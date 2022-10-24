Перерождение чемпиона. Как фигурист Алиев выстрадал первую победу за два года

Дима приземлил три четверных прыжка, чего не случалось с ним с 2018 года! Фигурист наконец-то разобрался со своими демонами?

Дмитрий Алиев триумфально вернулся на вершину пьедестала после двух провальных сезонов. На первом этапе Гран-при России он наконец-то показал достойный титула чемпиона Европы прокат и завоевал долгожданное золото. Но эта медаль далась ему нелегко. Фигурист едва не потерял мотивацию после непопадания на Олимпиаду в Пекине, а в сентябре перенёс травму стопы.

Однако Дима разобрался с личными демонами и чисто исполнил три квада в произвольной на Гран-при. Последний раз ему покорялись три четверных на турнире Lombardia Trophy в сентябре 2018-го. И вот это случилось снова.

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Должен был блистать на чемпионате мира

Дмитрий Алиев давно не держал в руках золотую медаль. После фурора на чемпионате Европы — 2020, где он уверенно занял первое место, его результаты стремительно покатились вниз. Травма спины перед стартом сезона-2020/2021 помешала ему выступить на контрольных прокатах и серьёзно сказалась на качестве прокатов. Отдалил вхождение Димы в былую форму и внезапный коронавирус. Фигурист подхватил его после Гран-при в Москве и не успел восстановиться к чемпионату России. Шансы попасть на чемпионат мира в Стокгольме таяли на глазах и окончательно растворились после финала Кубка России. Завалив короткую программу, Дима почти реабилитировался в произвольной, но набранных баллов хватило лишь для третьего места. Федерация фигурного катания России (ФФККР) усомнилась в надёжности спортсмена и по спортивному принципу отправила на главный старт победителя финала Кубка России — Евгения Семененко.

Дмитрий Алиев Фото: Joosep Martinson/Getty Images

А ведь годом ранее Алиев готовился выступить на чемпионате мира — 2020 в Монреале первым номером сборной как действующий чемпион России и Европы. Готовился к соревнованиям очень ответственно. Тренер Евгений Рукавицын заранее отправил его тренироваться в США, чтобы воспитанник успел адаптироваться к смене часовых поясов и выдал максимум на старте. Однако чемпионат мира отменили, а спортсмену пришлось сидеть на карантине после возвращения в Россию.

Очень обидно.

«Так нельзя кататься — даже во дворе с друзьями»

Дима не впал в отчаяние из-за непопадания на чемпионат мира и начал готовится к олимпийскому сезону. Но ему снова тотально не везло. Четверной лутц, который он упорно прыгал на соревнованиях, получился только раз на турнире в Венгрии. При этом успешное приземление сложнейшего квада потребовало отказаться от других четверных и не оставило сил, чтобы справиться с сольным тройным акселем.

Но и без четверного лутца Дима не обходился без грубых ошибок в произвольной. Катался максимум с двумя квадами и обязательно на одном из них ошибался. Исключением стал финал Кубка России — 2022, где спортсмен намеревался продемонстрировать три четверных. К сожалению, на двух первых квадах он скрутил по два оборота, а с третьего упал, допустив большой недокрут. Результат сего перформанса — четвёртое место и отсутствие какой-либо медали, хотя после короткой программы Алиев в кои-то веки шёл первым.

Дмитрий Алиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я хочу сказать одно — рад, что для меня это закончилось. Можете меня считать слабым и никчёмным, наверное, это даже будет справедливо. Не оправдал надежд — ни своих, ни тренерского штаба. Безусловно, мне за это стыдно. Как спортсмен я понимаю, что так нельзя кататься — даже во дворе с друзьями. Профессионал — это профессионал. Там, где нужно, он сделает!» — написал Алиев об итогах олимпийского сезона в своих соцсетях.

Фигурист предельно честно поделился эмоциями с болельщиками. В сезоне-2021/2022 он занял пятое и девятое места на этапах Гран-при, девятое — на чемпионате России и четвёртое в финале Кубка России. Совсем не тот уровень, который ждёшь от чемпиона Европы.

«Не хочу голову пеплом посыпать»

Оправдать свои и тренерские надежды Диме мешали не только последствия травм, но и психологические проблемы. Спортсмен признавался, что порой ему казалось, будто он работает впустую. На тренировках всё могло получаться, а на старте он терял внутренний огонь и терпел неудачу. Не случайно после чемпионата России он подумывал взять перерыв. Олимпиада в Пекине ему не светила, говорить о мотивации не было смысла.

«Может, надо сделать перерыв? Не знаю, может быть. Об этом трудно говорить. Сейчас надо подумать: выпить крепкого чаю и подумать. Этот чемпионат России хочется стереть, как в «Матрице». Обидно за свой коллектив, за тренеров. Я им дарил много возможностей быть на многих турнирах, они тоже хотят состояться как тренеры. Сегодня я ни себе, ни им не дал эту возможность быть на Олимпиаде, ещё где-то», — откровенничал Алиев.

Дмитрий Алиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Из ментальной ямы Дима вытаскивал себя самостоятельно. К новому сезону подошёл оптимистично, катаясь в ледовых шоу и накатывая новые программы. Спокойно пережил четвёртое место на Мемориале Панина-Коломенкина и с боевым настроем приехал в Москву на первый этап Гран-при России.

В короткой программе фигурист чисто исполнил четверной сальхов, который не прыгал на соревнованиях несколько лет. Затем потерял много баллов из-за «бабочки» на четверном тулупе в каскаде с тройным тулупом. Собирался скрутить четыре оборота — сделал два. Но эта неприятность не отразилась на его решимости хорошо выступить. Дима постарался минимизировать проседание в оценках и сохранил позитивный настрой.

«Бывает такое, что, когда ты в программе делаешь «бабочку», причём на том элементе, который приносит тебе самые максимальные баллы, есть немножко уныние. Тут я не бросил программу, что меня радует, но я допустил колоссальную ошибку. Хорошо, что я добавил после «бабочки» тройной тулуп — я был в системе «делай и борись». Есть расстройство, но нет какой-то тьмы.

Что касается психологии, у меня сейчас всё хорошо. Я не хочу голову пеплом посыпать», — поделился Алиев.

Личный рекорд и три чистых квада

В произвольной программе Дима наконец напомнил, что является чемпионом Европы. Без малейших помарок приземлил три четверных прыжка подряд: четверной тулуп, четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Дальше были помарки на тройных акселях, тройном лутце и потеря оборота на тройном риттбергере в каскаде с двойным акселем. Прокат — неидеальный. Но без падений и «бабочек». Так мощно и уверенно Дима не катался очень давно. А какие баллы набрал: 182,80!

Последний раз он чисто исполнял три квада четыре года назад: в сентябре 2018-го на турнире Lombardia Trophy. Тот же самый набор, но немного в другом порядке: четверной сальхов, четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп. Но прокат в Москве однозначно вышел лучше: ошибок меньше и контент в целом сильнее.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

По мнению судей, Дима откатался даже круче, чем на победном чемпионате Европы — 2020. Там он набрал по итогам обеих программ 272,89 балла. На минувшем Гран-при в Москве — 273,63 балла. Понятно, что домашнее судейство сыграло в установлении личного рекорда первостепенную роль, но всё равно приятно.

Радости от успешного выступления Дима не скрывал. Признался, что после четверных катался в удовольствие, отсюда и помарки на остальных прыжках.

«Три квада, классно. Здорово, всё хорошо. По первой половине — вообще доволен. Был такой настрой внутренней тишины, что ли, думаю, а что это значит? Сказал себе доверять, и на доверии как-то всё вышло хорошим образом для меня. Что касается второй половины и сорванных элементов, отпустил себя энергетически, был момент такой, что расслабился и хотелось прям на кайф покататься. Это привело к смазанным выездам на тройных прыжках», — рассказал Алиев.

Возможно, мы наблюдали перерождение Дмитрия Алиева как фигуриста. Новый сезон, новый олимпийский цикл, новые надежды. И первая победа за два с лишним года.