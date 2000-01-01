Медведева нашла замену Милохину! Её партнёр уже побеждал в «Ледниковом периоде»

Как Федотов раньше выступал в «Ледниковом периоде»?

В прошлом сезоне проекта Фёдор Федотов выступал в паре с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. Их пара стала лучшей в сезоне, несмотря на то что Татьяне пришлось выступать с тяжёлой травмой в последних выпусках.