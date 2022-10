«Каренина» Бойковой и Козловского – большая удача! Вовсе не похожа на программу Медведевой

«У вас никогда не было такой красивой программы», – обронила фразу мама Дмитрия Козловского после премьерного проката «Анны Карениной» в Петербурге. И в этой фразе действительно что-то есть: новая произвольная учеников Тамары Москвиной – красивая программа с потенциалом, который можно полностью раскрыть в течение сезона.

Уже в эти выходные состоится этап Гран-при России в Сочи, где как раз выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Разбираем их новую «Анну Каренину»: чем постановка так хороша и почему вспоминать программу Евгении Медведевой не совсем верно?

Чем программа Бойковой/Козловского отличается от постановки Глейхенгауза для Медведевой?

Нарезка музыки в новой постановке Бойковой и Козловского похожа на ту, что была в олимпийской произвольной Евгении Медведевой. Даже есть гудок поезда в конце – и от этого возникли небольшие пхёнчханские флэшбеки, но, с другой стороны, странно было бы и не использовать настолько знаковые для фильма мелодии. Начало и конец постановок музыкально похожи, и из-за этого могут возникать некоторые параллели между программами.



И у Медведевой, и у Бойковой с Козловским всё начинается со знаковой «Overture», но отрывки использованы не до конца одинаковые. Затем у Жени начинается тема «Dance with me» из сцены с танцем, причём сразу раскатистая и напористая часть. Небольшой передышкой становится отрывок «I understood something», а оканчивается всё композицией «Too late», переходящей в звуки приближающегося поезда.

Евгения Медведева Фото: РИА Новости

У Бойковой и Козловского музыкальная структура чуть сложнее: из «Overture» мелодия переходит в колыбельную «Time for bed», а затем в камерную часть «Dance with me», темп которой нарастает по ходу программы. В концовке совмещены две композиции — «Too late» и «Anna’s last train», они похожи по мелодике, однако вторая чуть более медленная. Снова гудок в конце – всё-таки судьба Карениной неизбежно заканчивается прибытием поезда, кто бы эту историю на лёд ни переносил.



Фигуристы постарались сделать многое, чтобы избежать ассоциаций с предыдущими воплощениями «Анны». В частности, это коснулось костюмов. Платье Александры сильно отличается от тех классических вариантов, что были у Евгении Медведевой и Станиславы Константиновой – более открытое по фасону, в глубоком зелёном цвете. Сделай Саша выбор в пользу исключительной классики, сразу пошли бы сравнения.

Новые заходы и хореографические находки, новые позиции в поддержках и в парном вращении – всё это выгодно выделяет постановку среди других программ пары. Какие-то фишки придуманы именно под сюжет «Карениной», чтобы показать чувственную сторону отношений Анны и Вронского – например, в хореодорожке Дмитрий обратным ходом провозит Александру на руках, а она глубоко прогибается в спине.

Было опасение, что новая программа Бойковой и Козловского в чём-то будет пересекаться со «Звездой пленительного счастья» – тогда Александра и Дмитрий тоже показывали трагическую любовь из XIX века. Но схожими оказались разве что общий антураж и драматический настрой, а вот отношения на льду показываются совсем другие, да и инструменты выбраны немного иные.



Пока, безусловно, программа далека от своего идеала – как фигуристы и от своего лучшего состояния. Восстановление Дмитрия после микротравмы затянулось, но по ходу сезона пара наберёт нужные кондиции, чтобы выдерживать темп музыки, «не умирать в середине программы» и не пропускать «украшения» ради сосредоточения на элементах.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Олимпийская «Малагенья», наверное, действительно была ярче и полностью отвечала харизме фигуристов, но «Анна Каренина» – история глубже, игра на стыке нежных чувств и тяжёлого гнёта судьбы. И она может раскрыть пару с новой стороны.

На премьеру «Карениной» от чемпионов Европы никого не пустили

Вживую премьеру этой постановки увидели разве что близкие пары, фигуристы, которые тренируются в этой же академии и зашли на прокат между тренировками, несколько журналистов и судьи соревнований. А зрители бы собрались и в обеденное время пятницы. Ради выступления Александры и Дмитрия на мемориале Панина-Коломенкина болельщики ехали из других городов – и даже в десять вечера в будний день трибуны Академии фигурного катания были заполнены.



На эту тему высказался и сам Дмитрий Козловский уже после выступления.

«Печально, что премьера прошла без зрителей. Мне кажется, что на подобные соревнования всегда нужно пускать зрителей. Они, во-первых, дарят колоссальные эмоции, во-вторых, на подобных турнирах сейчас очень часто выступают спортсмены мирового уровня, мирового класса, а на них всегда интересно посмотреть. Не у всех есть возможность поехать в другой город. В Санкт-Петербурге по-настоящему крупных турниров очень мало, их практически нет, поэтому мне кажется, что зрителям надо давать возможность пользоваться таким шансом увидеть своих любимых атлетов».

Теперь в «Айсберге», на этапе Гран-при постановку наконец-то увидят зрители – и с поддержкой зала программа может заиграть новыми красками.