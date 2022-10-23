Валиева выступит со скандальной программой! Следим за развязкой Гран-при в Москве. LIVE

На льду московского «Мегаспорта» состоятся произвольные программы первого этапа Гран-при России. После первого дня соревнований лидируют Камила Валиева, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный.

Следи за текстовой трансляцией вместе с авторами «Чемпионата»! Прокаты начнутся в 13:00 по московскому времени.