Богиня Валиева, снегурочка Трусова и чёрный маг Кондратюк. Всё о ледовых шоу в этом сезоне

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Новый сезон ледовых шоу открыт
Новый сезон ледовых шоу открыт
Евгений Плющенко, Татьяна Навка и Илья Авербух поборются за внимание зрителя, а помогут им в этом именитые фигуристы настоящего и прошлого. Будет невероятно интересно!
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Восточная сказка от Валиевой
Восточная сказка от Валиевой
Самым ожидаемым событием зимы является ледовое шоу Татьяны Навки «Новая сказка Шахерезады», которое пройдёт с 24 декабря по 7 января в Москве. Роль Богини в нём исполнит Камила Валиева.
«В наше непростое время хочется дарить людям веру в любовь, что добро всегда побеждает зло. Я надеюсь, что будет возможность подарить деткам и им семьям волшебство, красоту, спорт и возможность увидеть своих любимых фигуристов», — делилась Навка планами с РБК.
«В наше непростое время хочется дарить людям веру в любовь, что добро всегда побеждает зло. Я надеюсь, что будет возможность подарить деткам и им семьям волшебство, красоту, спорт и возможность увидеть своих любимых фигуристов», — делилась Навка планами с РБК.
Сюрприз от Щербаковой
Сюрприз от Щербаковой
Второй яркой премьерой в шоу Татьяны будет выступление Анны Щербаковой в спектакле «Спящая красавица. Легенда двух королевств», который пройдёт с 30 декабря по 8 января в Санкт-Петербурге.
Загитова возвращается к старым ролям
Загитова возвращается к старым ролям
В очередное турне отправится Алина Загитова. Фигуристка вернётся к роли Людмилы в шоу «Руслан и Людмила» со 2 по 8 ноября в Кемерове, Новосибирске, Омске и Барнауле, а со 2 по 5 января примерит образ Настеньки из «Аленького цветочка» в Сочи.
Туктамышева вместо Медведевой
Туктамышева вместо Медведевой
В отличие от Загитовой, Евгения Медведева решила одолжить свою роль другой спортсменке. Елизавета Туктамышева станет Гердой в шоу Ильи Авербуха «Снежная королева». Спектакль пройдёт с 3 по 4 января в Перми.
Ещё одна сказка от Авербуха
Ещё одна сказка от Авербуха
Второе шоу Ильи «Морозко» пройдёт 29 и 30 декабря в Туле. В постановке примут участие Иван Букин, Екатерина Боброва, Албена Денкова, Максим Ставиский и другие.
Трусова и Кондратюк — хедлайнеры Плющенко
Трусова и Кондратюк — хедлайнеры Плющенко
Целый ворох шоу подготовил и Евгений Плющенко. Его хедлайнерами стали Александра Трусова и Марк Кондратюк. Они исполнят роли чёрного лебедя и тёмного мага в «Лебедином озере», которое запланировано с 4 по 7 января в Санкт-Петербурге.
Трусова — повелительница зимы
Трусова — повелительница зимы
Увидеть Марка и Сашу в Москве с 28 декабря по 3 января смогут зрители «Снегурочки». В шоу будет использована музыка русских композиторов — Рахманинова, Чайковского, Свиридова и других. Режиссёром-постановщиком стал Сергей Филин.
«Трусова — главная героиня, это шоу о её силе воли, решительности, преодолении. Так же, как Снегурочка — символ русской зимы, для меня Саша — символ современного российского фигурного катания», — рассказала о новом представлении Яна Рудковская.
«Трусова — главная героиня, это шоу о её силе воли, решительности, преодолении. Так же, как Снегурочка — символ русской зимы, для меня Саша — символ современного российского фигурного катания», — рассказала о новом представлении Яна Рудковская.
Юбилейное шоу Плющенко
Юбилейное шоу Плющенко
В этом году Евгений Плющенко справляет юбилей: спортсмен провёл на льду уже 35 лет. В честь этого фигурист организовал чемпионское шоу, которое состоится 6 ноября в Питере и 12 ноября в Москве. Среди участников: Трусова, Кондратюк, Туктамышева, Косторная, Алиев, Коляда и другие.
Богиня Валиева, снегурочка Трусова и чёрный маг Кондратюк. Всё о ледовых шоу в этом сезоне
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