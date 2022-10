Противостояние Валиевой и Акатьевой откладывается. Камила в космосе даже без ультра-си!

До старта первого этапа Гран-при обсуждалось, сможет ли Камила выйти на старт из-за скорого вынесения вердикта по допинг-делу? Камила вышла. И не оставила никому шансов.

В короткой программе Камиле Валиевой достался предпоследний, 11-й стартовый номер, но всё время до выхода зрителям периодически её показывали. То моментами из разминочного зала, то шагающую по коридорам «Мегаспорта», то стоящую у бортика прямо перед выходом.

Пока Камила не рискует с контентом в короткой программе – и эта ставка играет. В протоколах только две «тройки» – все элементы были исполнены на четвёртый уровень, каждый прыжок завершался длинным безупречным выездом. 83,92 балла – и это без ультра-си! Какое-то действительно космическое преимущество и такого же уровня спокойствие продемонстрировала фигуристка.

Единственный тройной аксель зрители могли увидеть в исполнении Софьи Акатьевой, которая на этом старте дебютирует на взрослых соревнованиях. Но первый прыжок в прокате не получился – недокрут и падение. Прямо перед стартом Соне громко крикнули с трибун: «Давай!», она улыбнулась, но тут же вернулась в образ. Может быть, такая ярая поддержка слегка смутила фигуристку – всё же на таком уровне Акатьева катается впервые. «Обычно это меня не сбивает. Но кричали громко довольно, меня это даже улыбнуло, что встала в начальную позу, и кричат», – сказала фигуристка в интервью Максиму Транькову.

Саму программу под композиции Эцио Боссо Соня исполняет уже второй год, так что досконально знает каждое движение. Вращения были сделаны на четвёртый уровень, с флипом и каскадом лутц-тулуп фигуристка сделала очень уверенно. За прокат Акатьева получила 72,70 балла – это уверенное второе место.

Софья Акатьева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Также тройной аксель планировала прыгать Анастасия Зинина, но фигуристка обошлась лишь дупелем – для надёжности. Весь прокат вышел чистым, удалось спасти каскад после не очень удачного выезда с тройного лутца. Заслуженные 70,19 балла. «Первый раз 70 пробила, достойно», – отметила фигуристка прямо в зоне «кисс энд край».

15-летняя Алина Горбачёва ярко открыла вторую разминку. Программа «Круэлла» от Никиты Михайлова наделала много шума ещё на юниорских контрольных прокатах.

Платье алого оттенка, напоминающее образ главной героини фильма, только усилило впечатление от проката. В самом начале Алина упала на выезде с двойного акселя, но затем собралась и сделала остальные элементы: тройной риттбергер и каскад из лутца и тулупа. За своё выступление воспитанница Софьи Федченко получила 66,87 балла – и это с падением.

Давно публика не видела Валерию Шульскую в таком уверенном прокате. Набор из каскада лутц-тулуп, дупеля и флипа, вращения в разные стороны, очень лёгкое катание показала фигуристка под фортепианную композицию Ильи Бешевли Night Forest. За своё выступление она получила 64,76 балла.

Дебютантка соревнований такого уровня София Захарова представила программу «Кабаре». После её проката в «Мегаспорте» скандировали «Молодец», и совсем не зря. Ученица Татьяны Клениной играючи справилась со своим прыжковым набором и получила за прокат уверенные 66,23 балла.

София Захарова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Каверы на песню Can’t help falling in love нынче очень популярны в женском одиночном: после двух показательных Алины Загитовой и Александры Трусовой эту музыку начали активно брать и для соревновательных программ. На этапе Гран-при в Москве под эту музыку каталась Анастасия Молчанова из Красноярского края. В прокате она допустила несколько ошибок на прыжках и пока занимает предпоследнее место. Карима Аскарова, вероятно, вдохновлялась Алёной Косторной и её программой «Сумерки»: и платье выполнено в похожем оттенке с красными стразами на груди, и нарезка музыки похожа на ту, что была у чемпионки Европы в её лучшем сезоне (композиции Eyes on Fire и Supermassive black hole).

Сможет ли кто-то во второй день отыграть отрыв Камилы Валиевой? Как минимум Софья Акатьева ещё поборется, потому что имеет в арсенале не только тройной аксель, но и другие элементы ультра-си. Надеемся, что завтра ничто не сможет помешать.