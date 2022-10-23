«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Валиева ответила на критику программы по мотивам ОИ

Камила Валиева произвела огромный фурор на контрольных прокатах, показав программу по мотивам своей олимпийской драмы. Реакция публики была совершенно полярная: кто-то был в восторге от смелости девушки, а кто-то раскритиковал саму идею такой постановки в пух и прах. Но ни Валиеву, ни её тренеров эмоциональная реакция общественности не заставила сойти с намеченного курса. Да она и не может заставить, как призналась сама Камила. Девушка ответила на хейт своей программы, честно, и местами резко отреагировав на вопросы журналистов.
Приводим полный разговор Валиевой со СМИ после победы на первом этапе Гран-при России.
— Камила, расскажите, почему вы решили убрать вставку с новостями из программы?
— Убрали на время, не волнуйтесь, вернём. Это ни с чем не связано, так решили сделать вместе с тренерами на какое-то время. Просто нужно было.
— Насколько вы довольны сегодняшним прокатом? Что получилось лучше всего?
— После любого проката я не могу сказать, что мне всё нравится. Тут были какие-то моменты — это уже тренеры мне расскажут, что у меня получилось, а что нет, так как, когда я катаюсь, я не могу точно сказать. Я в принципе рада, что зашла на четверной тулуп — это было очень волнительно, будто я вообще в первый раз прыгаю. Не получилось в прокате, но ничего страшного. Будем работать.
Камила Валиева
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— Не было ли мысли не рисковать с тулупом?
— Нет, что вы! Наоборот, я очень сильно хотела сделать этот прыжок, поэтому не получилось.
— На контрольных прокатах вы говорили, что было эмоционально тяжело катать эту программу. Как было сейчас?
— Я говорила, не что мне плохо и тяжело катать эту программу, просто это нахлынуло. Мне было нормально. Я просто читала много хейта в свою сторону, в сторону тренеров… Ладно, оставим этот вопрос.
Сейчас было нормально. Понятно, что в первый раз тяжелее вообще любую программу катать, ты её будто в первый раз проживаешь. А когда уже накатываешь, становится спокойнее. Ты всё равно выдаёшь эмоции, но становишься спокойнее. Я рада поделиться этим.
— То есть вы готовы катать эту программу весь сезон?
— Конечно. Слушайте, если бы я была не готова, я бы сказала. Странный вопрос.
— Камила, а мнение болельщиков может поменять программу?
— Нет, вообще нет. Мне важно мнение только моих тренеров и окружающих меня людей, которые для меня авторитетнее. Я не цветочек, чтобы всем нравиться. И то цветочки не всем нравятся.
— Как дальше будет идти подготовка у вас?
— Потихоньку хочу начать восстанавливать тройной аксель и четверной сальхов, потихоньку идти к своей форме. В Казани посмотрим, какой контент будет. Хочу много, но надо опять-таки идти осторожно.
— Вы из олимпийской тройки осталась одна из тех, кто соревнуется. Нет в этом чего-то непривычного?
— Четыре года я катаюсь в группе Этери Георгиевны, всё равно, ты же катаешься для себя. Выходишь на лёд, на тренировки, занимаешься отдельно — всё для себя. Поэтому для меня не было какой-то разницы — есть кто-то, нет кого-то… Есть — супер, нет — что поделать?
— Знаете ли ты ещё одну фигуристку Камилу Валиеву? Она там уже региональные соревнования выигрывает...
— Да, где-то видела.
— Передадите ей привет?
— Привет!
— Можете оценить, как сегодня развивается женское фигурное катание?
— Просто хочу сказать, что очень хотелось бы видеть в программах, в том числе у себя какие-то новые стили из танцев на полу, тот же вог. Хочется современного развития, понятно, что под классику очень много фигуристов хорошо катают и это круто смотрится, но в то же время хочется чего-то нового, современного. Думаю, вы видели, что один фигурист начал программу с элемента из контемпа — через руку такая перепрыжка, как будто это танец. Мне это так понравилось! Все привыкли к классике, классика — это здорово, но экспериментов тоже хочется.
— Интересуется ли Ваня Дмитриенко фигурным катанием? Может, поддерживает вас?
— Он приходил прокаты посмотреть, ему понравилось. Иногда спрашивает что-то.
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