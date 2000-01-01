Что известно о новом партнёре Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде»?
Он имеет большой опыт и стоит на коньках лучше Дани Милохина.
Копию Милохина так и не нашли
Вместе с Медведевой пробовались разные звёзды, например, актёры Антон Рогачёв, внешне очень похожий на Даню Милохина, и Алексей Лукин. Все они не подошли, во многом из-за уровня владения коньком.
Как Федотов раньше выступал в «Ледниковом периоде»?
В прошлом сезоне проекта Фёдор Федотов выступал в паре с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. Их пара стала лучшей в сезоне, несмотря на то что Татьяне пришлось выступать с тяжёлой травмой в последних выпусках.
Кандидатуру Фёдора уже отметали
Авербух называл фамилию Федотова в числе кандидатов, но этот вариант изначально отмели из-за занятости артиста. Видимо, всё же удалось найти слоты в графике, чтобы поучаствовать в проекте и спасти Женю.
Медведева и Федотов снимались в одном сериале
Речь идёт о проекте «Последний аксель» про фигурное катание, который вышёл на платформы год назад. Женя сыграла в сериале саму себя, а Фёдор – сына тренера Артаковой, одного из главных героев.
Федотов — звезда фильма «Серебряные коньки»
Фёдор серьёзно встал на коньки именно перед съёмками этого фильма, поэтому имел определённый бэкграунд ещё до старта «ЛП».
Теперь Фёдору предстоит выступать против бывшей партнёрши
Татьяна Волосожар также участвует в новом сезоне проекта, её партнёром стал Вячеслав Чепурченко.
Новой паре предстоит нагнать несколько выпусков
Как сообщают СМИ, Медведева и Федотов начнут сниматься 5 ноября, нужно будет нагнать все дни, пропущенные Женей из-за ухода партнёра.
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Медведева нашла замену Милохину! Её партнёр уже побеждал в «Ледниковом периоде»
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