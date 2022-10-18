Её хвалила Медведева! Россия упустила крутую юниорку – теперь она берёт медали Гран-при

Бывшая российская фигуристка Инга Гургенидзе успешно начала международную карьеру под флагом Грузии. Ещё весной она исполняла тройной аксель на соревнованиях в Казани, а теперь демонстрирует его в схватке с зарубежными конкурентками. На счету спортсменки уже есть первая большая награда — бронза юниорского этапа Гран-при. И это только цветочки: с большой вероятностью мы увидим её и на чемпионате мире среди юниоров.

Федерация фигурного катания России не придала значения переходу талантливой спортсменки в сборную другой страны. Зачем, когда у нас гигантская очередь из сильных девочек?

Однако как бы засидевшиеся в этой очереди не последовали примеру Инги. Никакой Кодекс этики не остановит жажду побед и признания.

Комплименты Медведевой прыгучей девочке из Казани

Инге Гургенидзе всего 13 лет, она тренируется в Казани под руководством Людмилы Гафаровой. В этом сезоне Инга дебютировала на юниорском уровне. Фигуристке очень повезло: она вовремя сменила спортивное гражданство и сейчас представляет на стартах Грузию. В противном случае она бы довольствовалась внутренними соревнованиями, как и другие российские юниорки. В том числе и лидеры, владеющие несколькими элементами ультра-си — Софья Акатьева из группы Этери Тутберидзе, Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко».

С ними Инга встречалась на первенстве России в январе этого года. И хотя противостоять им не смогла, заслужила комплименты от Евгении Медведевой.

«Знаешь, какую фразу вспомнила? Когда я была маленькая, и Татьяна Анатольевна [Тарасова] также комментировала одно из моих выступлений, сказала: «Женька, рыбка ты моя зелёная!». Вот она, рыбка зелёная! Прыгучая такая. И хочу отметить трогательность катания. Не знаю, что-то есть в её таком вот пока ещё детском катании, что цепляет за душу», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Женя не ошиблась, точно подметив прыгучесть девочки. После встречи с лучшими юниорками страны Инга стала усложняться и вскоре выучила тройной аксель. Премьера прыжка на соревнованиях состоялась практически в день рождения фигуристки. 23 апреля ей исполнилось 13 лет, а 24-го она прыгнула триксель в произвольной программе финала Кубка Республики Татарстан. Судьи засчитали его чистым и дали солидные надбавки (GOE). Идеальный подарок для спортсменки! Инга пополнила ряды трикселисток, и о ней заговорили как о весьма перспективной одиночнице.

Однако подающая надежды одиночница теперь катается под флагом Грузии. И, похоже, сохранить её в нашей федерации особо не пытались.

Смена спортивного гражданства ради развития

Понятно, что одарённых девушек у нас столько, что можно спокойно организовать чемпионат мира для них. Но как бы через несколько лет реально так не случилось. Только представлять россиянки будут на нём другие страны, а мы будем сетовать, что они могли кататься за Россию. Бесконечная, на первый взгляд, скамейка запасных обретёт вполне стандартные размеры. Девочки, на которых не ставили на родине, обретут признание за рубежом. И ладно, если речь о девочках с простым набором элементов. Но мы уже теряем перспективных фигуристок.

Инга Гургенидзе Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Инга Гургенидзе выучила тройной аксель, тренируясь в Казани. Доказала, что в регионах тоже можно развиваться, хотя обычно для качественного скачка переезжают в Москву или Питер. Наверное, накануне выхода в юниоры перед ней как раз встал выбор: отправиться к столичным специалистам, чтобы догнать тех же воспитанниц Тутберидзе, или попытать счастья, выступая за другую страну.

Победило последнее. В итоге Инга продолжает ходить на родной каток в Казани. В тренерах у неё также значится Людмила Гафарова. Но катается она больше не на малоизвестных региональных турнирах, а на престижном юниорском Гран-при. А ведь сравнительно недавно попадание на первенство России считалось для неё крутым достижением. Отныне берите выше: Инга едва не прошла в финал юниорского Гран-при!

Тройной аксель за сборную Грузии

Переход в сборную Грузии позволил Инге блеснуть сразу на двух этапах Гран-при среди юниоров. В Риге она остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. Там она не рискнула прыгать тройной аксель. Но на этапе в Италии, который прошёл с 12 по 15 октября, она вновь зашла на сложный прыжок. К сожалению, попытка трикселя закончилась падением, но бронзу Инга всё же отвоевала. Эта медаль на данный момент — самая ценная в её соревновательной карьере. К ней прилагается и приятный денежный приз. Естественно, причин жалеть о смене спортивного гражданства у спортсменки нет.

Инга Гургенидзе (справа) на подиуме Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Для отбора в финал юниорского Гран-при Инге не хватило четырёх очков, но она попала в список запасных, так что вероятность выступить там у неё сохраняется. Что более важно — в этом сезоне Инга имеет все шансы отправиться на чемпионат мира среди юниоров. Конкуренток в сборной Грузии у неё фактически нет. С взрослыми девушками (Анастасией Губановой и Алиной Урушадзе) соперничать рано. Можно спокойно развиваться и демонстрировать прогресс на лучших мировых турнирах.

Не исключено, что прыгучая Инга через год-два освоит и четверной прыжок. Тогда её уход под флаг Грузии точно станет заметен. А её примеру могут последовать и другие наши юные таланты, владеющие ультра-си. Самых сильных девушек, скорее всего, федерация удержит. Но мотивировать остаться остальных — крайне сложная задача.

Гургенидзе на льду Фото: Joosep Martinson/Getty Images

«Мы видим очень много отечественных фигуристов, которые выступают за разные страны. Да, сейчас ушли ещё три девушки, но это абсолютно нормально. Нет причин говорить о массовом бегстве. А поводы у всех самые разные. У кого-то, например, родители переезжают. Может ли ситуация измениться в худшую сторону, если Россию не допустят к международным соревнованиям, никто пока не знает. Надеюсь, этого не произойдёт», — делилась Наталья Бестемьянова в RT.

Конечно, хорошо, что российские фигуристки востребованы в зарубежных федерациях. Печально другое: талантливые девушки всё чаще не видят пути развития на родине. Уходят теперь даже с ультра-си. А это явно тревожный звоночек.