Недалеко от Трусовой. Статистика четверных прыжков и трикселей фигуриста Кондратюка

Марк Кондратюк стремительно добился успеха в мужском одиночном катании. Из малозаметного парня с одним квадом он за два года превратился в чемпиона России и Европы, а на Олимпиаде в Пекине выиграл командное золото. Сейчас фигурист фактически считается лидером сборной и продолжает набирать обороты. В буквальном смысле: пробует пятерные прыжки и каскады с двумя четверными.

Кажется, его прыжковый талант безграничен, и четверные прыжки не мешают кататься стабильно. Но так ли это на самом деле? Процент чистых ультра-си у Марка ниже, чем у его старшего коллеги Михаила Коляды, а количество квадов за пять сезонов уступает числу квадов Александры Трусовой.

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От одного квада к четырём

Марк Кондратюк начал изучать четверные прыжки уже в 12 лет. Он не вставлял их в программы, но пытался, пусть и неудачно, продемонстрировать на соревнованиях элементов в начале 2016 года. Первым был четверной тулуп, затем — четверной сальхов. Оба квада он сильно недокручивал. Спустя год 13-летний Марк вставил квад-сальхов в произвольную программу на первенстве России – 2017. Попытка не имела успеха, как и последующая в финале Кубка России среди юниоров. Но самое неприятное, что третью попытку квада пришлось отложить на очень длительный срок. Болезнь Осгуда-Шляттера (заболевание коленных суставов) перечеркнула фигуристу сезон-2017/2018.

Марк Кондратюк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Целый год Марк не выходил на лёд, что, естественно, отбросило его технический контент заметно назад. К счастью, тренер Светлана Соколовская терпеливо ждала возвращения воспитанника. Когда же он снова приступил к тренировкам, то не форсировала его восстановление и нагружать не спешила. Сезон-2018/2019 Марк провёл без четверных на стартах, постепенно вспоминая тройной аксель. Ещё один год катался с одним четверным тулупом в произвольной программе и ни разу не выполнил его чисто. В короткой с квадами не рисковал вообще.

Зато потом Марк совершил настоящий прорыв: за два сезона увеличил число четверных до двух в короткой и четырёх в произвольной. И самое главное — выучил все четверные (кроме четверного акселя, конечно). Такими темпами он скоро догонит Александру Трусову по количеству попыток квадов. Пока же Кондратюк успел зайти на 78 прыжков, в то время как Русская ракета приближается к сотне (у Саши на счету 94 попытки квада).

47 чистых четверных прыжков

Только в предолимпийском сезоне-2020/2021 Марку наконец удалось справиться с четверным тулупом. Чистый прыжок он показал уже на первом старте в сентябре в произвольной программе и сразу добавил к нему второй квад — четверной сальхов. Приземлил его с помаркой, но полностью докрутил, а в октябре на втором этапе Кубка России включил два четверных в короткую и начал прыгать четверной сальхов в каскаде.

Статистика четверных прыжков фигуриста Кондратюка

Именно четверной сальхов оказался для Марка наиболее удобным в каскадах. От распространённых комбинаций четверного сальхова с двойным или тройным тулупом он пришёл к весьма дорогому и необычному элементу: четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Важно, что эти каскады у фигуриста в основном получаются чисто. Процент успеха составляет от 69 до 75. А вот с четверным тулупом чистых каскадов у спортсмена нет, да и сделал он всего одну такую попытку: в короткой программе на чемпионате Европы – 2022.



Отдельно нужно отметить каскад четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов, благодаря которому Марк выиграл прыжковый турнир на Кубке Первого канала – 2022. Эту комбинацию он выполнял отдельно и пока не собирается вставлять в программу, но это лишний раз подтверждает, что сальхов — наиболее стабильный квад Кондратюка.

Марк Кондратюк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отчётливо заметно это и по сольным прыжкам. На четверном тулупе Марк дважды допускал «бабочки», скручивая вместо четырёх два оборота. На четверном сальхове таких проблем не было, да и падений меньше — всего два. Возможно, дело в том, что квад-тулуп он прыгал несколько чаще, чем квад-сальхов: 26 попыток против 21. Но в любом случае процент успешности у сольного сальхова выше: 62% против 50%. Неудивительно, что Марк выбрал сальхов для пробы пятерного прыжка на удочке: чисто выехать не получилось, но сам факт попытки впечатляет.

Особого внимания в наборе квадов Марка заслуживает четверной лутц. В соревновательный контент он стал включать его недавно, но из трёх попыток две выполнил чисто. Их мы наблюдали весной на Кубке Первого канала. Марк вставил квад-лутц и в короткую, и в произвольную программы.



Надеемся, что и дальше четверной лутц его не подведёт, а общий процент чистых квадов подрастёт. Сейчас он составляет 60% — хороший показатель. Из 78 попыток четверных прыжков фигурист за 47 заслужил плюсовые надбавки (GOE).

Не самый стабильный триксель

Тройной аксель — тот прыжок, который, как правило, исполняют все парни. Даже если совсем не идут квады, как у американца Джейсона Брауна, три с половиной в наборе присутствует. Однако проблем порой с ним может быть больше, чем с квадом. У Марка как раз такой случай. С сезона-2016/2017 он успел продемонстрировать столько же попыток тройного акселя, сколько и квадов — 78. Но чистых прыжков меньше — 58%. Безусловно, это больше половины, но, для сравнения, у Михаила Коляды чистых тройных акселей — 71%.



Радует, что вредные для оценок «бабочки» у Марка случаются на трикселе редко: за пять сезонов лишь две штуки. Одна, к сожалению, оставила его без каскада в личном турнире на Олимпиаде и привела к значительной потере в баллах.

Статистика трикселей фигуриста Кондратюка

В каскадах Кондратюк чаще всего соединяет триксель с двойным тулупом, но были попытки и тройного акселя — тройного тулупа, а также тройного акселя — ойлера — тройного сальхова.



В целом же показатели по четверным прыжкам и тройному акселю у спортсмена очень близки. Но всё-таки странно, что квады у него стабильнее прыжка в три с половиной оборота.

92 чистых ультра-си за 156 попыток

Марк Кондратюк провёл не так много стартов с четверными прыжками — 23. Александра Трусова в этом отношении его тоже опередила — как и с количеством попыток четверных (у Саши 33 старта). Но при этом самих прокатов с четверными у Марка больше за счёт коротких программ, в которых девушкам до сих пор запрещено прыгать квады. 16 коротких программ и 23 произвольные — это 39 прокатов на 78 четверных.

Статистика четверных прыжков и трикселей фигуриста Кондратюка

Однако можно не сомневаться, что скоро количество четверных в статистике фигуриста заметно подрастёт. Ведь это начинал Марк с одного квада на две программы, а теперь в короткой он всегда прыгает два, а в произвольной — минимум три. На Кубке Первого канала – 2022 и вовсе довёл число квадов до четырёх, сделав четверные лутц, тулуп и два сальхова, один из которых был в каскаде с двойным тулупом. Планировал добавить и четверной риттбергер, но после лутца понял, что сил не хватит. Значит, ждём риттбергер в четыре оборота в этом сезоне!

Статистика четверных прыжков и трикселей фигуриста Кондратюка

А ещё ждём четверной флип. На тренировках в межсезонье Марк прекрасно с ним справлялся. То есть набор квадов у него уже полный – можно составлять контент самой высокой сложности. Хотя, возможно, он предпочтёт поработать над общей стабильностью ультра-си. Сейчас она держится у Марка на уровне 59%. У более опытного Михаила Коляды — 61%. Всегда есть, куда расти.



Посмотрим, какие сюрпризы преподнесёт нам Марк Кондратюк в новом сезоне и как это отразится на статистике его ультра-си. Доберётся ли он до планки Александры Трусовой? Сделать это будет непросто.



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