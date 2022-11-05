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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
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Фигурное катание, этап Гран-при России в Казани, короткие программы Валиевой, Алиева — онлайн-трансляция 5 ноября

Валиева выступит с новым посланием для зрителей. Что на этот раз скажет Камила? LIVE
Екатерина Авдонина Анастасия Матросова
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Камила Валиева
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Следим за короткими программами на этапе Гран-при в Казани.
Расписание серии Гран-при России

Друзья, приветствуем вас на онлайн-трансляции этапа Гран-при в Казани! Сегодня прокаты своих коротких программ представят такие яркие фигуристы, как Камила Валиева, Ксения Синицына, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалёв, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Екатерина Миронова/Евгений Устенко. Соревнования стартуют в 13:30 с прокатов танцевальных дуэтов. Следом на лёд выйдут женщины (15:00) и спортивные пары (16:45), а завершат первый соревновательный день мужчины (17:35).

Следите за текстовой трансляцией вместе с авторами «Чемпионата», чтобы ничего не пропустить!

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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