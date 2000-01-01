«Нам нужен чистый спорт». Американцы сочувствуют Валиевой, но очень хотят командное золото

Чен пожалел Валиеву, но усомнился в её чистоте?

После этого многие спортсмены начали высказываться о деле Валиевой, повлиявшем на исход ситуации. Так, Нэйтан Чен рассказал, что сборная США заслуживала получить свои медали ещё в Пекине, но вместе с тем выразил сочувствие Камиле, которая также пострадала.