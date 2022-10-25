«Зрители писали, как наш номер помог им в отношениях». Большое интервью с Энбертом

Часто случается, что после завершения карьеры фигуристы закрываются от публики и уходят в забытьë. Но это точно не история Александра Энберта. После ухода из спорта призёр Олимпиады обрёл ещё бóльшую популярность, и во многом этому поспособствовал «Ледниковый период» – за два года участия в телешоу Александр стал одним из самых любимых его участников. Номера Энберта и его партнёрш по проекту набирают миллионы просмотров и вызывают отклик в сердцах людей. Так, одно из выступлений Александра на «Ледниковом периоде» вдохновило некоторых зрителей на то, чтобы помириться со своей второй половинкой. Фигурист счастлив, что может создавать искусство, которое способно влиять на людей. Во многом именно поэтому он участвует в «Ледниковом периоде» уже в третий раз.



В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Александр подробно рассказал о своём участии в новом сезоне популярного телешоу, объяснил, почему сложно вернуться в спорт после «Ледникового периода», поделился, что ему больше всего запомнилось с Олимпиады в Пекине, а также рассказал о своих впечатлениях от начала сезона в фигурном катании.

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«Очень рад снова оказаться в «Ледниковом периоде», рад, что мы выступаем с Региной Тодоренко — у неё миллион идей»

— Александр, когда вы только начинали участвовать в «Ледниковом периоде», то рассчитывали, что это будет разовая акция. Что заставляет вас возвращаться на это шоу вновь и вновь?

— Когда Илья Авербух впервые пригласил меня в «Ледниковый период», мне казалось, что это вообще не моё, что у меня плохо получится, поэтому я очень сильно переживал. Но я подумал, что попробовать, конечно, можно. «Ледниковый период» появился, когда я был довольно маленьким, и многие спортсмены, которых я любил, участвовали в нём. Приятный шлейф тянется за «Ледниковым периодом», и, конечно, один раз как минимум поучаствовать очень хочется.



Когда Илья меня пригласил, я собирался поступать в РМОУ (Российский международный олимпийский университет. — Прим. «Чемпионата») и сразу его предупредил: «Илья, у меня сейчас поступление, я могу не успевать». Но он сказал: «Всё успеем, всё сделаем — будет красиво». Я подумал: «Ну ладно, хорошо, попробуем всё успеть». В итоге получилось так, что у меня какие-то документы в РМОУ не дошли и я не поступил — через год там отучился. И так как поступление перенеслось, я смог всё своё время посвятить «Ледниковому периоду». Это был очень классный опыт, можно сказать, погружение в искусство.

Мне очень повезло с моей первой партнёршей Ольгой Кузьминой, мы с ней очень сдружились. Она много меня учила тому, как отыгрывать те или иные моменты, как настраиваться на программы, показывать тот или иной образ. Я, соответственно, учил её фигурному катанию, и всему вместе нас учили Илья Авербух, Елена Станиславовна Масленникова, Албена Денкова, Максим Ставиский — у них большой опыт в ледовых спектаклях. Конечно, находясь в такой команде, ты пропитываешься их энергией, знаниями. Это принесло мне огромное удовольствие. А так как мы ещё и выиграли с Ольгой — это вообще такой всплеск эмоций. Оказалось, что я неплохо себя проявляю как участник (улыбается). И как проект «Ледниковый период» — это очень интересно: пробовать что-то новое, каждую неделю ставить новую программу. Я понял, что мне это очень нравится.

Александр Энберт и Ольга Кузьмина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Причём такая история со мной случается второй раз в жизни. Первый раз такое было в детстве: я думал, что мне очень не понравится фигурное катание. Родители уговорили меня попробовать хотя бы один раз покататься на коньках, я согласился ровно на один раз, чтоб они больше меня не просили. Я пришёл, только встал на коньки, и мне очень понравилось. Так же получилось и с ледовыми шоу: попробовав, я очень полюбил их. Это постоянное движение, постоянный креатив.



Я очень рад снова оказаться в «Ледниковом периоде», рад, что мы выступаем с Региной — она очень энергичная, у неё миллион идей. Сейчас ещё противостояние двух команд — Жулина и Авербуха — я думаю, будет ещё интереснее. Мы будем стараться показывать что-то новое для зрителей.



— А расскажите подробнее о вашем обучении в РМОУ. На каком факультете вы были?

— В 2020 году я поступал на MSA — это программа «Мастер спортивного администрирования». Это как MBA, только в сфере спорта. К сожалению, тогда у меня это не получилось, и после «Ледникового периода» у меня было просто повышение квалификации. Мы разбирали разные кейсы в спортивном менеджменте: проведение Олимпийских игр разными странами, работу спортивных клубов, лиг. Это здорово освежает твои знания.

— Планируете работать по специальности?

— Вообще, я стараюсь учиться всегда. Надеюсь, когда-нибудь я закончу MSA, может быть, MBA, может быть, Гарвард, Стэнфорд, Йель (смеётся). Главное, чтобы времени хватило. В плане работы, конечно, я планирую строить свою деятельность вокруг фигурного катания и искусства. Новые знания, я думаю, будут помогать в этом, поэтому стараюсь быть на острие атаки (улыбается).

«Люди писали, что, посмотрев наш номер с Ольгой Кузьминой, решили помириться»

— Вернусь к «Ледниковому периоду». Как этот проект вас изменил?

— Он точно меня изменил. Вообще, мне кажется, что люди постоянно меняются, ведь жизнь — это постоянное движение. И «Ледниковый период» в этом плане — не исключение. Но самое интересное, что на нём ты оказываешься в компании очень креативных, очень талантливых, очень вдохновлённых людей, и такое чувство, что любые изменения ускоряются. Столько энергии от всех участников! Какие-то идеи, шутки, мысли, разговоры — даже они меняют твоё мировоззрение. Это если глобально.



Если узкоспециально, то, конечно, «Ледниковый период» раскрывает в тебе новое видение спорта как искусства. «Ледниковый период» двигает вперёд в плане понимания постановок: там всё сжато, каждую неделю новая программа, новый образ. Ты должен быстро переключать эмоции, много всего пробовать, и это учит определённым вещам. В плане жизни он, наверное, мне напоминает спорт, потому что мы очень много катаемся. Например, сегодня мы провели около четырёх-пяти часов на льду, и так каждый день.

— Вы перепробовали на себе много образов в шоу, можете сказать, что вам даётся тяжелее, а что легче?

— Во-первых, всё очень зависит от партнёра — мы должны совпадать определённым образом. Какие-то образы сто процентов легче давались с Ольгой, какие-то с Агатой [Муцениеце], сейчас мы пробуем новые образы с Региной. Нельзя сказать, что в «Ледниковом периоде» кто-то из пар выбирает себе одно амплуа и от начала до конца в нём работает. Конечно, приходится меняться и, наверное, из-за того, что не получается задерживаться в каком-то одном образе, сложно выделить, какой из них классный, а какой нет.



Есть много прекрасных номеров. К примеру, с Ольгой мы катались под песню Полины Гагариной «Ты не целуй», и этот номер стал неким хитом. Зрители писали, как это глубоко, как это тонко, как это помогло им в отношениях. Идея номера была в том, что мы собираемся расстаться, прощаемся друг с другом, но в конце понимаем, что хотим попробовать ещё раз. И реально писали люди, что, посмотрев наш номер, решили помириться.

Ольга Кузьмина и Александр Энберт Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хотя ещё на утреннем прогоне мы с Ольгой сами не понимали, какие у нас эмоции, расстаёмся мы или нет. У нас идея в голове ещё не сложилась до конца, и мы думали: «Ну всё, это номинация, мы точно вылетим». Но потом сели вдвоем, проговорили всё ещё раз, и получился прекрасный номер: романтический, спокойный, без каких-то очень ярких акцентов. Есть ещё прекрасный номер «Шляпник», который мы тоже отлично откатали.

С Агатой у нас «Текст» страстный, мощный. «Вий» — нереальный номер тоже, это хоррор на льду. Сначала мы, опять же, не понимали, как это сделаем, казалось, что это невозможно, но в итоге действительно получилось создать атмосферу какого-то ужаса.



Не могу сказать, что одни образы получаются, а другие — нет, не припоминаю откровенно провальных. Все нравятся. У нас в этом проекте есть определённая свобода, мы обсуждаем с Ильёй все номера, и всегда получается так, что сходимся на одном мнении. Никогда не бывает, что кому-то из участников программа вообще не нравится, а ему отвечают: «Нет, надо!». Мне кажется, в этом и есть прелесть проекта, что ты можешь реализовать свои идеи сообща, коллегиально.

— А часто бывает такое, как вы рассказали, что ваш номер повлиял на жизни зрителей?

—«Ты не целуй» вызвал большой интерес у зрителей, это, конечно, запомнилось больше всего. Про весёлые номера часто пишут, что улыбались от души, мы скрасили вечер и так далее. Номер про маму с Агатой у нас был трогательный. Агата во время съёмок звонила маме, и зрители потом писали, что мы их вдохновили на то, чтобы позвонить родителям. Мы делаем небольшое искусство, и оно вызывает эмоции у людей, это очень приятно.

«На «Ледниковом периоде» нет такого, что мне звонит Илья и спрашивает: «Ну что, Саш, с кем хочешь кататься, кому звонить?»

— В этом году «Ледниковый период» вернулся со слоганом «Снова вместе». Предлагали ли вам поучаствовать в этом сезоне с кем-то из ваших прежних партнёрш?

— Тут нет такого, что мне звонит Илья и спрашивает: «Ну что, Саш, с кем хочешь кататься, кому звонить?» (смеётся). Илья как продюсер собирает определенный состав фигуристов и звёзд, а потом думает, кого с кем поставить в пару. Нет такого, что этого артиста берём под этого спортсмена, а этого под того. Понятно, что есть определённые мысли, кто с кем может неплохо смотреться, и надо пробовать. С Ольгой мы сразу встали в пару, с Агатой, по-моему, тоже. С Региной мы впервые покатались, подъехали к Илье, и он сказал: «Классно». Не было такого, что мы сразу на тренировке договорились, что всё, катаемся вместе. Это уже прерогатива Ильи. Но я ушёл с ощущением, что мы с Региной будем кататься, потому что по энергетике сошлись.



Илья не тиран, он общается, спрашивает: «Как тебе вообще?». Мне кажется, если ты скажешь, что не складывается, то он прислушается, хотя у меня таких ситуаций не было. У него ведь задача, чтобы шоу получилось, и если спортсмены будут кататься в удовольствие, то и программы будут интереснее. Все понимают, что это в большей степени творчество, и здесь должно быть определенное совмещение каких-то эмоциональных настроек.

— Как прошло ваше знакомство с Региной? Быстро нашли общий язык?

— С Региной мы познакомились в 2020 году на «Ледниковом периоде», она тогда каталась с Романом [Костомаровым], а я с Ольгой. Мы тогда пересекались как участники, болтали. Всё-таки три месяца находились вместе на льду, понятно, что все общаются, дружат.



В этом году перед началом проекта было так, что продюсер сказал мне прийти в определённое время на каток, попробоваться. Причём особенность этого шоу в том, что я никогда не знаю, с кем буду пробоваться, мне просто говорят: приходи. И я знаю, что так говорят многим. До сих пор не понимаю, почему они так делают. Чтоб мы не готовились? Чтоб увидеть настоящие эмоции? Не знаю. И вот я, собственно, пришёл на каток, увидел Регину и понял, что пробуюсь с ней. Она уже имеет представление о фигурном катании, я немножко тоже (улыбается). Мы попробовали какие-то перебежки и шаги и за полчаса поняли, что всё круто получается. К Илье подъехали, и он сказал: «Ребята, класс».

Регина Тодоренко и Александр Энберт Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вы задали очень высокую планку в двух предыдущих сезонах «Ледникового периода». Не давит ли это?

— Здесь вопрос, наверное, не в том, что до этого были призовые места и сейчас тоже хочется. Так как ты спортсмен, в твоём воспитании в принципе заложена воля к победе. Но в «Ледниковом периоде» всё-таки больше другая цель: делать классные программы, которые тебе запомнятся. Запоминается процесс.

Наш путь с Ольгой от перебежек до двойной подкрутки в финале я чаще вспоминаю, чем момент, когда мы стояли на пьедестале и нам вручали кубки. С Агатой то же самое: мы начали с самых простых элементов, а в конце делали сложные поддержки. В «Ледниковом периоде» чаще запоминаются программы, образы, путь, процесс изучения элементов. А медали — это приятное дополнение.



— Насколько вы сами участвуете в постановке программ? Пробовали себя в роли главного постановщика какого-нибудь номера?

— В команде Авербуха мы обсуждаем идеи с Ильёй и Еленой Масленниковой, в команде Жулина — с Александром и Игорем Оршуляком. Это, конечно, суперпрофессионалы своего дела, у них рождаются очень классные мысли. Честно, не было ни одного раза, когда мы бы пришли с какой-то идеей и она оказалась круче, чем придумали они. Со стороны им намного понятнее, какой образ нам дать, плюс у них, конечно, огромный опыт. Но в процессе работы над программой мы можем предлагать свои идеи. Хороший пример — как раз номер «Ты не целуй».



У нас была идея, что в начале номера, когда мы открываем двери, видим друг друга, в этот момент начинаем вспоминать нашу совместную жизнь. К финалу снова съезжаемся у приоткрытых дверей, закрываем их и расстаёмся. И вот мы делаем прогон и не понимаем: «А как же хэппи-энд? Что мы, расстанемся и всё?». Илья отвечает: «Ну да, это жизнь». Я говорю: «Нет, тут должен быть хэппи-энд, надо давать второй шанс людям». И Ольга тоже подхватывает: «Илья, давай, может, сделаем программу, которая расскажет о чём-то хорошем?». Мы проехали ещё раз программу, закончили, Илья посмотрел и сказал: «Это круто, давайте так оставим». И эта концовка как раз стала триггером, что люди потом нам писали.



Понятно, что вся программа придумана коллективно: кто-то одно предложил, кто-то другое. Мы многое придумываем сообща, и это очень классный процесс.

Ольга Кузьмина и Александр Энберт Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Когда тебе становится немножко легче, а жизнь становится немножко лучше, вернуться обратно в спорт сложно»

— Некоторые пары — Медведева/Милохин, Тотьмянина/Колесников — вернулись прежним составом. Как вы считаете, насколько это честно?

— Не надо забывать, что «Ледниковый период» — это всё-таки не про то, кто сделает самый многооборотный прыжок или самую сложную поддержку. Это больше про энергию, идею. Конечно, про фигурное катание тоже, и в плане скатанности у этих ребят есть преимущество. Но у нас есть большой плюс в плане того, что мы можем показать что-то новое. Каждая из этих пар уже по 12 программ показала в предыдущем сезоне, и найти что-то новое, учитывая, что всё равно определённое амплуа у любой пары присутствует, будет сложно. Я воспринимаю это как интересную борьбу. У них есть опыт, у нас есть свежесть и задор. Думаю, зрителям будет интересно сравнивать, как катаются новые и опытные пары.

— В этом году в «Ледниковом периоде» много действующих спортсменов — Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Иван Букин. Обращались ли они к вам за советом перед участием в шоу?

— Нет, по поводу «Ледникового периода» мы не общались. Я думаю, что у действующих спортсменов советы идут от тренерского штаба, от федерации — у них советчиков хватает, более квалифицированных, чем я.



Я считаю, что сейчас, когда наши спортсмены отстранены от международных турниров, им просто необходимо где-то выступать. Ледовые шоу — это прекрасный опыт, чтобы поддерживать себя в форме, выступать перед зрителями. Понятно, что сейчас есть этапы Гран-при России, Кубок Первого канала, но всё равно без международных турниров накал борьбы в определенных видах снизится. Новые проекты помогут сохранить эмоциональный тонус в том плане, что надо пробовать что-то новое. Так что я только за, чтобы в данной ситуации спортсмены находили себя в таких шоу-спектаклях, сохраняли хорошую форму, чтобы при первой же возможности показать свои программы на международных турнирах. Ну и на российских, конечно. У нас очень сильная сборная во всех видах, и я думаю, что все будут болеть за наших спортсменов на этапах Гран-при России.



Постолимпийский сезон очень сложный, потому что ты уже все силы отдал на подготовку к Играм и, конечно, нужно залечить имеющиеся травмы, прийти в себя. Я очень рад, что и Никита с Викой, и Ваня участвуют в «Ледниковом периоде», мне интересно наблюдать за их программами.

Виктория Синицина и Иван Скобрев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как вы думаете, реально ли вернуться в большой спорт после «Ледникового периода»?

— Я думаю, есть определенные сложности. Во-первых, каждый сам для себя решает, что ему важно. У любого из этих спортсменов, которые сейчас участвуют в «Ледниковом периоде», было уже много предложений участия в шоу, но они выбирали турниры. Сейчас такая ситуация, что международные соревнования, к сожалению, проходят без российских спортсменов, поэтому выбор между спортом и шоу становится намного сложнее. Хорошо, когда получается совмещать.



Но если в принципе взять профессиональных спортсменов, к которым приходят медиапроекты, конечно, есть такое, что ты, затрачивая меньше сил, получаешь практически такие же гонорары, как в спорте, а может, даже больше. Когда тебе становится немножко легче, а жизнь становится немножко лучше, вернуться обратно в спорт, конечно, сложно. Здесь мотивация должна быть очень большая. Это не невозможный процесс, например, Женя Плющенко прекрасно возвращался, всё было в порядке. И таких примеров много. Если ты мотивирован, то возвращаешься. Когда у тебя нет мотивации, ты продолжаешь развиваться в другом направлении.

«На этой Олимпиаде порой выступления в других видах проходили мимо, потому что я читал новости про Валиеву»

— Хочу немного поговорить с вами про Олимпиаду в Пекине. Не было ли у вас ностальгии по вашим выступлениям на Играх, когда вы её смотрели?

— Я часто вспоминаю Олимпиаду, а когда ты смотришь трансляции, то, наверное, ещё чаще думаешь про свои Игры. Это мощные эмоции, интересный этап в жизни, достижение мечты. Вспоминается, как ты готовился, как выступал, какие эмоции получал, когда стоял на льду, и так далее. Это абсолютно положительные эмоции, нет никакого сожаления. Один период жизни закончился, другой — начался. Я очень рад, что сейчас могу много времени уделять жене, ребёнку — в спорте это было бы очень сложно.



— Какие истории вам больше всего запомнились с Олимпиады в Пекине?

— Больше всего эмоций, помимо побед наших спортсменов, вызвала история с Камилой Валиевой. Это было очень эмоционально, правда. В определенный момент это даже отодвинуло какие-то медали и успехи наших ребят. Я очень люблю Олимпиаду и слежу во время неё даже за теми видами спорта, за которыми не слежу в принципе. Но в этот раз порой выступления в других видах проходили мимо, потому что я читал новости про Камилу, пытался разобраться, что в итоге случилось. Конечно, хотелось бы от Олимпиады получать только положительные эмоции, но жизнь есть жизнь. Я надеюсь, что в итоге всё разрешится хорошо, и мы будем вспоминать это как положительный опыт борьбы Камилы с этой ситуацией.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Насколько внимательно вы будете следить за новым сезоном в фигурном катании: и за российским, и за международным?

— Я буду смотреть всё, потому что люблю фигурное катание. Буду следить за российскими турнирами — они обещают быть очень сильными и интересными. Продолжу смотреть международные турниры, потому что хочется наблюдать за тем, что придумывают в других странах. Конечно, из-за отстранения наших спортсменов пропадёт накал борьбы, который был раньше. Но всё равно у международных турниров есть своя атмосфера. Конечно, хотелось бы видеть, как все спортсмены мира выступают на одних турнирах — так ты можешь посмотреть, какая школа слабее или сильнее.

«Мы большие друзья с Тарасовой и Морозовым, я всегда болею за них»

— Как вам старт сезона в фигурном катании? Кто из фигуристов вам запомнился?

— Мне Дима Алиев понравился — у него интересная короткая программа, хорошо смотрелся. У Камилы Валиевой произвольная программа очень эмоциональная. Когда в первый раз её увидел, сразу всплыли картинки с Олимпиады. Михаил Коляда — у него, конечно, крутое катание. Бывает, что-то не получается, но владение коньком у него прекрасное, какая бы программа ни была. Он двигается в определённом направлении, которое ему очень идёт.



Тарасова и Морозов понравились. Мы большие друзья, я всегда болею за них, потому что мы катались вместе у Нины Михайловны Мозер, прошли полный цикл подготовки к Олимпийским играм — 2018. Я немножко к ним предвзят, но они, правда, сейчас выглядят лучше всех, у них всё будто само собой получается. Они уже на таком уровне, что у них просто не может не получиться, у них всё хорошо: и элементы, и катание, и идеи. Понятно, что Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский очень сильные пары и, может, они когда-то будут выигрывать у Вовы и Жени. Но у ребят есть магия их мастерства.

— Произвольная программа Камилы Валиевой вызвала большой резонанс: кто-то восторгается, кто-то считает, что не надо было заново погружать её в эту историю. А у вас какое к ней отношение?

— Мне кажется, Камила все возможные эмоции от этой истории испытала и сейчас хочет рассказать её, потому что она для неё важна. В команде было принято решение уж точно не без участия Камилы. Если они считают это правильным, нужным, то я их в этом поддерживаю. Это животрепещущая история, которая прекрасно показывает Камилу. Она вызывает эмоции у зрителя, и, я думаю, у самой Камилы. Это очень классно, когда спортсмен с большой отдачей катает свою программу. Конечно, катать её целый сезон будет тяжело. Хотя, возможно, она к ней привыкнет.



Спорить о том, правильно это или нет, сложно ли ей вспоминать — это уже у Камилы надо спрашивать. Может быть, эта программа, наоборот, какой-то терапевтический эффект оказывает на неё.



— Как вам расписание внутрироссийского сезона? Как думаете, способно ли фигурное катание в России существовать в условиях изоляции?

— Существовать, конечно, может, а расписание максимально приближено к мировому. Правильно составленный график, сезон будет насыщенный, думаю, будет интересно.



— Федерация планирует провести шоу-турнир, не хотите ли в нём поучаствовать?

— Это свежая, очень интересная, очень правильная мысль. Насчёт участия не знаю, надо с Натальей [Забияко] переговорить, мы, кстати, на эту тему ещё не общались. Может, тряхнём стариной (улыбается).

Наталья Забияко и Александр Энберт Фото: РИА Новости

«Парное катание, как, в принципе, всё фигурное катание, без российских спортсменов может начать стагнировать»

— Хочу немного поговорить с вами о парном катании. Сейчас многие пары готовятся к усложнению, как вы думаете, появятся ли в парном катании элементы ультра-си? Возможно ли вообще их появление на стабильном уровне?

— Я думаю, что возможно. В определённый сезон многие пары пробовали выбросы ультра-си. Мы с Натальей пробовали выброс тройной аксель, Ксюша Столбова с Федей Климовым, Ванесса Джеймс с Морганом Сипре пробовали четверной выброс, Алёна Савченко пробовала три с половиной… В определённый сезон пары за это взялись, большинство получили серьёзные травмы, включая нас с Натальей. В какой-то момент все от этой идеи, я считаю, очень правильно отказались.



Но фигурное катание идёт вперёд, прогресс не остановить, и когда-то будут четверные у пар, даже не сомневаюсь в этом. В то время, когда мы попробовали, значит, общемировой технический уровень ещё не соответствовал. Но когда-то этот уровень будет достигнут, четверные в одиночном катании ведь тоже не сразу появились. Понятно, что в начале это было травмоопасно, но, когда методика достигла определённого уровня, стало несколько проще. Так что, я думаю, четверные выбросы будут, но не буду загадывать когда.

— А как вы думаете, какой четверной выброс легче выучить?

— Я бы сказал, что риттбергер.



— А если сравнивать подкрут и выброс?

— Подкрут, конечно, менее травмоопасен, там партнер всё-таки ловит партнершу. Вова с Женей делали четверной подкрут в какой-то из сезонов, некоторые юниоры встречаются, которые также его исполняют. Но по правилам получается, что его вставлять в программу невыгодно. Тарасова и Морозов пришли к тому, что сделать идеальную тройную подкрутку на четвертый уровень выгоднее, чем неидеальную четверную. Не было смысла настаивать на четверной, тем более это физически более затратное мероприятие. Я думаю, правила станут более сбалансированными, и четверные подкрутки тоже придут в фигурное катание.



— Как вы думаете, как отстранение россиян скажется на парном катании?

— Мне кажется, что парное катание, как, в принципе, всё фигурное катание, без российских спортсменов может начать стагнировать. Российское фигурное катание привносило определенное видение, определенную школу. Оно внутри страны жило своей жизнью и на международные турниры привозило плоды своей работы. Исключением такой страны, как Россия, наш вид спорта своё развитие не ускорит — это точно. Но в мире всё подстраивается под обстоятельства: трава растёт из-под асфальта, дерево свет находит. Я думаю, что развитие фигурного катания и в России, и в мире будет продолжаться. Конечно, хотелось бы, чтобы это происходило быстрее, чтоб каждый год было что-то кардинально новое или суперотработанное старое. Но есть как есть. Я уверен, что какой-то период пройдёт, все спортсмены встретятся, и мы увидим соперничество всех стран. Сейчас поживём, значит, так. Может, это тоже даст нам какие-то определённые инновации.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Хочу немного поговорить о ваших планах на ближайшее будущее. По шоу уже есть какая-то определённость?

— Пока определённости нет, но думаю, что мы не раз увидимся со зрителями в каких-то шоу. Например, «Анна Каренина» наверняка ещё будет проходить. Я буду очень рад ещё много раз откатать этот спектакль с Евгенией Медведевой. Надеюсь, и с Натальей мы что-то придумаем. Мы с ней периодически общаемся — как она, возвращается в спорт или нет, может быть, с ней ещё выступим. Конечно, мы обязательно увидимся со зрителями на льду, так что ждите, болейте, поддерживайте.



— Недавно у фигуристов появился тренд на то, чтобы пробовать себя в новых видах спорта. Вы тоже не отстали от моды и попробовали себя в заплыве на сапах. А есть ли ещё какие-то виды спорта, которые вы бы хотели освоить?

— Я очень давно хочу хоккей попробовать. Во-первых, любопытно ощутить, каково это — стоять на хоккейных коньках. Во-вторых, мне интересны игровые виды спорта. Я люблю в футбол играть, думаю, что хоккей мне тоже понравится. Надеюсь, когда-нибудь я куплю себе форму, хоккейные коньки и попробую себя в хоккее.