Валиева выступит с новым посланием для зрителей. Что на этот раз скажет Камила? LIVE
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Следим за короткими программами на этапе Гран-при в Казани.
Друзья, приветствуем вас на онлайн-трансляции этапа Гран-при в Казани! Сегодня прокаты своих коротких программ представят такие яркие фигуристы, как Камила Валиева, Ксения Синицына, Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалёв, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Екатерина Миронова/Евгений Устенко. Соревнования стартуют в 13:30 с прокатов танцевальных дуэтов. Следом на лёд выйдут женщины (15:00) и спортивные пары (16:45), а завершат первый соревновательный день мужчины (17:35).
Следите за текстовой трансляцией вместе с авторами «Чемпионата», чтобы ничего не пропустить!
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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