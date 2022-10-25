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Второй этап Гран-при России в Сочи 29-30 октября: расписание, список участников, прямая трансляция, где смотреть

Первый выход Трусовой после ухода от Тутберидзе. Что нужно знать о Гран-при в Сочи?
Яна Левхина
Первый выход Трусовой после ухода от Тутберидзе
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Главное о турнире под названием «Бархатный сезон».

29 октября в сочинском «Айсберге» стартует второй этап взрослой серии Гран-при России. Рассказываем, что нужно знать о турнире под красивым названием «Бархатный сезон».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Список основных участников

Женщины: Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.

Мужчины: Марк Кондратюк, Пётр Гуменник, Алексей Ерохов, Артём Ковалёв.

«Трусова — огромный талант. Работа с ней — это кайф». Интервью с хореографом Михайловым «Трусова — огромный талант. Работа с ней — это кайф». Интервью с хореографом Михайловым

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Карина Акопова/Никита Рахманин, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.

Расписание

29 октября, суббота
Танцы на льду. Ритм-танец — 13:30.
Женщины. Короткая программа — 15:00.
Пары. Короткая программа — 16:45.
Мужчины. Короткая программа — 18:05.

Марк Кондратюк

Марк Кондратюк

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

30 октября, воскресенье
Танцы на льду. Произвольный танец — 13:00.
Женщины. Произвольная программа — 14:45.
Пары. Произвольная программа — 16:45.
Мужчины. Произвольная программа — 18:15.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

По телевизору Первый канал покажет только выступления женщин: трансляция короткой программы намечена на 16:55, произвольной — на 16:25.

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