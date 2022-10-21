Акатьеву зря называют второй Валиевой. Соня докажет, что уже давно превзошла Камилу!

Уже совсем скоро стартует первый этап Гран-при России в Москве, а это значит, что зрителей ждёт невероятная борьба во всех дисциплинах. Причём каждый из фигуристов будет противостоять не только конкурентам на льду, но и собственным слабостям. Так, Камиле Валиевой будет сложнее всего. Ученица Этери Тутберидзе выйдет на старт впервые с марта и постарается как можно скорее забыть кошмар зимней Олимпиады в Пекине. Правда, чтобы всё встало на свои места, фигуристке нужно завоевать золото, а сделать это крайне проблематично, когда твоя соперница — Софья Акатьева.

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Юная, голодная до побед спортсменка вряд ли согласится на меньшее, чем первое место. В конце концов, ей жизненно необходимо разбить надоевший стереотип, что она является второй версией Валиевой. Сравнивая Соню с Камилой, специалисты упустили тот факт, что это две уникальные фигуристки. К тому же, судя по всему, Акатьева уже давно превзошла Валиеву по мастерству.

Акатьева пойдёт на усиление и усложнит жизнь Валиевой?

Главная интрига турнира традиционно развернётся в женском разряде. Первый этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве пройдёт под эгидой противостояния нового и старого поколений, а именно встречи двух звёздных учениц Этери Тутберидзе. Камила Валиева выйдет на соревновательный лёд после длительного перерыва, в то время как Софья Акатьева наконец полноценно дебютирует на взрослом уровне.

Казалось бы, удача не на стороне Сони — фигуристка ещё не имеет такого несокрушимого авторитета у судей, нежели Камила, однако шансы побороться у неё есть. Во всяком случае, делать ставку на молодую, не тронутую заботами о последствиях пубертатного периода спортсменку, чьи травмы не так серьёзны, как у конкурентки, вполне логично.

Софья Акатьева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Уже некоторое время подряд специалисты неизменно отдают почести Акатьевой, сравнивая её с Валиевой. У обеих девушек одинаковый набор ультра-си: четверной сальхов, четверной тулуп и тройной аксель, вот только комбинации и продолжительность их исполнения значительно отличаются, и пока преимущество находится у Сони. Ранее она, как и Камила, исполняла три квада в произвольной программе — каскады 4Т-3Т и 4T-1Eu-3S и сольный четверной сальхов, теперь же фигуристка пробует каскад из четверного сальхова и тройного тулупа.

Набор с этой комбинацией, каскадом из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер (не получился в прокате), сольным квад-тулупом и тройным акселем спортсменка продемонстрировала на первенстве России в прошлом году, сделав мощную заявку на следующий сезон. Учитывая, что в силу обстоятельств Акатьева приноровилась стабильно прыгать каскад из тройных акселя и тулупа в короткой программе, говорить об уверенной победе Валиевой не приходится.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Камиле предстоит приложить массу усилий, чтобы одолеть юную соперницу. В конце концов, артистическим талантом не обделены обе фигуристки, и, хотя движения Сони ещё не приобрели такую лёгкость и плавность, как у коллеги по группе, её умение передать образ и ввести зрителей и судей в своеобразный транс также велико.

Дополнить симфонию сложнейших прыжков сможет Анастасия Зинина. Важно, в какой форме подойдёт фигуристка к старту: в эти выходные она покажет, был ли оправдан переход от Евгения Плющенко к Алексею Василевскому.

Коляде не страшны ни падение, ни юный ученик Мишина

Борьба опытных фигуристов с дерзкими новичками ожидается и в мужских соревнованиях. Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Михаил Коляда будут разыгрывать медали между собой, но испортить им праздник вполне способен Глеб Лутфуллин. Ученик Алексея Мишина в этом сезоне не намерен оставаться на вторых ролях. Уже на Мемориале Панина-Коломенкина спортсмен зашёл на четыре четверных (риттбергер, два сальхова и тулуп) и два тройных акселя. Если ему удастся исполнить задуманное, то он с лёгкостью нивелирует разницу в баллах за компоненты с соперниками-катальщиками.

Михаил Коляда Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что же касается основных претендентов на пьедестал, то им лишь нужно исполнить обе программы без ошибок. Саше и Диме воплотить это в реальности будет трудно из-за старых травм, а вот о нестабильности Миши можно уже слагать легенды. Даже под руководством Профессора Коляда делает всего 68% успешных попыток четверных, не пробуя старшие квады, поэтому ждать чего-то феноменального не стоит. Тем не менее даже с падением у Коляды самые высокие шансы на золото.

Пара Тутберидзе вне конкуренции, в танцах есть лидеры

Предсказать результаты в спортивных парах и танцах на льду достаточно просто. В первом разряде править бал будут Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Даже после Олимпиады подопечные Этери Тутберидзе находятся в прекрасной форме, а с учётом их общей одухотворённости рассчитывать на то, что они отдадут победу Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину, нельзя. Во второй дисциплине явными фаворитами выглядят Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Ученики Анжелики Крыловой и раньше получали авансы, а теперь и вовсе стремятся получить звание самого перспективного дуэта. Только-только вставшим в пару Аннабель Морозов и Дэвиду Нарижному тягаться с ними будет нелегко.