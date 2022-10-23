Валиева выступит со скандальной программой! Следим за развязкой Гран-при в Москве. LIVE
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23 октября станут известны победители первого этапа Гран-при России.
На льду московского «Мегаспорта» состоятся произвольные программы первого этапа Гран-при России. После первого дня соревнований лидируют Камила Валиева, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный.
Следи за текстовой трансляцией вместе с авторами «Чемпионата»! Прокаты начнутся в 13:00 по московскому времени.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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