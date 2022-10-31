Женское катание деградирует за рубежом. Без наших фигуристок иностранки даже не стараются!

Престижная серия Гран-при ISU по фигурному катанию близка к тому, чтобы потерять этот самый престиж в женском одиночном разряде. Зарубежные фигуристки откровенно не поддерживают высокий статус турнира и в отсутствие россиянок не выказывают желания рисковать со сложными элементами. Наши девушки меряются ультра-си на домашних стартах, а иностранки не справляются с тройными прыжками, но всё равно получают медали и солидные денежные призы.
Минувший этап Гран-при Skate Canada показал, что технический уровень одиночниц катится вниз. На пьедестал почёта забрались спортсменки, так и не преодолевшие отметку в 200 баллов. При этом серебро непостижимым образом досталось американке с каскадами три-два.
Такими темпами о прогрессе в женском одиночном катании можно забыть. Ведь это даже не застой, а стремительный откат назад.
Возвращение в далёкое прошлое
Идея Гран-при ISU заключается в том, что на этом турнире состязаются лучшие из лучших. Не случайно серию называют чемпионской. На лёд выходят сильнейшие фигуристы, и, естественно, болельщики ожидают от них катания экстра-класса. От призёров уж точно.
Однако в этом сезоне девушки на Гран-при не оправдывают ожиданий, а лишь вызывают ностальгию по былым временам. И речь не только о «космических» прокатах Александры Трусовой с несколькими четверными прыжками, изумительных тройных акселях Алёны Косторной и сложнейших четверных лутцах Анны Щербаковой. Алина Загитова и Евгения Медведева также не позволяли зарубежным соперницам расслабляться. Они не владели ультра-си, но спокойно пробивали сумму в 200 баллов за два проката и регулярно демонстрировали старшие зубцовые прыжки.
То, что показали участницы минувшего этапа Гран-при в Канаде, похоже на возвращение в далёкое прошлое. В короткой программе в лидеры вырвались канадские фигуристки Мэдлин Шизас и Габриэль Дэйлман. Выдающихся прокатов обе не показали, но откатались без падений, и судьи на радостях их «подтянули». А что ещё думать, если при довольно низкого качества вращениях та же Мэдлин заработала девять баллов в компонентах от одного из арбитров? Больше никому из девушек так не повезло. А Габриэль, наверное, поразила всех каскадом тройной тулуп — тройной тулуп и заслужила похвалу за грязный тройной лутц.
Габриэль Дэйлман
Фото: Maddie Meyer/Getty Images
Конечно, прыгни японка Ринка Ватанабе чисто тройной аксель в короткой программе, никакие компоненты не позволили бы канадкам занять верхние позиции. Но Ринка, будучи единственной, кто заявила достойный контент, не справилась с ним. Тройной аксель не докрутила и едва не упала, на каскаде тройной лутц — тройной тулуп тоже допустила серьёзную ошибку.
Больше набором прыжков в короткой программе никто из участниц не впечатлил. Американка Линдси Торнгрен, владеющая каскадом тройной лутц — тройной риттбергер, рисковать с ним отказалась. Возможно, правильно: она и без него сорвала два элемента.
Рика Кихира всё ещё в кризисе
В произвольной программе Мэдлин Шизас и Габриэль Дэйлман строгое судейство ранее выступивших фигуристок не спасло. Падения, недокруты и в целом слабый контент отбросили их в конец турнирной таблицы. Но, видимо, раз не получилось одарить канадок на домашнем этапе Гран-при, пришлось помочь взять медаль ближайшим соседям, то есть США. Старр Эндрюс даже не пришлось особо напрягаться, чтобы завоевать серебро. Она спокойно отпрыгала каскады три-два, приземлив последний с ошибкой, и обошла кореянку Ён Ю с тройным акселем.
Старр Эндрюс
Фото: Atsushi Tomura/Getty Images
Кореянку, кстати, очень жаль. Но не столько из-за упущенного серебра, сколько из-за скатывания её технического набора вниз. Пока не нужно соперничать с россиянками, Ён Ю не спешит катать короткую программу с тройным акселем, а в произвольной допускает на нём столь огромные недокруты, что набирает меньше баллов, чем за два с половиной оборота.
Рика Кихира — ещё одна боль этапа Гран-при в Канаде. Японская фигуристка два года назад считалась главной соперницей наших девушек, и именно её опасались на Олимпиаде в Пекине. Но травма стопы не просто вывела её из олимпийской гонки, а полностью перечеркнула прошлый сезон. Двукратная чемпионка Японии и чемпионата четырёх континентов растеряла все сложные прыжки. Ни шикарного когда-то тройного акселя, ни старших зубцовых — лутца и флипа — она в Канаде не показала. Замкнула по итогам обеих программ пятёрку лидеров, что для весьма простого контента хороший результат лично для неё, но очень тревожный для женского одиночного в целом.
Женское одиночное в мире надо спасать
«Лучом света» на тёмном канадском Гран-при оказалась после произвольной программы японка Ринка Ватанабэ. Спортсменка, несмотря на провал в короткой, собралась и чисто исполнила тройной аксель. Однако качественного катания она всё равно не продемонстрировала: недокрутила оба прыжка в каскаде тройной риттбергер — тройной тулуп, а также сольный тройной лутц. В итоге она не смогла пробить отметку в 200 баллов. Набрала 197,59. В то время как на российском этапе Гран-при в Сочи больше 200 баллов набрала даже София Захарова, добравшаяся до пятого места.
Ринка Ватанабэ
Фото: Из личного архива фигуристки
Безусловно, у нас тоже не все девочки прыгают ультра-си, да и с каскадами три-два катаются. Но две-три участницы обязательно демонстрируют сложнейшие прыжки, причём исполнив их чисто. Как будет развиваться женское одиночное без наших фигуристок — задача, не имеющая решения. А надо её как-то решать. Срочно. И лучшее, что можно сделать — это вернуть наших спортсменов на международную арену.
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