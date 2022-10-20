56 падений за 61 старт. Статистика показала, так ли часто Коляда срывает прыжки

Михаил Коляда — один из самых талантливых фигуристов во всём мире. Но к его безусловному таланту прилагается комплект из регулярных срывов прыжков и падений на стартах. Особенно удручают «бабочки». Несмотря на красивое название, они отнюдь не украшают прокаты спортсмена. Лишь расстраивают болельщиков, которые отчаянно верят, что Миша исправится.
Разнообразием четверных Коляда тоже не радует. За семь взрослых сезонов он прыгал три вида квадов, а последние пару лет остановился на двух с наименьшей базовой стоимостью. Стоит ли удивляться, что его часто критикуют, а статус лидера сборной передают Марку Кондратюку?
А возможно, мы слишком строги и зря придираемся к Мише? 29 «бабочек» на 348 ультра-си, наверное, не так уж и много?
«Бабочки» Коляды серьёзно влияют на его результаты
Михаил большую часть своей длинной карьеры тренировался у Валентины Чеботарёвой. Под её руководством одарённый пятилетний мальчик вырос в топового фигуриста международного уровня, взял две бронзы чемпионата Европы, бронзу чемпионата мира и командное серебро Олимпиады в Пхёнчхане. Однако порой казалось, что успеха он добивается вопреки неудачным прокатам.
Статистика Михаила Коляды
Взять хотя бы чемпионат Европы — 2017: в обеих программах Миша скрутил на акселе полтора оборота вместо трёх — сделал так называемую «бабочку». Из-за этой грубой ошибки он потерял минимум 16 баллов (а ведь судьи также наказали его за падение с четверного лутца и неудачное приземление с четверного тулупа в произвольной).
Справься он с этими акселями — и был бы вторым. А на чемпионате Европы — 2019 спортсмен и вовсе остался без медали из-за «бабочки» на тройном акселе в произвольной. До третьего места ему не хватило около шести баллов. С чистым трикселем он мог войти в тройку призёров, а не замыкать пятёрку сильнейших. Понятно, что ошибки неизбежны. Но есть подозрение, что случай Миши особенный.
Статистика его четверных и тройного акселя во взрослой карьере должна показать, есть ли реальный повод для беспокойства.
114 квадов и 126 тройных акселей у Чеботарёвой
Юниорский период Коляды не включён в статистику, потому что основным элементом ультра-си до 2015 года у него являлся тройной аксель. Для мужчин, в отличие от женщин, это обязательный элемент и обычно серьёзных проблем не вызывает. К тому же после перелома лодыжки в 2014 году Миша не выступал до марта 2015-го. Но именно с тех пор он начал прыгать четверной тулуп на постоянной основе. Его самый первый и стабильный квад.
Правда, у Валентины Чеботарёвой стабильность квад-тулупа Миши не вдохновляла. 15 чистых сольных прыжков на 41 попытку, 13 падений и две «бабочки» — не тот результат, которым можно гордиться. С каскадами дела обстояли намного лучше: четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп — двойной тулуп подводили спортсмена нечасто.
Статистика четверных прыжков Коляды у Чеботарёвой
В сезоне-2016/2017 Миша усилил прыжковый контент четверным лутцем — самым дорогим по стоимости квадом. На тренировках, по словам очевидцев, он исполнял его уверенно и технично, но на соревнованиях большинство попыток заканчивались падением. Два чистых выезда и 16 падений на 22 прыжка — это всего 9% успешных попыток. Довольно скромно. Но стабильность четверного сальхова, появившегося вслед за квад-лутцем, ещё скромнее. Тренируясь у Чеботарёвой, Миша пытался сделать квад-сальхов на стартах 12 раз, но чисто приземлился лишь однажды. Помимо шести падений, не обошлось без бабочек. Прыжок оказался очень коварным для спортсмена.
Михаил Коляда
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Если четверные прыжки давались Коляде периода Чеботарёвой в 39% случаев, то тройной аксель шёл довольно неплохо. В каскадах ошибок и падений почти не наблюдалось, а сольный триксель Миши получал плюсовые надбавки (GOE) 56 раз из 91 попытки. Но 16 «бабочек» — это всё-таки много. Срыв происходил чуть ли не на каждом пятом прыжке. Получается, делая один триксель в короткой и два в произвольной, Миша демонстрировал «бабочку» на половине соревнований. Конечно, такого не было. Потому что периодически одной «бабочкой» на турнире фигурист не ограничивался.
Статистики тройного акселя Коляды у Чеботарёвой
Мишин повысил стабильность квадов Коляды до 68%
Пропустив сезон-2019/2020 из-за болезни, Михаил Коляда перешёл к Алексею Мишину. Специалисты одобрили это решение, отметив, что профессор должен помочь решить проблемы одиночника с прыжками. А проблемы — технические или психологические — явно были. Статистика это доказывает.
Статистика четверных прыжков Коляды у Мишина
Мишин посчитал, что виной всему именно техника, а не психология. И поначалу Коляда радовал переменами. Отличные новые программы и отсутствие «бабочек» на первом старте после долгого перерыва казались верным признаком улучшений. Однако технический контент Миши остановился в развитии. При всём мастерстве катания и балетной грации движений он недотягивал до лучших фигуристов планеты. На чемпионате мира — 2020 все надеялись увидеть его на пьедестале, но Миша занял пятое место. Без «бабочек», но с тремя четверными на две программы. И все три четверных были тулупами. Включать сальхов после степ-аута в произвольной на Кубке Первого канала он не рискнул. А четверной лутц, будто остался где-то в прошлой жизни.
Тем не менее стабильность Миши у профессора повысилась. Четверной тулуп в каскадах он чисто приземлял в 90% случаев, а сольный — в 10 из 18 попыток. Сальхов по-прежнему представляет проблему, но выглядит всё же лучше: 12% успеха против 8% в прежние годы. К тому же Коляде дважды удалось сделать чисто каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Новинка в его каскадах.
Михаил Коляда
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Общая стабильность Миши повысилась за последние два года до 68%. Это показатель плодотворного сотрудничества фигуриста с Алексеем Мишиным.
Что же касается тройного акселя, то, с одной стороны, он тоже, на первый взгляд, стал стабильнее: 73% чистых сольных попыток, 14 из 17 чистых каскадов. Но «бабочки» так и не покидают Мишу, хотя нужно отдать должное: делает он их реже. На сольном трикселе у него теперь каждый седьмой прыжок превращается в одинарный. А ещё он перестал прыгать тройной аксель — тройной тулуп. Связано это наверняка с повторами в программе. Но при наличии только двух квадов любое упрощение контента становится ощутимо.
Статистика тройного акселя Коляды у Мишина
61% чистых ультра-си за взрослую карьеру
Совокупная статистика четверных прыжков и тройного акселя Миши за семь сезонов неоднозначная. Ему хорошо даётся четверной тулуп: 78 из 127 прыжков он приземлил чисто, это 61% успешных попыток, что для квада — достойный результат.
Но четверной сальхов и четверной лутц Миша никак не может укротить. Четыре чистых квад-сальхова и два чистых квад-лутца при 22 попытках в обоих случаях — это мало. Всё равно что бороться на чемпионате мира с одним квадом. Три четверных в произвольной — минимальный набор для одиночников в условиях текущей конкуренции. И эти три четверных должны быть достаточно стабильными, а стабильный у Коляды лишь тулуп. Самый низкий по стоимости квад. Никакие GOE его в четверной лутц превратить не могут. Разве что на чемпионате России, но для этого надо в целом кататься идеально, даже без «бабочек» на трикселе.
Совокупная статистика ультра-си Михаила Коляды за взрослую карьеру
Эти «бабочки» — ахиллесова пята фигуриста. Вроде 71% тройных акселей он выполняет чисто, но 22 прыжка из 177 сорвал, скрутив полтора оборота. Трудно назвать это стабильностью.
Но, может, 22 «бабочки» не так уж и много? Всё познаётся в сравнении. Елизавета Туктамышева на 88 тройных акселей допустила одну «бабочку». А ведь она девушка, и этот элемент не входит для неё в обязательный прыжковый набор.
Будем надеяться, что с началом нового олимпийского цикла «бабочки» для Михаила Коляды останутся в прошлом. А если и будут тревожить, то в животе: от любви к супруге и лёгкого волнения.
Другие тексты рубрики «Холодный расчёт» — по ссылке.
- 20 октября 2022
-
16:28
-
15:42
-
14:07
-
13:56
-
12:02
-
11:58
-
11:12
-
10:00
-
09:43
-
09:15
-
09:09
-
08:24
-
08:19
-
07:56
- 19 октября 2022
-
23:23
-
22:30
-
20:33
-
20:13
-
20:05
-
19:40
-
19:15
-
18:50
-
18:42
-
18:34
-
18:25
-
18:01
-
17:35
-
17:18
-
16:45
-
16:20
-
16:12
-
15:35
-
15:17
-
15:05
-
14:36