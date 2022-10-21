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Этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве: Валиева против Акатьевой, второй шанс Коляды и Алиева, интриги

Акатьеву зря называют второй Валиевой. Соня докажет, что уже давно превзошла Камилу!
Екатерина Авдонина
Этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве
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На первом этапе Гран-при России в Москве зрителей ждёт яркое противостояние нового и старого поколений. Тяжело будет и Коляде с Алиевым.

Уже совсем скоро стартует первый этап Гран-при России в Москве, а это значит, что зрителей ждёт невероятная борьба во всех дисциплинах. Причём каждый из фигуристов будет противостоять не только конкурентам на льду, но и собственным слабостям. Так, Камиле Валиевой будет сложнее всего. Ученица Этери Тутберидзе выйдет на старт впервые с марта и постарается как можно скорее забыть кошмар зимней Олимпиады в Пекине. Правда, чтобы всё встало на свои места, фигуристке нужно завоевать золото, а сделать это крайне проблематично, когда твоя соперница — Софья Акатьева.

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Юная, голодная до побед спортсменка вряд ли согласится на меньшее, чем первое место. В конце концов, ей жизненно необходимо разбить надоевший стереотип, что она является второй версией Валиевой. Сравнивая Соню с Камилой, специалисты упустили тот факт, что это две уникальные фигуристки. К тому же, судя по всему, Акатьева уже давно превзошла Валиеву по мастерству.

Валиева выйдет на старт впервые с марта. А что ещё нужно знать о старте Гран-при России? Валиева выйдет на старт впервые с марта. А что ещё нужно знать о старте Гран-при России?

Акатьева пойдёт на усиление и усложнит жизнь Валиевой?

Главная интрига турнира традиционно развернётся в женском разряде. Первый этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве пройдёт под эгидой противостояния нового и старого поколений, а именно встречи двух звёздных учениц Этери Тутберидзе. Камила Валиева выйдет на соревновательный лёд после длительного перерыва, в то время как Софья Акатьева наконец полноценно дебютирует на взрослом уровне.

Казалось бы, удача не на стороне Сони — фигуристка ещё не имеет такого несокрушимого авторитета у судей, нежели Камила, однако шансы побороться у неё есть. Во всяком случае, делать ставку на молодую, не тронутую заботами о последствиях пубертатного периода спортсменку, чьи травмы не так серьёзны, как у конкурентки, вполне логично.

Софья Акатьева

Софья Акатьева

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Уже некоторое время подряд специалисты неизменно отдают почести Акатьевой, сравнивая её с Валиевой. У обеих девушек одинаковый набор ультра-си: четверной сальхов, четверной тулуп и тройной аксель, вот только комбинации и продолжительность их исполнения значительно отличаются, и пока преимущество находится у Сони. Ранее она, как и Камила, исполняла три квада в произвольной программе — каскады 4Т-3Т и 4T-1Eu-3S и сольный четверной сальхов, теперь же фигуристка пробует каскад из четверного сальхова и тройного тулупа.

Набор с этой комбинацией, каскадом из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер (не получился в прокате), сольным квад-тулупом и тройным акселем спортсменка продемонстрировала на первенстве России в прошлом году, сделав мощную заявку на следующий сезон. Учитывая, что в силу обстоятельств Акатьева приноровилась стабильно прыгать каскад из тройных акселя и тулупа в короткой программе, говорить об уверенной победе Валиевой не приходится.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Камиле предстоит приложить массу усилий, чтобы одолеть юную соперницу. В конце концов, артистическим талантом не обделены обе фигуристки, и, хотя движения Сони ещё не приобрели такую лёгкость и плавность, как у коллеги по группе, её умение передать образ и ввести зрителей и судей в своеобразный транс также велико.

Дополнить симфонию сложнейших прыжков сможет Анастасия Зинина. Важно, в какой форме подойдёт фигуристка к старту: в эти выходные она покажет, был ли оправдан переход от Евгения Плющенко к Алексею Василевскому.

Коляде не страшны ни падение, ни юный ученик Мишина

Борьба опытных фигуристов с дерзкими новичками ожидается и в мужских соревнованиях. Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Михаил Коляда будут разыгрывать медали между собой, но испортить им праздник вполне способен Глеб Лутфуллин. Ученик Алексея Мишина в этом сезоне не намерен оставаться на вторых ролях. Уже на Мемориале Панина-Коломенкина спортсмен зашёл на четыре четверных (риттбергер, два сальхова и тулуп) и два тройных акселя. Если ему удастся исполнить задуманное, то он с лёгкостью нивелирует разницу в баллах за компоненты с соперниками-катальщиками.

Михаил Коляда

Михаил Коляда

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что же касается основных претендентов на пьедестал, то им лишь нужно исполнить обе программы без ошибок. Саше и Диме воплотить это в реальности будет трудно из-за старых травм, а вот о нестабильности Миши можно уже слагать легенды. Даже под руководством Профессора Коляда делает всего 68% успешных попыток четверных, не пробуя старшие квады, поэтому ждать чего-то феноменального не стоит. Тем не менее даже с падением у Коляды самые высокие шансы на золото.

56 падений за 61 старт. Статистика показала, так ли часто Коляда срывает прыжки 56 падений за 61 старт. Статистика показала, так ли часто Коляда срывает прыжки

Пара Тутберидзе вне конкуренции, в танцах есть лидеры

Предсказать результаты в спортивных парах и танцах на льду достаточно просто. В первом разряде править бал будут Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Даже после Олимпиады подопечные Этери Тутберидзе находятся в прекрасной форме, а с учётом их общей одухотворённости рассчитывать на то, что они отдадут победу Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину, нельзя. Во второй дисциплине явными фаворитами выглядят Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Ученики Анжелики Крыловой и раньше получали авансы, а теперь и вовсе стремятся получить звание самого перспективного дуэта. Только-только вставшим в пару Аннабель Морозов и Дэвиду Нарижному тягаться с ними будет нелегко.

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