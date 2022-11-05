Валиева оставила загадку на будущее. Но всё равно проиграла самой себе

Камила не стала менять послание в своей короткой программе и откатала чуть хуже, чем в Москве.

Серия Гран-при России подходит к своему экватору. В Казани стартовал уже третий этап захватывающего турнира, и его главной звездой, без сомнения, стала Камила Валиева. Олимпийскую чемпионку очень ждали на родной земле, и она порадовала зрителей почти безупречным прокатом. Послание в короткой программе фигуристка решила не менять, но прежняя хореография не уберегла Камилу от небольшой помарки. Каскад пришлось буквально спасать!

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Первый старт Синицыной в новом сезоне

Соревнования одиночниц открыла 19-летняя зарубежная фигуристка Виктория Сафонова. На самом деле не такая уж зарубежная: три года назад она выступала за Россию, а затем перешла в сборную Беларуси. При этом Виктория по-прежнему тренируется в Москве в школе «Конёк Чайковской» у Оксаны Матвеевой. Короткую программу в Казани Виктория откатала без ошибок, положив позитивное начало турниру. Опасаться другим участницам её не пришлось, так как каталась она вне конкурса.

Очень порадовало появление на казанском льду Ксении Синицыной. Для неё этот старт стал первым в сезоне. Болельщики очень соскучились по талантливой фигуристке, ведь последний раз она выступала ещё на чемпионате России в декабре прошлого года. Там она пыталась исполнить четверной тулуп, но попытка закончилась падением. С тех пор Ксюша нигде больше не соревновалась, поэтому можно было только догадываться, в какой она форме.

Ксения Синицына на Гран-при в Казани

В контрольных прокатах Ксения не участвовала, но под конец сентября стало известно, что её приглашали в парное катание. Она даже успела неделю покататься с Георгием Куницей в группе Сергея Рослякова, но, к счастью, поняла, что это не её, и осталась в одиночном.

На Гран-при в Казани Ксюша оказалась чуть ли не единственной взрослой участницей, за исключением Виктории Сафоновой. В то время как остальным девушкам по 14–16 лет, Ксюше уже 18. И хотя внешне она не выглядит старше, грустно осознавать, что совершеннолетних одиночниц у нас остаётся всё меньше и меньше.

Каталась Синицына в середине первой разминки и заметно выделялась на фоне других фигуристок. Её короткая программа под музыкальный шедевр Петра Чайковского «Колыбельная» привела трибуны в восторг. Девушка слилась с мелодией, а её нежное голубое платье восхитительно подчёркивало изысканную внешность. Справилась она со всеми прыжками: двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Немного подпортила её прокат помарка на твиззле в дорожке шагов, но в остальном — отличное выступление и 70,54 балла от судей. Могло бы быть больше, не найди техбригада небольшой недокрут на каскаде, но для первого старта за десять месяцев это хорошее начало.

Валиева набрала меньше баллов, чем в Москве

Камила Валиева триумфально открыла вторую разминку на Гран-при в Казани, захватив уверенное лидерство ещё до озвучивания оценок после проката. Слишком очевидно было, что лидерство звезда Тутберидзе никому не отдаст. Борьба шла за вторые-третьи места, но никак не за первое. Сама же Камила соревновалась с собой: старалась превзойти совершенство, которое показывала в короткой на Гран-при в Москве. Превосходить было куда — после Олимпиады в Пекине фигуристка не прыгала тройной аксель, благодаря которому её оценка может легко преодолеть порог в 90 баллов. В Казани ей выпала максимально безопасная возможность усложниться, но Камила и тренеры от неё отказались.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако и без тройного акселя спортсменка подтвердила, что на сегодняшний день равных ей нет. Под саундтрек из фильма «Интерстеллар» она продемонстрировала безупречные балетные линии и огромную скорость. Высокие прыжки с не менее высокими подъёмами ног на выездах заворожили зрителей и судей. Более чувственного и проникновенного проката и быть не могло. Единственный вопрос: почему Камила не зашифровала другое слово на азбуке Морзе? Болельщики предвкушали новую загадку, а в итоге разгадывать ничего не пришлось. Лишь восхищаться грациозным катанием чемпионки.

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз не скрывали улыбок после короткой Камилы. Пока маленькие фигуристки собирали многочисленные игрушки со льда, тренеры тепло встречали воспитанницу и вместе шутили. Веселье продолжилось и в «кисс энд край»: Камила с улыбкой ожидала вердикта судей. Те, в свою очередь, не поскупились на баллы — 83,30. Космическая оценка, но на шесть десятых ниже, чем в Москве. Причина — небольшая борьба на каскаде тройной лутц — тройной тулуп. Камила его отвоевала, но арбитры всё-таки немножко её наказали.

«Оно такое мимолётное, я в принципе горжусь собой, что вытащила его и сделала», — сказала позже Валиева о помарке на каскаде Максиму Транькову.

Безупречный вихрь Яметовой подстегнул судей на высокие баллы

Выходить после безупречного проката олимпийской чемпионки другим девушкам было сложно. Особенно 15-летней Кларе Швецовой, которая каталась сразу после Валиевой. Родные стены — живёт и тренируется Клара как раз в Казани — не помогли. Падение с двойного акселя отбросило её в конец турнирной таблицы с 51,27 балла.

А вот Веронику Яметову из Екатеринбурга выход на лёд после Камилы не смутил и не помешал зажечь трибуны. Её приезд в Казань стал настоящим подарком для всех любителей фигурного катания. Буквально на прошлой неделе она штурмовала Гран-при в Сочи, а теперь покоряет Казань. Изначально Вероники не было в списках участников, но после снятия Дарьи Усачёвой и Софьи Муравьёвой организаторы разумно решили компенсировать их отсутствие другой яркой одарённой спортсменкой.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И не прогадали! Короткая Вероники под False Imposition Макса Кэмерона повторила сочинский успех и попала в самое сердце казанской публики. Девушка по привычке пронеслась ураганом по ледовой арене, попутно исполняя прыжки и сложнейшие вращения: двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип — всё сделала идеально. Крутая программа и невероятная энергетика Вероники не оставили судьям шансов. За прокат она получила 75,90 балла и вышла на текущее второе место.

Честно говоря, Вероника заслуживала и более высоких баллов, но отсутствие громких титулов естественным образом сказывается пока не в пользу спортсменки.