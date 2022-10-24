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Перерождение фигуриста Дмитрия Алиева на первом этапе Гран-при России — первая победа чемпиона Европы за два года

Перерождение чемпиона. Как фигурист Алиев выстрадал первую победу за два года
Дарья Кирюхина
Перерождение фигуриста Дмитрия Алиева
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Дима приземлил три четверных прыжка, чего не случалось с ним с 2018 года! Фигурист наконец-то разобрался со своими демонами?

Дмитрий Алиев триумфально вернулся на вершину пьедестала после двух провальных сезонов. На первом этапе Гран-при России он наконец-то показал достойный титула чемпиона Европы прокат и завоевал долгожданное золото. Но эта медаль далась ему нелегко. Фигурист едва не потерял мотивацию после непопадания на Олимпиаду в Пекине, а в сентябре перенёс травму стопы.

Однако Дима разобрался с личными демонами и чисто исполнил три квада в произвольной на Гран-при. Последний раз ему покорялись три четверных на турнире Lombardia Trophy в сентябре 2018-го. И вот это случилось снова.

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Должен был блистать на чемпионате мира

Дмитрий Алиев давно не держал в руках золотую медаль. После фурора на чемпионате Европы — 2020, где он уверенно занял первое место, его результаты стремительно покатились вниз. Травма спины перед стартом сезона-2020/2021 помешала ему выступить на контрольных прокатах и серьёзно сказалась на качестве прокатов. Отдалил вхождение Димы в былую форму и внезапный коронавирус. Фигурист подхватил его после Гран-при в Москве и не успел восстановиться к чемпионату России. Шансы попасть на чемпионат мира в Стокгольме таяли на глазах и окончательно растворились после финала Кубка России. Завалив короткую программу, Дима почти реабилитировался в произвольной, но набранных баллов хватило лишь для третьего места. Федерация фигурного катания России (ФФККР) усомнилась в надёжности спортсмена и по спортивному принципу отправила на главный старт победителя финала Кубка России — Евгения Семененко.

Дмитрий Алиев

Дмитрий Алиев

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

А ведь годом ранее Алиев готовился выступить на чемпионате мира — 2020 в Монреале первым номером сборной как действующий чемпион России и Европы. Готовился к соревнованиям очень ответственно. Тренер Евгений Рукавицын заранее отправил его тренироваться в США, чтобы воспитанник успел адаптироваться к смене часовых поясов и выдал максимум на старте. Однако чемпионат мира отменили, а спортсмену пришлось сидеть на карантине после возвращения в Россию.

Очень обидно.

«Так нельзя кататься — даже во дворе с друзьями»

Дима не впал в отчаяние из-за непопадания на чемпионат мира и начал готовится к олимпийскому сезону. Но ему снова тотально не везло. Четверной лутц, который он упорно прыгал на соревнованиях, получился только раз на турнире в Венгрии. При этом успешное приземление сложнейшего квада потребовало отказаться от других четверных и не оставило сил, чтобы справиться с сольным тройным акселем.

Но и без четверного лутца Дима не обходился без грубых ошибок в произвольной. Катался максимум с двумя квадами и обязательно на одном из них ошибался. Исключением стал финал Кубка России — 2022, где спортсмен намеревался продемонстрировать три четверных. К сожалению, на двух первых квадах он скрутил по два оборота, а с третьего упал, допустив большой недокрут. Результат сего перформанса — четвёртое место и отсутствие какой-либо медали, хотя после короткой программы Алиев в кои-то веки шёл первым.

Дмитрий Алиев

Дмитрий Алиев

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я хочу сказать одно — рад, что для меня это закончилось. Можете меня считать слабым и никчёмным, наверное, это даже будет справедливо. Не оправдал надежд — ни своих, ни тренерского штаба. Безусловно, мне за это стыдно. Как спортсмен я понимаю, что так нельзя кататься — даже во дворе с друзьями. Профессионал — это профессионал. Там, где нужно, он сделает!» — написал Алиев об итогах олимпийского сезона в своих соцсетях.

Фигурист предельно честно поделился эмоциями с болельщиками. В сезоне-2021/2022 он занял пятое и девятое места на этапах Гран-при, девятое — на чемпионате России и четвёртое в финале Кубка России. Совсем не тот уровень, который ждёшь от чемпиона Европы.

«Хочется себя надрать». Фигурист Алиев не щадит себя после ошибки на чемпионате России «Хочется себя надрать». Фигурист Алиев не щадит себя после ошибки на чемпионате России

«Не хочу голову пеплом посыпать»

Оправдать свои и тренерские надежды Диме мешали не только последствия травм, но и психологические проблемы. Спортсмен признавался, что порой ему казалось, будто он работает впустую. На тренировках всё могло получаться, а на старте он терял внутренний огонь и терпел неудачу. Не случайно после чемпионата России он подумывал взять перерыв. Олимпиада в Пекине ему не светила, говорить о мотивации не было смысла.

«Может, надо сделать перерыв? Не знаю, может быть. Об этом трудно говорить. Сейчас надо подумать: выпить крепкого чаю и подумать. Этот чемпионат России хочется стереть, как в «Матрице». Обидно за свой коллектив, за тренеров. Я им дарил много возможностей быть на многих турнирах, они тоже хотят состояться как тренеры. Сегодня я ни себе, ни им не дал эту возможность быть на Олимпиаде, ещё где-то», — откровенничал Алиев.

Дмитрий Алиев

Дмитрий Алиев

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Из ментальной ямы Дима вытаскивал себя самостоятельно. К новому сезону подошёл оптимистично, катаясь в ледовых шоу и накатывая новые программы. Спокойно пережил четвёртое место на Мемориале Панина-Коломенкина и с боевым настроем приехал в Москву на первый этап Гран-при России.

В короткой программе фигурист чисто исполнил четверной сальхов, который не прыгал на соревнованиях несколько лет. Затем потерял много баллов из-за «бабочки» на четверном тулупе в каскаде с тройным тулупом. Собирался скрутить четыре оборота — сделал два. Но эта неприятность не отразилась на его решимости хорошо выступить. Дима постарался минимизировать проседание в оценках и сохранил позитивный настрой.

«Бывает такое, что, когда ты в программе делаешь «бабочку», причём на том элементе, который приносит тебе самые максимальные баллы, есть немножко уныние. Тут я не бросил программу, что меня радует, но я допустил колоссальную ошибку. Хорошо, что я добавил после «бабочки» тройной тулуп — я был в системе «делай и борись». Есть расстройство, но нет какой-то тьмы.

Что касается психологии, у меня сейчас всё хорошо. Я не хочу голову пеплом посыпать», — поделился Алиев.

Личный рекорд и три чистых квада

В произвольной программе Дима наконец напомнил, что является чемпионом Европы. Без малейших помарок приземлил три четверных прыжка подряд: четверной тулуп, четверной сальхов и каскад четверной тулуп – тройной тулуп. Дальше были помарки на тройных акселях, тройном лутце и потеря оборота на тройном риттбергере в каскаде с двойным акселем. Прокат — неидеальный. Но без падений и «бабочек». Так мощно и уверенно Дима не катался очень давно. А какие баллы набрал: 182,80!

Последний раз он чисто исполнял три квада четыре года назад: в сентябре 2018-го на турнире Lombardia Trophy. Тот же самый набор, но немного в другом порядке: четверной сальхов, четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп. Но прокат в Москве однозначно вышел лучше: ошибок меньше и контент в целом сильнее.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

По мнению судей, Дима откатался даже круче, чем на победном чемпионате Европы — 2020. Там он набрал по итогам обеих программ 272,89 балла. На минувшем Гран-при в Москве — 273,63 балла. Понятно, что домашнее судейство сыграло в установлении личного рекорда первостепенную роль, но всё равно приятно.

Радости от успешного выступления Дима не скрывал. Признался, что после четверных катался в удовольствие, отсюда и помарки на остальных прыжках.

«Три квада, классно. Здорово, всё хорошо. По первой половине — вообще доволен. Был такой настрой внутренней тишины, что ли, думаю, а что это значит? Сказал себе доверять, и на доверии как-то всё вышло хорошим образом для меня. Что касается второй половины и сорванных элементов, отпустил себя энергетически, был момент такой, что расслабился и хотелось прям на кайф покататься. Это привело к смазанным выездам на тройных прыжках», — рассказал Алиев.

Возможно, мы наблюдали перерождение Дмитрия Алиева как фигуриста. Новый сезон, новый олимпийский цикл, новые надежды. И первая победа за два с лишним года.

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