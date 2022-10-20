56 падений за 61 старт. Статистика показала, так ли часто Коляда срывает прыжки

Коляда стал стабильнее после перехода к Мишину, но надёжный квад у него только один.

Михаил Коляда — один из самых талантливых фигуристов во всём мире. Но к его безусловному таланту прилагается комплект из регулярных срывов прыжков и падений на стартах. Особенно удручают «бабочки». Несмотря на красивое название, они отнюдь не украшают прокаты спортсмена. Лишь расстраивают болельщиков, которые отчаянно верят, что Миша исправится.

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Разнообразием четверных Коляда тоже не радует. За семь взрослых сезонов он прыгал три вида квадов, а последние пару лет остановился на двух с наименьшей базовой стоимостью. Стоит ли удивляться, что его часто критикуют, а статус лидера сборной передают Марку Кондратюку?

А возможно, мы слишком строги и зря придираемся к Мише? 29 «бабочек» на 348 ультра-си, наверное, не так уж и много?

«Бабочки» Коляды серьёзно влияют на его результаты

Михаил большую часть своей длинной карьеры тренировался у Валентины Чеботарёвой. Под её руководством одарённый пятилетний мальчик вырос в топового фигуриста международного уровня, взял две бронзы чемпионата Европы, бронзу чемпионата мира и командное серебро Олимпиады в Пхёнчхане. Однако порой казалось, что успеха он добивается вопреки неудачным прокатам.

Статистика Михаила Коляды

Взять хотя бы чемпионат Европы — 2017: в обеих программах Миша скрутил на акселе полтора оборота вместо трёх — сделал так называемую «бабочку». Из-за этой грубой ошибки он потерял минимум 16 баллов (а ведь судьи также наказали его за падение с четверного лутца и неудачное приземление с четверного тулупа в произвольной).

Справься он с этими акселями — и был бы вторым. А на чемпионате Европы — 2019 спортсмен и вовсе остался без медали из-за «бабочки» на тройном акселе в произвольной. До третьего места ему не хватило около шести баллов. С чистым трикселем он мог войти в тройку призёров, а не замыкать пятёрку сильнейших. Понятно, что ошибки неизбежны. Но есть подозрение, что случай Миши особенный.

Статистика его четверных и тройного акселя во взрослой карьере должна показать, есть ли реальный повод для беспокойства.

114 квадов и 126 тройных акселей у Чеботарёвой

Юниорский период Коляды не включён в статистику, потому что основным элементом ультра-си до 2015 года у него являлся тройной аксель. Для мужчин, в отличие от женщин, это обязательный элемент и обычно серьёзных проблем не вызывает. К тому же после перелома лодыжки в 2014 году Миша не выступал до марта 2015-го. Но именно с тех пор он начал прыгать четверной тулуп на постоянной основе. Его самый первый и стабильный квад.

Правда, у Валентины Чеботарёвой стабильность квад-тулупа Миши не вдохновляла. 15 чистых сольных прыжков на 41 попытку, 13 падений и две «бабочки» — не тот результат, которым можно гордиться. С каскадами дела обстояли намного лучше: четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп — двойной тулуп подводили спортсмена нечасто.

Статистика четверных прыжков Коляды у Чеботарёвой

В сезоне-2016/2017 Миша усилил прыжковый контент четверным лутцем — самым дорогим по стоимости квадом. На тренировках, по словам очевидцев, он исполнял его уверенно и технично, но на соревнованиях большинство попыток заканчивались падением. Два чистых выезда и 16 падений на 22 прыжка — это всего 9% успешных попыток. Довольно скромно. Но стабильность четверного сальхова, появившегося вслед за квад-лутцем, ещё скромнее. Тренируясь у Чеботарёвой, Миша пытался сделать квад-сальхов на стартах 12 раз, но чисто приземлился лишь однажды. Помимо шести падений, не обошлось без бабочек. Прыжок оказался очень коварным для спортсмена.

Михаил Коляда Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если четверные прыжки давались Коляде периода Чеботарёвой в 39% случаев, то тройной аксель шёл довольно неплохо. В каскадах ошибок и падений почти не наблюдалось, а сольный триксель Миши получал плюсовые надбавки (GOE) 56 раз из 91 попытки. Но 16 «бабочек» — это всё-таки много. Срыв происходил чуть ли не на каждом пятом прыжке. Получается, делая один триксель в короткой и два в произвольной, Миша демонстрировал «бабочку» на половине соревнований. Конечно, такого не было. Потому что периодически одной «бабочкой» на турнире фигурист не ограничивался.

Статистики тройного акселя Коляды у Чеботарёвой

Мишин повысил стабильность квадов Коляды до 68%

Пропустив сезон-2019/2020 из-за болезни, Михаил Коляда перешёл к Алексею Мишину. Специалисты одобрили это решение, отметив, что профессор должен помочь решить проблемы одиночника с прыжками. А проблемы — технические или психологические — явно были. Статистика это доказывает.

Статистика четверных прыжков Коляды у Мишина

Мишин посчитал, что виной всему именно техника, а не психология. И поначалу Коляда радовал переменами. Отличные новые программы и отсутствие «бабочек» на первом старте после долгого перерыва казались верным признаком улучшений. Однако технический контент Миши остановился в развитии. При всём мастерстве катания и балетной грации движений он недотягивал до лучших фигуристов планеты. На чемпионате мира — 2020 все надеялись увидеть его на пьедестале, но Миша занял пятое место. Без «бабочек», но с тремя четверными на две программы. И все три четверных были тулупами. Включать сальхов после степ-аута в произвольной на Кубке Первого канала он не рискнул. А четверной лутц, будто остался где-то в прошлой жизни.

Тем не менее стабильность Миши у профессора повысилась. Четверной тулуп в каскадах он чисто приземлял в 90% случаев, а сольный — в 10 из 18 попыток. Сальхов по-прежнему представляет проблему, но выглядит всё же лучше: 12% успеха против 8% в прежние годы. К тому же Коляде дважды удалось сделать чисто каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Новинка в его каскадах.

Михаил Коляда Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Общая стабильность Миши повысилась за последние два года до 68%. Это показатель плодотворного сотрудничества фигуриста с Алексеем Мишиным.

Что же касается тройного акселя, то, с одной стороны, он тоже, на первый взгляд, стал стабильнее: 73% чистых сольных попыток, 14 из 17 чистых каскадов. Но «бабочки» так и не покидают Мишу, хотя нужно отдать должное: делает он их реже. На сольном трикселе у него теперь каждый седьмой прыжок превращается в одинарный. А ещё он перестал прыгать тройной аксель — тройной тулуп. Связано это наверняка с повторами в программе. Но при наличии только двух квадов любое упрощение контента становится ощутимо.

Статистика тройного акселя Коляды у Мишина

61% чистых ультра-си за взрослую карьеру

Совокупная статистика четверных прыжков и тройного акселя Миши за семь сезонов неоднозначная. Ему хорошо даётся четверной тулуп: 78 из 127 прыжков он приземлил чисто, это 61% успешных попыток, что для квада — достойный результат.

Но четверной сальхов и четверной лутц Миша никак не может укротить. Четыре чистых квад-сальхова и два чистых квад-лутца при 22 попытках в обоих случаях — это мало. Всё равно что бороться на чемпионате мира с одним квадом. Три четверных в произвольной — минимальный набор для одиночников в условиях текущей конкуренции. И эти три четверных должны быть достаточно стабильными, а стабильный у Коляды лишь тулуп. Самый низкий по стоимости квад. Никакие GOE его в четверной лутц превратить не могут. Разве что на чемпионате России, но для этого надо в целом кататься идеально, даже без «бабочек» на трикселе.

Совокупная статистика ультра-си Михаила Коляды за взрослую карьеру

Эти «бабочки» — ахиллесова пята фигуриста. Вроде 71% тройных акселей он выполняет чисто, но 22 прыжка из 177 сорвал, скрутив полтора оборота. Трудно назвать это стабильностью.

Но, может, 22 «бабочки» не так уж и много? Всё познаётся в сравнении. Елизавета Туктамышева на 88 тройных акселей допустила одну «бабочку». А ведь она девушка, и этот элемент не входит для неё в обязательный прыжковый набор.

Будем надеяться, что с началом нового олимпийского цикла «бабочки» для Михаила Коляды останутся в прошлом. А если и будут тревожить, то в животе: от любви к супруге и лёгкого волнения.

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