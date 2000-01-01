Плющенко нанял чемпиона мира по конькобежному спорту. Чем Скобрев поможет «ангелам»?

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Скобрев стал тренером в академии Плющенко
Скобрев стал тренером в академии Плющенко
Иван давно стоит на коньках и даже имеет опыт подготовки хоккеистов, но как ему справиться с хрупкими фигуристками-квадистками?
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Титулованный конькобежец меняет профессию
Титулованный конькобежец меняет профессию
В прошлом Иван Скобрев был одним из сильнейших конькобежцев сборной России. Спортсмен выиграл чемпионат мира в 2011 году, а до этого взял серебро и бронзу Олимпиады в Ванкувере. Но пришло время меняться.
Завершил карьеру и переключился на хоккеистов
Завершил карьеру и переключился на хоккеистов
В 2016 году Иван официально покинул большой спорт и начал тренерскую карьеру, но его подопечными стали не конькобежцы, а хоккеисты московского «Динамо». С ними Скобрев занимался физподготовкой.
Скобрев и Плющенко играют за одну команду
Скобрев и Плющенко играют за одну команду
Этим же предложил заниматься ему и Плющенко, но перед этим Евгений пригласил Ивана в свою хоккейную команду «Союз чемпионов», в которой участвуют успешные в прошлом спортсмены: Роман Костомаров, Илья Авербух, Александр Легков и другие.
Необычная стратегия подготовки «ангелов»
Необычная стратегия подготовки «ангелов»
Отношения Ивана с Евгением так хороши, что последний доверил ему готовить своих «ангелов». С юными фигуристами Скобрев занимается ОФП, помогая им стать выносливее, быстрее и прыгучее.
Скобрев работает с Плющенко-младшим
Скобрев работает с Плющенко-младшим
Сейчас в группе Ивана 12 человек, среди которых есть и сын Евгения, Александр. По словам наставника, фигурист очень хорошо показывает себя на тренировках, но ему пока не хватает физики для сложных элементов.
Поразительная работоспособность Плющенко
Поразительная работоспособность Плющенко
В «Ангелах» Скобреву невероятно комфортно: все условия для хорошей работы у Ивана есть. А ещё его начальник поражает его настойчивостью и любовью к своему делу. Плющенко находится на катке весь день!
«Когда начинается отработка программы, прыжковых элементов, то он всегда в работе. Честно, я удивлён тому, насколько сильно он врос в этот процесс. Считаю, что у него есть всё, чтобы стать великим тренером», — так говорил о Евгении специалист.
«Когда начинается отработка программы, прыжковых элементов, то он всегда в работе. Честно, я удивлён тому, насколько сильно он врос в этот процесс. Считаю, что у него есть всё, чтобы стать великим тренером», — так говорил о Евгении специалист.
Конкуренция с Тутберидзе — это дополнительный пиар
Конкуренция с Тутберидзе — это дополнительный пиар
Говоря о соперничестве групп Плющенко и Тутберидзе, Скобрев отмечает, что не боится конкуренции, и считает, что дополнительный пиар пойдёт на пользу обоим тренерам.
«По его словам, это Этери не хочет с ним пересекаться, говорит: «Разведите нас». Знаете, такая интрига ещё несет под собой дополнительный интерес. Это противостояние — дополнительный пиар», — заметил Иван.
«По его словам, это Этери не хочет с ним пересекаться, говорит: «Разведите нас». Знаете, такая интрига ещё несет под собой дополнительный интерес. Это противостояние — дополнительный пиар», — заметил Иван.
Скобрев учится артистизму вместе с фигуристами
Скобрев учится артистизму вместе с фигуристами
Как бы то ни было, у Скобрева есть всё, чтобы стать замечательным наставником для фигуристов Плющенко, сделав их непобедимыми, ведь Иван и сам многому учится, в том числе артистизму на шоу «Ледниковый период».
Плющенко нанял чемпиона мира по конькобежному спорту. Чем Скобрев поможет «ангелам»?
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