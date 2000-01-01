Загитову и Щербакову развели на «Ледниковом периоде». Неужели чемпионки не сработались?!

Навка поддержала идею Авербуха

Стоила ли игра свеч — покажет время. Татьяна Навка, к примеру, уверена, что всё получится и шоу станет только лучше: «Я считаю, что это прекрасная идея. Трио, конечно, тоже нравилось, но это была одна концепция, а теперь будет другая. Смена состава ведущих ни на что не повлияет», — сказала она РБК.