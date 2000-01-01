Герой Медведевой в душе остался фриком. Эпатажные выходки Милохина на «Ледниковом периоде»

Как Милохин превратил «Ледниковый период» во фрик-шоу
Появление популярного тиктокера на проекте о фигурном катании должно было вызвать интерес к проекту у молодёжи. Но в итоге Даня так и не смог стать героем для публики. Виной тому его эпатажные выходки!
Милохина критиковали за внешний вид
Яркий эксцентричный молодой человек, у которого 3,3 млн подписчиков в «Инстаграме», ещё до выхода на лёд не внушал доверия поклонникам «Ледникового периода». Невысокий худой парень в нетрадиционной одежде казался самым настоящим фриком.
Первый выход равно страшное падение
Опасения зрителей оказались небеспочвенны: в первом же выступлении Милохин уронил свою партнёршу Евгению Медведеву с высокой поддержки. И хотя Женя заверяла всех, что это рабочий момент, на Даню полилась критика.
Странная татуировка в честь Медведевой
Со временем Милохин и Медведева нашли общий язык и стали блестяще выступать. Даня был так впечатлён Женей, что в память о ней набил себе татуировку. На его ноге появился розовый медведь с надписью «Люблю Даню» на животе и «Жека» на одном из лезвий коньков.
Фигуристка была так обескуражена странным жестом партнёра, что даже не знала, как прокомментировать ситуацию, — лишь попросила убрать первую надпись. Видимо, любовь была ненастоящая…
Сексуальный номер и страстный поцелуй
Но показывали её ребята очень качественно. У пары неоднократно были романтические номера, в котором они целовались и показывали страсть. Откровенная постановка с сексуальными образами в конце проекта покорила как судей, так и зрителей.
Жёсткий хайп на романе с Медведевой
Всё это было лишь на руку звезде шоу-бизнеса. Тиктокер пользовался слухами о его романе с Медведевой и профессионально подогревал к нему интерес неоднозначными высказываниями о Жене.
«Она нравится мне как девушка, да. Мне с ней очень хорошо», — рассказывал Даня в интервью Сергею Мезенцеву. Любое упоминание романтических отношений им поощрялось. Отличный пиар-ход!
Панибратские отношения с Авербухом
Многое было позволено Милохину, в том числе и продюсером шоу Ильёй Авербухом. Его, например, Даня называл своим «бро» или «бородатым взрослым мужичком», и все спокойно на это реагировали.
Влез в конфликт Загитовой и Медведевой
Противостояние Алины и Жени давно осталось в прошлом, но Милохину зачем-то нужно было напомнить о нём. Однажды тиктокер беспардонно влез в интервью Медведевой и прошептал, что фигуристка не любит Загитову.
Подло подставил Медведеву и сбежал
Последней каплей, чтобы окончательно отвернуться от Милохина, для большинства поклонников «Ледникового периода» стало то, что Даня подставил Женю и ушёл посреди проекта, оставив её без партнёра.
Медведева ответила Милохину после предательства
Тиктокер практически стал героем для фигуристки, вместе они были явными фаворитами проекта, но в душе Милохин остался тем же своевольным фриком. Простить такое Женя не смогла и жёстко ответила ему, надев свитшот с фразой «Усталость — это иллюзия».
Герой Медведевой в душе остался фриком. Эпатажные выходки Милохина на «Ледниковом периоде»
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