«Нам нужен чистый спорт». Американцы сочувствуют Валиевой, но очень хотят командное золото

Как американцы требуют золото Олимпиады
Победа сборной России в командном турнире в Пекине была неоспоримой, пока не разгорелся допинг-скандал Камилы Валиевой. Именно за это зацепились фигуристы из США, которые теперь намерены получить медаль высшего достоинства.
США подали апелляцию в CAS и проиграли
После того как церемония награждения по итогам олимпийского командного турнира была отменена, сборная США вознамерилась опротестовать это решение, подав апелляцию в спортивный арбитражный суд, но та была отклонена.
Чен пожалел Валиеву, но усомнился в её чистоте?
После этого многие спортсмены начали высказываться о деле Валиевой, повлиявшем на исход ситуации. Так, Нэйтан Чен рассказал, что сборная США заслуживала получить свои медали ещё в Пекине, но вместе с тем выразил сочувствие Камиле, которая также пострадала.
«Это тяжело… Я определённо сочувствую ей и всему, через что она прошла. Но суть в том, что нам нужен чистый спорт», — отметил фигурист в интервью Teen Vogue.
Книрим и Фрейзер жёстко прошлись по Валиевой
Алекса Книрим не осталась в стороне и поначалу поддержала ученицу Этери Тутберидзе, но затем вместе с партнёром Брэндоном Фрейзером жёстко раскритиковала спортсменку: «Почему нас наказывают за то, чего мы не делали?» — вопрошала она.
Впоследствии Книрим едко ответила Валиевой, давшей комментарий по поводу международного бана: «Жаль, что мне всё ещё приходится ждать, когда я получу свою олимпийскую медаль».
Чжоу готов ждать «заслуженных» золотых медалей
Винсент Чжоу пошёл ещё дальше и заявил, что сборная США намерена получить золотые медали Олимпиады, вероятно, уповая на то, что из-за дисквалификации Валиевой результаты российской команды будут аннулированы.
«Мы готовы ждать награждения неделю, две, полгода, четыре года. Я рад, что солидарен с моими партнёрами по сборной США и спортсменами из других стран, которые заслуживают лучших соревнований», — сказал он Figure Skaters Online.
«Мы добились медалей вместе, хотим разделить эту радость на церемонии. Желаю всем, чтобы это состоялось», — присоединилась к товарищу по команде Мэдисон Хаббелл.
Бэйтс негодует из-за недосказанности от РУСАДА
Неопределённость по данному вопросу особенно беспокоит американских фигуристов. А после отказа РУСАДА оглашать результаты расследования по делу Валиевой они и вовсе негодуют.
«Разочарование растёт в геометрической прогрессии и становится всё больше по мере того, как проходят дни и месяцы, а решения нет, последний же релиз РУСАДА усугубляет всё ещё сильнее», — приводит слова Эвана Бэйтса канал ESPN.
«Вероятно, это самое сложное — ничего не знать о ситуации. Мы получаем новую информацию и всегда слышим: «Мы без понятия, что происходит». Это очень раздражает», — поддержал его Нэйтан Чен в разговоре с AP.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
«Нам нужен чистый спорт». Американцы сочувствуют Валиевой, но очень хотят командное золото
Читайте также
Самые милые и смешные моменты Гран-при в Москве
Кто станет новым партнёром Медведевой на «ЛП»?
Кто помогает Тутберидзе ковать чемпионок?
Братья и сёстры, которые катались в паре
Самые эпатажные образы фигуристов-мужчин
Как Скобрев работает у Плющенко
Ледовые шоу в сезоне-2022/2023
Сорвалось уже 4 смены гражданства наших фигуристов
Самые безумные цитаты Рената Лайшева
Трэш-ток Плющенко и Ягудина перед шоу-турниром
Всё о новом «Ледниковом периоде»
Какие фигуристы катались под русский вокал?
Самые сексуальные костюмы Туктамышевой
На каких Гран-при выступят Валиева и Трусова?
Фигуристы с травмами
Синицина/Кацалапов взяли паузу. Это конец?