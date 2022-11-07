Трусова прыгнула квад, парни устроили баттл с подачи Рудковской. Всё это — на шоу Плющенко

Пока в Казани фигуристы делили медали и призовые этапа Гран-при, в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга собрался не менее именитый состав. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, знаковые для России фигуристы – причем бóльшая часть спортсменов в данный момент соревнуется. 3 ноября Евгению Плющенко исполнилось 40 лет, 35 из которых он провёл на льду, именно по этому поводу все и собрались.

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Поздравляли Евгения с размахом – Алексей Мишин презентовал юбиляру портрет, а Тамара Москвина вышла с Плющенко на лёд, встала на колено и подарила свой поклон. А это безусловно дорогого стоит.



В первом отделении одной из главных звёзд стала Алёна Косторная: она впервые вышла на лёд после операции с новой короткой программой под «Малагенью». Прыжковую часть опустим: фигуристка ещё находится в процессе восстановления, зато по части катания и артистизма придраться не к чему. Помните «Adios Nonino»? Теперь это вновь испанские мотивы, но более вычурные, раскрепощённые, взрослые. Алёна захватила внимание зала и не отпускала до самой последней секунды, так что пожелаем ей скорейшего восстановления!

Алёна Косторная Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Со свежими короткими программами также выступили Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Модерновая «Ainsi bas la vida» пока только начинает обретать классный вид, но публику уже заводит не на шутку! «Feeling good» Императрица катала на разрыв, чего-то подобного ждём и через неделю на этапе Гран-при. Михаил Коляда достал из закромов лучшие показательные – очаровывающий от мала до велика «Sway» (один только тодес с пиджаком чего стоит!), а также вновь показал публике переделанного «Белого ворона».

Лишь за несколько дней до шоу стало известно, что в нём всё же выступит Евгений Семененко. Он как раз таки должен был быть в Казани, но пока не восстановился до конца, чтобы на равных бороться с именитыми соперниками. Зато форма позволяет прекрасно кататься в шоу и набирать кондиции – об апрельском прокате «Адажио» не хочется и вспоминать, а вот ноябрьский получился безупречным. «Желаю тебе пройти четыре Олимпиады», – отметила Яна Рудковская после этого выступления. Нужно было видеть лицо Жени в этот момент – кажется, такой долгий спортивный путь пока не входит в его планы. Но чем чёрт не шутит?

Яна Рудковская и Евгений Семененко Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

В перерыве на арене воцарилась очень домашняя атмосфера. Никита Михайлов прогуливался с маленькой дочуркой вдоль бортика, супруги Мишины сновали туда-сюда вместе с внуками. Алёна Косторная вышла к болельщикам и долго раздавала автографы, Михаил Коляда сосредоточено разминался в подтрибунке, пока его супруга Дарья внимательно за этим наблюдала, а Марк Кондратюк и вовсе нашёлся в столовой. Стоило во время антракта подкрепиться – и квады вернулись на место. В первой половине четверные сальховы ему не удались – бабочка и падение, зато в показательном варианте «Иисуса» всё прошло идеально.

«Не прыгайте ультра-си!» – сокрушалась Яна Рудковская, но мальчики едва ли слушались. Несколько идеальных четверных тулупов сделал Макар Игнатов – от бортика его квады смотрятся ещё масштабнее. Александр Самарин блестяще исполнил все тройные аксели, а на поклоне заходил и на четверной лутц, но получился, к сожалению, лишь тройной. Зато Евгений Семененко послушался – «Frost» во втором отделении прошёл без трикселей и без четверных, но с привычным для Жени огнём в хорео и полной самоотдачей.

Изюминкой вечера стал парный номер из грядущего шоу «Лебединое озеро». Александра Трусова предстала в роли Одилии, а её возлюбленный Марк Кондратюк – в роли чёрного мага. Бóльшую часть номера солировала именно Саша, а вот её партнёр появился только в конце. Партии ставили быстро, незадолго до шоу, полноценной проработкой постановки фигуристы займутся позже. Но первое впечатление Саша и Марк уже произвели хорошее. Признайтесь, захотелось посетить этот спектакль в Новый год?

Не обошлось шоу и без курьёзов. В начале второго отделения Александру Самарину долго не могли найти нужную музыку – включали трижды, но «Позови меня тихо по имени» как назло не включалась. На помощь уж было пришли друзья – Кондратюк и Игнатов нагуглили текст песни и начали хором исполнять её из-за бортика, но в это время проблему удалось решить. К этому моменту Яна Рудковская успела в микрофон пожурить команду. «Такое случается только в Питере», – сетовала она, вспоминая тур «Союз чемпионов»: ни в одном городе не было столько накладок и происшествий, как в Северной столице.



Неловкий момент случился и перед выступлением отца и сына Плющенко. «Игрушки на льду!» – кричали зрители перед их номером: после проката Александры Трусовой на катке действительно ещё оставались маленькие плюшевые зверьки. Но фонограмма врубилась («Снег» от Филиппа Киркорова), и шоу продолжилось. Александр и Евгений ловко объезжали опасные места, но держали зрителей в напряжении до самого конца – а вдруг что случится?



Концовка шоу и вовсе вышла странной – если те же Трусова и Кондратюк собрали свои квадлутцы на бис, то у учениц «Ангелов Плющенко» ничего не получалось. София Сарновская, Софья Титова, Арина Парсегова и другие малышки из академии то и дело заходили на четверные и падали, падали, падали. Каждая из спортсменок совершила по несколько попыток, и всё впустую. Можно похвалить девочек за рвение, но падения выглядели очень страшно. Стоили ли эти попытки того? Риск получить травму слишком уж велик.

Уже в субботу, 12 ноября, юбилейное шоу смогут увидеть зрители в Москве. Состав будет немного другим – те же Туктамышева, Игнатов и Коляда заявлены на этап Гран-при. Но зато появятся другие чемпионы – их в «Союзе» Евгения Плющенко предостаточно.