Загитову и Щербакову развели на «Ледниковом периоде». Неужели чемпионки не сработались?!

Дуэту Щербаковой и Загитовой не бывать!
Алина и Аня только-только начали привыкать друг к другу на «Ледниковом периоде», подстраиваясь под индивидуальный стиль ведения шоу, как вдруг их дуэт распался. Что же произошло?
Щербакова отлично дебютировала в роли ведущей
Новость об участии Ани в «Ледниковом периоде» обрадовала как поклонников фигуристки, так и специалистов, которые были уверены в отличном старте олимпийской чемпионки. И действительно, ученица Этери Тутберидзе была невероятно хороша в новом амплуа.
Щербакова мгновенно затмила Загитову?
Грамотная быстрая речь, нетривиальные вопросы участникам, качественное ориентирование в теме — Аня произвела настоящий фурор. Показалось, что она даже затмила своё звёздную соведущую Алину Загитову.
Загитову продолжают критиковать за плохую дикцию
За три года прогресс в технике речи у олимпийской чемпионки Пхёнчхана, конечно, есть, но на фоне блестящего дебюта Щербаковой он как будто бы остался незаметен. Алину продолжают критиковать за плохую дикцию, в особенности Дмитрий Губерниев, предлагающий взять у него несколько уроков.
Антагонизм Щербаковой и Загитовой — выдуманный
Фанаты обеих фигуристок увидели в этом повод, чтобы выдумать очередное яркое противостояние, якобы Аня и Алина соревнуются между собой. Однако сами чемпионки утверждают, что у них отличные отношения. Шуточное видео о «клубе московской дикции» с девочками и Женей Медведевой — тому подтверждение.
Авербух всё-таки развёл Загитову и Щербакову
И всё же работать в паре Ане и Алине не суждено. Развести спортсменок по разным выпускам решил Илья Авербух, который посчитал это наиболее рациональным использованием эфирного времени.
«Сейчас шоу — не командный турнир. Чтобы не было толкотни, теперь будет так: два эпизода ведёт Алина, два — Аня. Ведут они с Алексеем Ягудиным. Чтобы нам никого не сталкивать и не толпиться перед камерой», — сказал Авербух в интервью Sport24.
Оказалось, дело не в том, что Загитова и Щербакова не сработались, у них был гармоничный дуэт, чемпионки хорошо ладили и интуитивно улавливали темп работы друг друга, но руководство «Ледникового периода» решило изменить концепцию.
Навка поддержала идею Авербуха
Стоила ли игра свеч — покажет время. Татьяна Навка, к примеру, уверена, что всё получится и шоу станет только лучше: «Я считаю, что это прекрасная идея. Трио, конечно, тоже нравилось, но это была одна концепция, а теперь будет другая. Смена состава ведущих ни на что не повлияет», — сказала она РБК.
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Загитову и Щербакову развели на «Ледниковом периоде». Неужели чемпионки не сработались?!
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