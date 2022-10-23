Новую звезду Тутберидзе засудили в угоду Валиевой? Соня не должна была проигрывать Камиле

Юниорка из «Хрустального» блестяще исполнила произвольную программу с двумя квадами, но осталась второй при упавшей сопернице. Как так?!

Интрига на первом этапе российского Гран-при закрутилась нешуточная. Во второй день соревнований выясняли между собой, кто сильнее, две яркие ученицы Этери Тутберидзе. Камила Валиева смогла преодолеть себя и вышла на лёд в «Мегаспорте» с резонансной программой о допинговом скандале на Олимпиаде, а Софья Акатьева пыталась реабилитироваться за неудачу в короткой программе. И юная воспитанница «Хрустального» с блеском справилась с этой задачей, исполнив два четверных прыжка и тройной аксель.

Как жаль, что этого оказалось недостаточно для победы. Неожиданно Соня проиграла упавшей Камиле, которая и вовсе осталась без ультра-си.

После странной победы Михаила Коляды в короткой программе без квадов к арбитрам на этом турнире возникают большие вопросы. Неужели новую звезду Тутберидзе засудили в угоду Валиевой?

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Зинина не справилась с волнением и ультра-си

Разница в уровне участниц первой и второй разминок на этапе Гран-при России в Москве была видна невооружённым глазом. Менее опытные фигуристки часто ошибались: падали с прыжков, дрожали на вращениях и не укладывались в музыку. Со временем уверенность придёт к ним, главное — не останавливаться и продолжать улучшать свои результаты на других крупных стартах.

После перерыва на лёд вышла Валерия Шульская и сразу задала высокую планку для своих соперниц. Ученица Сергея Давыдова представила эффектную постановку под саундтрек из фильма «Обливион», не допустив видимых ошибок. 122,74 балла получила Лера от судей за свой прокат, в сумме — 187,50. Софья Захарова, представляющая группу Татьяны Клениной, справилась с таким же контентом, как у Шульской, хуже, но смогла обойти Леру благодаря запасу в короткой программе: 189,31 балла — её результат.

Не задался прокат и у Алины Горбачёвой, допустившей несколько степ-аутов. В итоге лишь три сотые балла отделили её от ближайшей преследовательницы: 189,34 балла набрала фигуристка за обе программы. Чтобы обойти Алину, Анастасии Зининой было достаточно чисто исполнить хотя бы один четверной тулуп, а ведь попыток у спортсменки было аж две. Увы, элементы ультра-си не покорились Насте: на первом кваде случилась «бабочка», на втором — недокрут и степ-аут с касанием льда рукой. Эмоционально ученица Алексея Василевского выложилась на все сто процентов: драматичная программа о могущественной чародейке Йеннифер невероятно идёт Зининой. Настя точно смогла затронуть сердца судей, которые оценили её выступление в 130,24 балла, всего — 200,43.

Анастасия Зинина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фигуристка первой пробила отметку в 200 баллов, но впереди было выступление неземной Софьи Акатьевой.

Акатьева устроила фурор с двумя четверными

После короткой программы на Акатьеву было больно смотреть. Юная звёздочка Этери Тутберидзе не справилась с тройным акселем и очень расстроилась. Выходя со льда, фигуристка едва сдерживала слёзы и слушала жёсткую, но справедливую критику тренера, долго восстанавливая дыхание. К счастью, Этери Георгиевна быстро смогла успокоить подопечную, благодаря чему Соня заметно повеселела.

К произвольной программе Акатьева подошла в совершенно другом настроении. С первых же аккордов стало понятно, что сейчас начнётся магия, и так оно и было. Великолепный тройной аксель, каскад из четверного и двойного тулупов и сольный квад-тулуп — от такого зрелища на глаза наворачиваются слёзы. Вот уж точно «Добро пожаловать на Землю, Софья!» — этот баннер от поклонников фигуристки как нельзя лучше описывал ситуацию.

Софья Акатьева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У бортика спортсменку встречал Сергей Дудаков, так как Этери Тутберидзе готовила к выходу Камилу Валиеву. Наставник был привычно немногословен, но по нему было видно, что он невероятно горд своей ученицей. И это вполне заслуженно: фигуристка набрала 163,98 балла за произвольную программу, в сумме — 236,68.

Валиева упала, но всё равно выиграла Гран-при

Сложная задача стояла в «Мегаспорте» и перед Камилой Валиевой. Фигуристка впервые презентовала нашумевшую постановку о допинговом скандале на Олимпиаде в соревновательном формате. Спортсменка и её тренерский штаб пошли на принцип и не стали отказываться от произвольной программы, которую за рубежом назвали провокационной. Иностранные болельщики и специалисты были не в восторге от идеи Валиевой напомнить чиновникам, чего ей стоила массовая травля в Пекине, однако для Камилы возможность поделиться своими эмоциями была крайне важна.

«В произвольной программе я рассказываю свою историю. И, может быть, внешне уже всё нормально, но внутренне она останется в любом случае. Ты снимаешь в процессе программы один свой слой и показываешь», — говорила фигуристка.

В России восхитились смелостью и стойкостью ученицы Этери Тутберидзе и тепло поддержали её. Именно это и придало Камиле сил, чтобы совершить новый подвиг на московском льду. Фигуристка планировала начать выступление с четверного тулупа, но произошло падение — единственное для неё. Все остальные прыжки Валиева исполнила с присущей ей грациозностью. В этот прокат спортсменка вложила все свои чувства — удивительная комбинация техники, артистизма и пластики не оставила судей равнодушными. Те поставили Камиле невероятные оценки — 160,74 балла за произвольную программу, всего она набрала — 244,66 и выиграла турнир.

Радости спортсменки не было предела, тем не менее ложкой дёгтя в бочке мёда стало ощущение, что арбитры засудили Акатьеву в угоду Валиевой. Новая звезда Тутберидзе буквально произвела фурор, прыгнув два квада, один из них в каскаде, и тройной аксель (не забываем про попытку трикселя в короткой программе), но всё равно уступила Камиле около восьми баллов.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Протоколы показали, что арбитры обнаружили у Акатьевой два недокрута, хотя один из них — всего на четверть. Впрочем, Валиева тоже не докрутила единственный неудачный четверной тулуп. Вопросов к судейству на этом этапе Гран-при становится всё больше.