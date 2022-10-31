«Я верю, что умею летать». Новые программы Трусовой — это тактическая победа Соколовской

Из-за перехода в группу Светланы Соколовской Трусовой пришлось менять обе постановки фактически прямо перед соревнованиями. В режиме цейтнота на свет появились две очень разные программы, которые могут сказать о фигуристке многое.



Чем удивили постановки Никиты Михайлова и почему это действительно новая Александра Трусова?

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В постановке I put a spell on you Саша действительно выглядела ново и женственно, но сама композиция была настолько заезженной, что это портило впечатление от программы. Трусова перевоплотилась, но не привнесла чего-то абсолютно нового в эту музыку, чтобы можно было говорить об этой постановке как об уникальной. Хорошая интерпретация блюза – это неплохо, но это не шаг вперёд и не революция.

Короткая программа Ainsi Bas La Vida – это тот самый шаг вперёд. Это новая музыка для фигурного катания, это то, что чувствует сама Саша, потому что она эту песню и предложила. Это вызов для неё как для фигуристки – настолько стремительных программ в её карьере ещё не было, и она уже практически справилась с ней.

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В короткой Трусова попала почти во все музыкальные акценты и практически выдержала бешеный темп музыки, несмотря на ошибку в каскаде. Возможно, и ошибка случилась, потому что этот каскад поставлен на ритмичную часть, фигуристка спешила попасть в этот темп, и в какой-то момент тело вышло из-под контроля. Но общее впечатление это не смазало: наконец у Саши появилась соревновательная программа, после которой есть чёткое ощущение, что она сливается с музыкой, а не просто повторяет вызубренные движения. Простой пример – ритмичное движение плечами на беговых как будто идёт от самой Саши, а не от требования постановщика. И именно это в первую очередь делает постановку выигрышной.

Произвольной программе тоже три недели от роду, поэтому сложно делать какие-то выводы о хореографии, связках и композиции.



Постановку под саундтрек к фильму «Нервы на пределе» зритель так и не увидел, так что и сравнивать не с чем. Последние произвольные Саши были поставлены в первую очередь под квады: пока набираешь скорость, чтобы приземлить четверной лутц, а затем ещё несколько ультра-си, меньше всего думаешь о хореографических изысках. Дейнерис Таргариен, покоряющая Семь королевств и пять четверных, «злой рок» в судьбе Ромео и Джульетты, модный показ Круэллы де Виль – на первый план всегда выходила задача прыгнуть как можно больше четверных.

Здесь же задача была иной – сделать что-то более лиричное, драматическое, с концовкой «на разрыв». Но пока есть лишь макет с несколькими интересными фишками вроде концовки с кантилевером. Каких-то креативных заходов на прыжки нет, потому что точный контент определяли перед соревнованиями. Видно, что есть какие-то пустые места, много катания на двух ногах, программа ещё сырая – да и когда бы её успели накатать? Какие-то глобальные выводы можно будет делать на следующем этапе в Самаре, а лучше – к чемпионату России, когда фигуристку будут выводить на пик формы.

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но есть и плюсы. Аранжировка композиции напомнила ту, что у Трусовой была в показательном номере ещё в «Ангелах Плющенко». Помните Game of Survival, где фигуристка выходила на лёд с чёрной тканью? Что-то музыкально похожее решили взять и в этот раз.



При этом заложенный в песне смысл оставляет надежды на то, что постановка преобразится и может стать настоящей исповедью. «Я верю, что умею летать, я верю, что могу потрогать небо» – ну разве может какая-то песня лучше описать историю Русской ракеты?