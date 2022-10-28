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Статистика четверных прыжков/квадов и тройных акселей фигуриста Марка Кондратюка

Недалеко от Трусовой. Статистика четверных прыжков и трикселей фигуриста Кондратюка
Дарья Кирюхина
Статистика четверных прыжков и трикселей Кондратюк
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Марк набирает обороты во всех смыслах, но пока процент чистых попыток элементов ультра-си у него ниже, чем у Михаила Коляды.

Марк Кондратюк стремительно добился успеха в мужском одиночном катании. Из малозаметного парня с одним квадом он за два года превратился в чемпиона России и Европы, а на Олимпиаде в Пекине выиграл командное золото. Сейчас фигурист фактически считается лидером сборной и продолжает набирать обороты. В буквальном смысле: пробует пятерные прыжки и каскады с двумя четверными.

Кажется, его прыжковый талант безграничен, и четверные прыжки не мешают кататься стабильно. Но так ли это на самом деле? Процент чистых ультра-си у Марка ниже, чем у его старшего коллеги Михаила Коляды, а количество квадов за пять сезонов уступает числу квадов Александры Трусовой.

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От одного квада к четырём

Марк Кондратюк начал изучать четверные прыжки уже в 12 лет. Он не вставлял их в программы, но пытался, пусть и неудачно, продемонстрировать на соревнованиях элементов в начале 2016 года. Первым был четверной тулуп, затем — четверной сальхов. Оба квада он сильно недокручивал. Спустя год 13-летний Марк вставил квад-сальхов в произвольную программу на первенстве России – 2017. Попытка не имела успеха, как и последующая в финале Кубка России среди юниоров. Но самое неприятное, что третью попытку квада пришлось отложить на очень длительный срок. Болезнь Осгуда-Шляттера (заболевание коленных суставов) перечеркнула фигуристу сезон-2017/2018.

Марк Кондратюк

Марк Кондратюк

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Целый год Марк не выходил на лёд, что, естественно, отбросило его технический контент заметно назад. К счастью, тренер Светлана Соколовская терпеливо ждала возвращения воспитанника. Когда же он снова приступил к тренировкам, то не форсировала его восстановление и нагружать не спешила. Сезон-2018/2019 Марк провёл без четверных на стартах, постепенно вспоминая тройной аксель. Ещё один год катался с одним четверным тулупом в произвольной программе и ни разу не выполнил его чисто. В короткой с квадами не рисковал вообще.

Зато потом Марк совершил настоящий прорыв: за два сезона увеличил число четверных до двух в короткой и четырёх в произвольной. И самое главное — выучил все четверные (кроме четверного акселя, конечно). Такими темпами он скоро догонит Александру Трусову по количеству попыток квадов. Пока же Кондратюк успел зайти на 78 прыжков, в то время как Русская ракета приближается к сотне (у Саши на счету 94 попытки квада).

Почти 100 квадов за 33 проката. Космическая статистика четверных прыжков Трусовой Почти 100 квадов за 33 проката. Космическая статистика четверных прыжков Трусовой

47 чистых четверных прыжков

Только в предолимпийском сезоне-2020/2021 Марку наконец удалось справиться с четверным тулупом. Чистый прыжок он показал уже на первом старте в сентябре в произвольной программе и сразу добавил к нему второй квад — четверной сальхов. Приземлил его с помаркой, но полностью докрутил, а в октябре на втором этапе Кубка России включил два четверных в короткую и начал прыгать четверной сальхов в каскаде.

Статистика четверных прыжков фигуриста Кондратюка

Статистика четверных прыжков фигуриста Кондратюка

Именно четверной сальхов оказался для Марка наиболее удобным в каскадах. От распространённых комбинаций четверного сальхова с двойным или тройным тулупом он пришёл к весьма дорогому и необычному элементу: четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Важно, что эти каскады у фигуриста в основном получаются чисто. Процент успеха составляет от 69 до 75. А вот с четверным тулупом чистых каскадов у спортсмена нет, да и сделал он всего одну такую попытку: в короткой программе на чемпионате Европы – 2022.

Отдельно нужно отметить каскад четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов, благодаря которому Марк выиграл прыжковый турнир на Кубке Первого канала – 2022. Эту комбинацию он выполнял отдельно и пока не собирается вставлять в программу, но это лишний раз подтверждает, что сальхов — наиболее стабильный квад Кондратюка.

Марк Кондратюк

Марк Кондратюк

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отчётливо заметно это и по сольным прыжкам. На четверном тулупе Марк дважды допускал «бабочки», скручивая вместо четырёх два оборота. На четверном сальхове таких проблем не было, да и падений меньше — всего два. Возможно, дело в том, что квад-тулуп он прыгал несколько чаще, чем квад-сальхов: 26 попыток против 21. Но в любом случае процент успешности у сольного сальхова выше: 62% против 50%. Неудивительно, что Марк выбрал сальхов для пробы пятерного прыжка на удочке: чисто выехать не получилось, но сам факт попытки впечатляет.

Особого внимания в наборе квадов Марка заслуживает четверной лутц. В соревновательный контент он стал включать его недавно, но из трёх попыток две выполнил чисто. Их мы наблюдали весной на Кубке Первого канала. Марк вставил квад-лутц и в короткую, и в произвольную программы.

Надеемся, что и дальше четверной лутц его не подведёт, а общий процент чистых квадов подрастёт. Сейчас он составляет 60% — хороший показатель. Из 78 попыток четверных прыжков фигурист за 47 заслужил плюсовые надбавки (GOE).

Не самый стабильный триксель

Тройной аксель — тот прыжок, который, как правило, исполняют все парни. Даже если совсем не идут квады, как у американца Джейсона Брауна, три с половиной в наборе присутствует. Однако проблем порой с ним может быть больше, чем с квадом. У Марка как раз такой случай. С сезона-2016/2017 он успел продемонстрировать столько же попыток тройного акселя, сколько и квадов — 78. Но чистых прыжков меньше — 58%. Безусловно, это больше половины, но, для сравнения, у Михаила Коляды чистых тройных акселей — 71%.

Радует, что вредные для оценок «бабочки» у Марка случаются на трикселе редко: за пять сезонов лишь две штуки. Одна, к сожалению, оставила его без каскада в личном турнире на Олимпиаде и привела к значительной потере в баллах.

Статистика трикселей фигуриста Кондратюка

Статистика трикселей фигуриста Кондратюка

В каскадах Кондратюк чаще всего соединяет триксель с двойным тулупом, но были попытки и тройного акселя — тройного тулупа, а также тройного акселя — ойлера — тройного сальхова.

В целом же показатели по четверным прыжкам и тройному акселю у спортсмена очень близки. Но всё-таки странно, что квады у него стабильнее прыжка в три с половиной оборота.

92 чистых ультра-си за 156 попыток

Марк Кондратюк провёл не так много стартов с четверными прыжками — 23. Александра Трусова в этом отношении его тоже опередила — как и с количеством попыток четверных (у Саши 33 старта). Но при этом самих прокатов с четверными у Марка больше за счёт коротких программ, в которых девушкам до сих пор запрещено прыгать квады. 16 коротких программ и 23 произвольные — это 39 прокатов на 78 четверных.

Статистика четверных прыжков и трикселей фигуриста Кондратюка

Статистика четверных прыжков и трикселей фигуриста Кондратюка

Однако можно не сомневаться, что скоро количество четверных в статистике фигуриста заметно подрастёт. Ведь это начинал Марк с одного квада на две программы, а теперь в короткой он всегда прыгает два, а в произвольной — минимум три. На Кубке Первого канала – 2022 и вовсе довёл число квадов до четырёх, сделав четверные лутц, тулуп и два сальхова, один из которых был в каскаде с двойным тулупом. Планировал добавить и четверной риттбергер, но после лутца понял, что сил не хватит. Значит, ждём риттбергер в четыре оборота в этом сезоне!

Статистика четверных прыжков и трикселей фигуриста Кондратюка

Статистика четверных прыжков и трикселей фигуриста Кондратюка

А ещё ждём четверной флип. На тренировках в межсезонье Марк прекрасно с ним справлялся. То есть набор квадов у него уже полный – можно составлять контент самой высокой сложности. Хотя, возможно, он предпочтёт поработать над общей стабильностью ультра-си. Сейчас она держится у Марка на уровне 59%. У более опытного Михаила Коляды — 61%. Всегда есть, куда расти.

Посмотрим, какие сюрпризы преподнесёт нам Марк Кондратюк в новом сезоне и как это отразится на статистике его ультра-си. Доберётся ли он до планки Александры Трусовой? Сделать это будет непросто.

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