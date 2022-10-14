Куда пропали 82% чистых трикселя Косторной? Статистика ультра-си дерзкой фигуристки

Три года назад Алёна Косторная впервые прыгнула тройной аксель на соревнованиях и заставила говорить о себе весь мир. Прыжок получился настолько красивым, что фигуристку негласно окрестили «королевой трикселисток» — так легко и уверенно она исполняла сложный элемент.

Весь сезон она поражала судей и болельщиков невероятной стабильностью и на всех стартах приземляла тройной аксель. Казалось, она безупречна и, как ангел в короткой программе, возвышается над всем фигурным катанием. Всего три недокрута, незаметных обычному зрителю и, скорее, доказывающих, что она человек, а не неземное создание. Это ли не успех, пусть и недолгий.

И даже сейчас, после проблемного олимпийского сезона, статистика трикселя Косторной — очень крутая. Одно падение на 15 прокатов. Ещё никому не удавалось так стабильно прыгать коварный элемент.

82% чистых тройных акселя в первом взрослом сезоне

Официальное посвящение в трикселистки состоялось у Алёны Косторной на турнире Finlandia Trophy в октябре 2019-го. Там она спокойно откатала короткую программу с обычным дупелем, а затем в произвольной зашла сразу на два тройных акселя. Первый прыгнула в каскаде с двойным тулупом. Судей так впечатлило качество исполнения элемента, что они дали 16-летней дебютантке более высокие надбавки (GOE), нежели опытной Елизавете Туктамышевой за идентичный каскад. Однако со вторым тройным акселем Алёна справилась хуже. Небольшой недокрут был незаметен для большинства болельщиков, но арбитры воспитанницу Тутберидзе наказали и отняли несколько баллов.

Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Впрочем, это не помешало Алёне выиграть первый взрослый турнир с разгромным счётом, а СМИ – заговорить о ней как об одной из фавориток сезона. Алексей Мишин тогда, правда, сбавил градус ликующих фанатов спортсменки. В привычной философской манере он предсказал спад её результатов.

«Вы знаете, настанет пора, когда замечательную фигуристку Алёну Косторную тоже кто-то обыграет. И тогда такого рода люди, хейтеры, если ещё не вымрут из-за эпидемии, которая называется злобность, также будут её критиковать за второе место», — сказал Мишин в интервью «РИА Новости Спорт».

Инфографика статистики тройного акселя Косторной в сезоне-2019/2020

Но до спада тогда Алёне было далеко. На втором турнире сезона — этапе Гран-при во Франции — она добавила тройной аксель и в короткую программу. На первый взгляд, элемент выглядел идеально. Публика замерла в ожидании мирового рекорда. Алёна, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков с волнением ожидали оценок в зоне «кисс энд край». Однако никакого рекорда и близко не намечалось. Бдительные судьи разглядели недокрут и срубили приличную долю баллов. В итоге оценка фигуристки за короткую с трикселем получилась ниже, чем с двойным акселем на прошлом старте.

«Как?! Зачем я напрягалась?» — разочарованная Алёна эмоций не скрывала, но зато в произвольной оба трикселя сделала чисто.

Фото: Мария Катешова, «Чемпионат»

Ещё один недокрут Косторная допустила на этапе Гран-при Японии в произвольной программе. На этом список её ошибок на тройном акселе в сезоне-2019/2020 оказался исчерпан. Фигуристка легко и изящно приземляла его, полностью оправдывая комментарий Татьяны Тарасовой — «как дети в школу».

Из 17 попыток трикселей Алёна чисто исполнила 14 прыжков. Это 82%. Потрясающий показатель стабильности! При этом ошибки случались только на сольных прыжках. Все шесть каскадов тройной аксель — двойной тулуп она выполняла исключительно на плюсовые GOE.

Упала с тройного акселя лишь один раз

Переход в «Ангелы Плющенко» в предолимпийском сезоне совпал у Алёны с потерей тройного акселя. Почему такой стабильный ранее прыжок вдруг перестал у неё получаться — загадка. Хотя, конечно, объективных причин более чем достаточно: травмы, отсутствие тренировок из-за карантина, пубертат, болезни — всё это не способствовало сохранению элемента ультра-си. До возвращения к Тутберидзе Алёна каталась на соревнованиях с дупелем и особой надежды на восстановление трикселя не давала.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Три с половиной оборота фигуристка начала вновь крутить в разгар борьбы за путёвки на Олимпиаду. Но далеко не так успешно, как в первом взрослом сезоне. Без каскадов с двойным тулупом и всегда с недокрутами. Лучшей попыткой у Алёны стал триксель в короткой программе на Гран-при Канады. Недокрут в четверть оборота позволил ей набрать 7,20 балла и максимально приблизиться к базовой стоимости элемента.

Инфографика статистики тройного акселя Косторной в сезоне-2021/2022

Хорошей попыткой тройного акселя мог стать и прыжок на Гран-при Франции, но обидное и страшное падение всё испортило. Это падение — единственное, которое произошло с Алёной на трикселе за два сезона, что она исполняет его на соревнованиях. К сожалению, с тех пор она больше не выступала.

Алёна может сохранить звание «королевы тройного акселя»?

Хотя последние два года Алёна не показывала чистых тройных акселей на турнирах, её статистика на этом элементе ультра-си всё равно впечатляет. Из 21 попытки падением закончилась только одна. Все остальные 20 прыжков она так или иначе приземляла. При этом в первом взрослом сезоне ошибалась почти незаметно: никаких выездов «в тройки», степ-аутов и других портящих впечатление от программы ошибок. Никому из девушек до неё ничего подобного не удавалось.

Инфографика совокупной статистики тройного акселя Косторной

Когда же тройной аксель перестал даваться Алёне, она всё равно умудрялась его каким-то образом выезжать. Единственное падение на Гран-при Франции кажется просто недоразумением. «Бабочек» же она и вовсе себе никогда не позволяла: если шла на элемент, то до конца.

Сейчас после олимпийского сезона статистика тройного акселя Алёны ожидаемо потеряла в процентах успеха. Но 66% — это тоже очень высокая планка, до которой другие трикселистки пока не дотянулись.

Так что Алёна по-прежнему может сохранить звание «королевы тройного акселя», если вернётся в большой спорт и восстановит прыжок.

В конце концов, пример Туктамышевой доказывает, что триксель можно отлично прыгать и после 20 лет. А проблем с ним Лиза натерпелась в своё время куда больше, чем Косторная.