Обречённая на победу. Валиева снова улетит в космос на этапе Гран-при в Казани?

Камила Валиева едет в Казань за лёгкой, на первый взгляд, победой, ведь все соперницы на этом этапе у неё неожиданно исчезли. Тем не менее ей очень важно откататься на достойном уровне и желательно с элементами ультра-си, чтобы не обесценить первое место и доказать, что судьи не зря запускают её оценки в стратосферу.

Сейчас фигуристке представился идеальный шанс испытать в действии тройной аксель и четверной сальхов после долгого перерыва, но пойдёт ли она на этот риск — огромная интрига. Красивое катание со стандартным контентом априори принесёт ей золото и путёвку в финал серии, но никак не поможет в будущем при встрече с настоящими соперницами.



А заоблачные баллы арбитров окажут лишь медвежью услугу и отдалят возвращение к сильному контенту. Зачем напрягаться, если ты недосягаема с тройными прыжками?

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Валиева без шансов на проигрыш

Этап российского Гран-при в Казани — второй старт для Камилы Валиевой в этом сезоне. Реальных соперниц у неё там не будет, хотя ранее ожидалось противостояние с коллегой по группе Тутберидзе Дарьей Усачёвой и звёздной воспитанницей Евгения Плющенко Софьей Муравьёвой. Все три фигуристки — ровесницы. Каждой в этом году исполнилось по 16 лет. Однако бэкграунд у них очень разный. Пока Камила собирала золото в олимпийском сезоне, Муравьёва каталась в юниорах, а Усачёва восстанавливалась от жуткой травмы, успев выступить лишь на одном турнире. Можно не сомневаться, что и Соня, и Даша жаждут проявить себя и показать максимум перед судьями. Обе девушки очень компонентные, прекрасно слышат музыку и обладают природным артистизмом.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Составить конкуренцию Камиле они определённо могли, но за несколько дней до соревнований вдруг пропали из списка участников. Причина банальна: незалеченные травмы. В случае с Соней, по словам Плющенко, ничего страшного, его подопечная появится на четвёртом этапе Гран-при в Москве. С Дашей — сложнее: травма бедра у неё была очень серьёзная. На лёд она вернулась лишь в феврале после трёх месяцев отсутствия тренировок. Хотелось верить, что девушка благополучно выздоровела и набрала оптимальную форму, но, похоже, времени требуется больше. Остаётся надеяться, что перед этапом Гран-при в Перми, куда Даша также заявлена, история со снятием не повторится.

Отсутствие сильных соперниц для Валиевой в Казани не означает, что никакой интриги у одиночниц не намечается. Победитель, безусловно, очевиден. Чтобы забрать золото, Камила может спокойно откататься с тройными прыжками, и не обязательно это делать безупречно. Но в этом-то и заключается интрига: пойдёт ли спортсменка на квад и тройной аксель или предпочтёт минимизировать всякие риски? Не менее любопытно, и с каким отрывом она обойдёт других участниц турнира. Улетят ли оценки олимпийской чемпионки в стратосферу или судейство ограничится земными границами?

Валиева улетит в космос даже без ультра-си?

Соревнования в Казани — прекрасная возможность для Камилы попытаться вернуть тройной аксель в короткой программе и усложниться в произвольной. Последний раз она прыгала триксель на Олимпиаде в Пекине и с тех пор не демонстрировала его даже на видео с тренировок. То же касается и четверного сальхова: этот квад пока не значится в её контенте. Видели мы только четверной тулуп. Камила не справилась с ним в произвольной на Гран-при в Москве, но на разминке показывала чистые попытки. Также она выкладывала видео с уверенным приземлением четверного тулупа на тренировке в соцсети. Отказываться от этого квада в Казани ей нет смысла: одно падение никак не помешает победе, а при чистом прыжке она развеет витающие сомнения в её форме.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но одного квада, тем более четверного тулупа, может не хватить для лидерства на уже приближающемся чемпионате России. Чтобы бороться с той же Аделией Петросян, которая успешно штурмовала на Гран-при в Сочи тройной аксель и менее удачно — четверные тулуп и риттбергер, Камиле необходимо усложняться.



Отсутствие конкуренток в Казани позволяет безболезненно испытать подзабытые ультра-си в боевой обстановке. Особенно если вспомнить, что падение с четверного тулупа в Москве не помешало набрать олимпийской чемпионке огромные баллы в произвольной: 160,74. Это всего на три балла меньше, чем получила Софья Акатьева с контентом из безупречного тройного акселя, чистого каскада четверной тулуп — двойной аксель и сольного четверного тулупа с небольшим недокрутом. Так что беспокоиться не о чем: завораживающее катание Камилы, её балетные движения и грация априори обеспечат благосклонность судей.



Независимо от наличия ошибок в прокатах, воспитанница Тутберидзе будет на голову выше остальных девушек в Казани. Разрыв со вторым местом, вероятно, окажется непреодолимым ещё в короткой программе, а после произвольной Камила по привычке отправится в космос.

Тарасова и Морозов попытаются вернуть звание лидеров

В соревнованиях спортивных пар основное внимание будет приковано к Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Серебряным медалистам Пекина предстоит реабилитироваться после сенсационного поражения на этапе Гран-при в Москве, где они ожидали лёгкой победы, а в итоге завалили произвольную программу. Золото взяли чемпионы России среди юниоров Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Молодая перспективная пара обогнала опытных Тарасову и Морозова в произвольной более чем на 11 баллов — немыслимое отставание от вчерашних юниоров для опытного дуэта. Теперь Жене и Вове нужно собраться и выдать чемпионские прокаты, достойные лидеров сборной.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В противном случае они рискуют повторить печальное поражение, ведь в Казань приедет новая, но уже хорошо зарекомендовавшая себя пара — Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Ребята тренируются у Тамары Москвиной и не уступают Тарасовой/Морозову в технике. В параллельных прыжках и вовсе превосходят: прыгают каскады три-три через ойлер и тройные риттбергеры вместо дешёвых тулупов и сальховов.

В танцах на льду состоится битва так называемых новоделов. Главные претенденты на медали — Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник/Владимир Некрасов и Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — это всё недавно образовавшиеся пары. И хотя Морозов и Нарижный успели выиграть Гран-при в Москве, за первую ступень казанского подиума им придётся побороться. Шанаева и Дрозд занимаются под руководством Александра Жулина и вряд ли согласятся отойти на второй план.



А ещё стоит опасаться питерских танцоров Екатерину Миронову и Евгения Устенко. Спортсмены серьёзно настроены достойно показать себя в этом сезоне, а тренировки до 11 вечера лишь вдохновляют их по дороге к успеху.

Мозалёв и Алиев поспорят за первое место

В мужском одиночном высокие шансы завоевать второе золото Гран-при у Дмитрия Алиева. На этапе в Москве ученик Евгения Рукавицына возродился из пепла, положив конец затянувшейся «чёрной полосе». Фигурист играючи справился в произвольной с тремя четверными прыжками, включая каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а также избежал падений и «бабочек». Такого сильного выступления за ним не наблюдалось с победного чемпионата Европы — 2020, и вот наконец он наглядно напомнил, что обладает высоким титулом неспроста. Результат — заслуженное первое место и главный денежный приз, который тоже должен подстёгивать не останавливаться на достигнутом. В Казани Диме требуется доказать, что его победа в Москве — не счастливое стечение обстоятельств, а начало новой страницы в спортивной карьере, где мешавшим прежде «демонам» больше нет места.

Дмитрий Алиев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кроме личных «демонов», встать на пути Алиева к казанскому золоту способен талантливый Андрей Мозалёв. В этом сезоне у спортсмена поистине восхитительная произвольная программа — постановка Ильи Авербуха с изюминкой в виде «чудо-руки». При чистых прокатах Андрей вполне может выйти в лидеры и забрать главную награду. В прошлом сезоне он отобрался на главные старты и попал на Олимпиаду, а это дополнительная прибавка к компонентам, которые зачастую играют решающую роль в распределении мест на турнирах.



Возможность забраться на пьедестал почёта есть и у Артура Даниеляна, который в августе неожиданно покинул группу Елены Буяновой в ЦСКА и уехал в Питер к Евгению Рукавицыну. Последние годы харизматичный фигурист неважно выступает, хотя на чемпионате Европы — 2020 брал серебро и подавал большие надежды. Хочется верить, что на Гран-при в Казани он по примеру Алиева возродится из пепла и вспомнит, что такое выигрывать медали.