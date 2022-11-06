Квады на бис? Валиева устроила феерию в Казани — Камилу не могли остановить даже тренеры

После олимпийского кошмара Камила Валиева долго не могла прийти в себя. Короткая программа с напутственным посланием для самой себя и произвольная, описывающая ужасы происходящего в Пекине, намекали на то, что фигуристка только учится саморефлексии. Тем не менее первые успехи уже видны — психологическое состояние спортсменки заметно улучшилось, что и показали результаты второго для Камилы этапа Гран-при, где она завоевала очередное золото.

Олимпийская чемпионка в команде наконец кайфует от своих выступлений, не гонится за элементами ультра-си, бережёт здоровье и даже не боится дерзить в ответ на несправедливую критику. В эти выходные Валиева и вовсе устроила целый перформанс во Дворце спорта, шокировав Тутберидзе и Глейхенгауза.

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Синицына поразила Ягудина «хрустальным» катанием

В женском одиночном катании на этапе Гран-при России в Казани практически не было интриги. После снятия Дарьи Усачёвой и Софьи Муравьёвой составить достойную конкуренцию неотразимой Камиле Валиевой могли лишь Ксения Синицына и Вероника Яметова.



Ученица Светланы Пановой отказалась уходить в парное катание, и хорошо! Даже после долгого отсутствия на льду фигуристка доказала, что может показывать отличные результаты и в одиночном разряде. И хотя судьи были строги к Ксюше в короткой программе, диспозиция перед произвольной была у неё хорошая — третье место и более 70 баллов в активе.

Ксения Синицына на ГП в Казани Фото: РИА Новости

Под невероятно красивую пианинную композицию исполнила свою программу Синицына. Фигуристка приземляла каждый прыжок с невероятной грацией и точностью. Лёгкие, как пушинки, двойные аксели, необычные каскады тройной лутц — двойной риттбергер и тройной флип — двойной тулуп — двойной риттбергер, сольные тройной флип и тройной сальхов, комбинация из тройных лутца и тулупа — спортсменка справилась абсолютно со всем и сорвала заслуженные овации публики.



«Хрусталь!» — одним словом охарактеризовал катание Ксюши Алексей Ягудин, и с ним трудно было не согласиться. Во всяком случае, судьи были с ним солидарны и поставили ей 137,01 балла за произвольный прокат, в сумме — 207,55.

Циркачка-Яметова вновь явила ураганный стиль

В отличие от соперницы, Вероника Яметова готовилась к выступлению в Казани не так основательно, потому что банально не имела на это времени. Из-за внезапных снятий других фигуристок подопечной Елены Левковец и Владимира Гнилозубова пришлось катать два этапа Гран-при подряд, но Веронику это только по-спортивному завело. В короткой программе Яметова прокатилась маленьким ураганом и с наскока захватила вторую строчку турнирной таблицы.

«Главный плюс Яметовой я вижу в том, что она, будучи прекрасно обученной, что факт, не столько соревнуется, сколько играет в соревнования с азартом невероятно энергичного ребёнка», — такую интересную оценку дала фигуристке Елена Вайцеховская, вот только в произвольной программе Вероника вовсе не играла, а боролась за медаль.



Своё эффектное цирковое шоу Яметова открыла чистейшим двойным акселем и дополнила тройным лутцем. Секвенция из дупеля и тройного тулупа тоже оказалась на высоте, равно как и каскад 3F + 2T.

Вероника Яметова на ГП в Казани Фото: РИА Новости

Во второй половине программы фигуристка набрала сумасшедшую скорость, из-за чего слегка оступилась на каскаде из тройных лутца и сальхова через ойлер, но с сольными тройным флипом и тройным риттбергером она справилась, отправившись покорять дорожку шагов. Энергичная, яркая Вероника приковала к себе всё внимание. Её взлёт продолжается!



«Она как вечный двигатель. Она как ураган, который сметает всё на своём пути», — справедливо заметил Алексей Ягудин и не ошибся: 134,44 балла позволили ей опередить Синицыну по сумме — 210,34 очка.

Валиева устроила шоу на Гран-при и шокировала Тутберидзе

Однако к золоту Яметовой подобраться было не суждено. Ещё до начала соревнований было понятно, что прокаты в Казани станут звёздным часом Камилы Валиевой. Ученица Этери Тутберидзе даже без ультра-си набрала в короткой программе внушительные баллы, но важнее — продемонстрировала выступление, от которого сама кайфовала.



«Мне понравилось, что я наконец просто получаю удовольствие», — призналась журналистам фигуристка. Сейчас Валиева наконец оживает после олимпийского кошмара и даже в какие-то моменты показывает зубы: смелая и уверенная в себе, она не форсирует события во время восстановления после травмы, не боясь осуждения за то, что не показывает сразу весь набор из четверных, возвращая сложнейшие прыжки поочерёдно.

Камила Валиева на ГП в Казани Фото: РИА Новости

«Я их на удочке прыгаю, причём намного лучше прыгаю — я уже чувствую элементы. Другой вопрос — самой входить в них. В тулуп я уже сама вхожу, всё нормально, аксель и сальхов, может быть, восстановлю, может быть, нет. Буду смотреть по своим ощущениям», — рассказывала спортсменка, прежде чем заявить в произвольную программу только один квад-тулуп.

Увы, как раз этот элемент у Камилы и не получился: падение с него казалось болезненным, но под поддерживающие аплодисменты фигуристка встала и продолжила своё выступление на одном дыхании. Смотреть на прыжки даже не хотелось: Валиева в очередной раз показала настоящее искусство на льду. Хореографическое мастерство спортсменки оказалось на голову выше, чем у её соперниц, это было видно невооружённым глазом.



Камила и вправду теперь радуется своим прокатам: улыбается, не гонится за ультра-си, бережно относясь к своему здоровью, а это дорогого стоит. Однако уважение к своим поклонникам в родном городе у фигуристки так велико, что после соревновательного проката она отказалась уходить со льда, дважды попробовав на бис исполнить не получившийся квад-тулуп. Перформанс ученицы так шокировал Этери Тутберидзе, что она даже не знала сначала, как реагировать, но затем тренер рассмеялась и поаплодировала Камиле. Уводить же спортсменку едва ли не силой пришлось Даниилу Глейхенгаузу.



Валиева точно навела шороху, в том числе и космическими оценками: 158,42 балла за произвольную программу, 241,71 — в сумме. Фигуристка завоевала второе золото подряд и вырвалась на первое место турнирной таблицы серии Гран-при России.