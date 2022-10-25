Первый выход Трусовой после ухода от Тутберидзе. Что нужно знать о Гран-при в Сочи?

29 октября в сочинском «Айсберге» стартует второй этап взрослой серии Гран-при России. Рассказываем, что нужно знать о турнире под красивым названием «Бархатный сезон».

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке . Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Список основных участников

Женщины: Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина.



Мужчины: Марк Кондратюк, Пётр Гуменник, Алексей Ерохов, Артём Ковалёв.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Карина Акопова/Никита Рахманин, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.



Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.

Расписание

29 октября, суббота

Танцы на льду. Ритм-танец — 13:30.

Женщины. Короткая программа — 15:00.

Пары. Короткая программа — 16:45.

Мужчины. Короткая программа — 18:05.

Марк Кондратюк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

30 октября, воскресенье

Танцы на льду. Произвольный танец — 13:00.

Женщины. Произвольная программа — 14:45.

Пары. Произвольная программа — 16:45.

Мужчины. Произвольная программа — 18:15.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.



По телевизору Первый канал покажет только выступления женщин: трансляция короткой программы намечена на 16:55, произвольной — на 16:25.