.

Глеб Лутфуллин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Сейчас из-за отсутствия международных стартов некоторые спортсмены отмечают потерю мотивации. Чувствуете ли что-то подобное или не так важно, где стартовать?

– Конечно, интересно ездить по разным странам и соревноваться с фигуристами из разных мест, познаёшь в этом что-то новое для себя. Когда ещё до коронавируса всё было открыто, даже в плане сборов мы много где бывали – в Америке, в Куршевеле, например. Наша федерация – большие молодцы, столько стартов сейчас сделали. Мне очень интересно, что будет за прыжковый турнир, что они там придумают!



Если сравнивать российские и международные старты, они отличаются только тем, что там есть соперники из других стран. Внутри России у нас большая конкуренция, не везде на международном уровне можно такую увидеть, так что и здесь тоже интересно выступать.



– Вы часто выходите на прокаты с большим количеством украшений – браслет, цепочка, кольцо. Это не мешает исполнять элементы?

– Когда я только начал это всё носить, думал, что будет мешать. Но потом на тренировке попрыгал, привык и теперь даже этого не ощущаю. Это уже как талисманы: кольцо – от девушки, браслет – от бабушки. В каком-то смысле это помогает.