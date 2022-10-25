Первый выход Трусовой после ухода от Тутберидзе. Что нужно знать о Гран-при в Сочи?

29 октября в сочинском «Айсберге» стартует второй этап взрослой серии Гран-при России. Рассказываем, что нужно знать о турнире под красивым названием «Бархатный сезон».
Список основных участников
Женщины: Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.
Мужчины: Марк Кондратюк, Пётр Гуменник, Алексей Ерохов, Артём Ковалёв.
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Карина Акопова/Никита Рахманин, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.
Расписание
29 октября, суббота
Танцы на льду. Ритм-танец — 13:30.
Женщины. Короткая программа — 15:00.
Пары. Короткая программа — 16:45.
Мужчины. Короткая программа — 18:05.
Марк Кондратюк
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
30 октября, воскресенье
Танцы на льду. Произвольный танец — 13:00.
Женщины. Произвольная программа — 14:45.
Пары. Произвольная программа — 16:45.
Мужчины. Произвольная программа — 18:15.
Где смотреть
В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.
По телевизору Первый канал покажет только выступления женщин: трансляция короткой программы намечена на 16:55, произвольной — на 16:25.
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