Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Трусова и Кондратюк откатали парный номер на шоу Плющенко, Саша прыгнула четверной, Косторная показала новую программу

Трусова прыгнула квад, парни устроили баттл с подачи Рудковской. Всё это — на шоу Плющенко
Анастасия Матросова
Трусова и Кондратюк откатали парный номер
Комментарии
Как поздравляли Евгения Плющенко мэтры фигурного катания и действующие спортсмены?

Пока в Казани фигуристы делили медали и призовые этапа Гран-при, в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга собрался не менее именитый состав. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, знаковые для России фигуристы – причем бóльшая часть спортсменов в данный момент соревнуется. 3 ноября Евгению Плющенко исполнилось 40 лет, 35 из которых он провёл на льду, именно по этому поводу все и собрались.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Поздравляли Евгения с размахом – Алексей Мишин презентовал юбиляру портрет, а Тамара Москвина вышла с Плющенко на лёд, встала на колено и подарила свой поклон. А это безусловно дорогого стоит.

В первом отделении одной из главных звёзд стала Алёна Косторная: она впервые вышла на лёд после операции с новой короткой программой под «Малагенью». Прыжковую часть опустим: фигуристка ещё находится в процессе восстановления, зато по части катания и артистизма придраться не к чему. Помните «Adios Nonino»? Теперь это вновь испанские мотивы, но более вычурные, раскрепощённые, взрослые. Алёна захватила внимание зала и не отпускала до самой последней секунды, так что пожелаем ей скорейшего восстановления!

Алёна Косторная

Алёна Косторная

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Со свежими короткими программами также выступили Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Модерновая «Ainsi bas la vida» пока только начинает обретать классный вид, но публику уже заводит не на шутку! «Feeling good» Императрица катала на разрыв, чего-то подобного ждём и через неделю на этапе Гран-при. Михаил Коляда достал из закромов лучшие показательные – очаровывающий от мала до велика «Sway» (один только тодес с пиджаком чего стоит!), а также вновь показал публике переделанного «Белого ворона».

От ведущего «Звёзд на льду» до хоккеиста и владельца академии. Многоликий Евгений Плющенко От ведущего «Звёзд на льду» до хоккеиста и владельца академии. Многоликий Евгений Плющенко

Лишь за несколько дней до шоу стало известно, что в нём всё же выступит Евгений Семененко. Он как раз таки должен был быть в Казани, но пока не восстановился до конца, чтобы на равных бороться с именитыми соперниками. Зато форма позволяет прекрасно кататься в шоу и набирать кондиции – об апрельском прокате «Адажио» не хочется и вспоминать, а вот ноябрьский получился безупречным. «Желаю тебе пройти четыре Олимпиады», – отметила Яна Рудковская после этого выступления. Нужно было видеть лицо Жени в этот момент – кажется, такой долгий спортивный путь пока не входит в его планы. Но чем чёрт не шутит?

Яна Рудковская и Евгений Семененко

Яна Рудковская и Евгений Семененко

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

В перерыве на арене воцарилась очень домашняя атмосфера. Никита Михайлов прогуливался с маленькой дочуркой вдоль бортика, супруги Мишины сновали туда-сюда вместе с внуками. Алёна Косторная вышла к болельщикам и долго раздавала автографы, Михаил Коляда сосредоточено разминался в подтрибунке, пока его супруга Дарья внимательно за этим наблюдала, а Марк Кондратюк и вовсе нашёлся в столовой. Стоило во время антракта подкрепиться – и квады вернулись на место. В первой половине четверные сальховы ему не удались – бабочка и падение, зато в показательном варианте «Иисуса» всё прошло идеально.

«Не прыгайте ультра-си!» – сокрушалась Яна Рудковская, но мальчики едва ли слушались. Несколько идеальных четверных тулупов сделал Макар Игнатов – от бортика его квады смотрятся ещё масштабнее. Александр Самарин блестяще исполнил все тройные аксели, а на поклоне заходил и на четверной лутц, но получился, к сожалению, лишь тройной. Зато Евгений Семененко послушался – «Frost» во втором отделении прошёл без трикселей и без четверных, но с привычным для Жени огнём в хорео и полной самоотдачей.

Ягудин рассекал на мотоцикле по льду со связанной красоткой. Что произошло?! Ягудин рассекал на мотоцикле по льду со связанной красоткой. Что произошло?!

Изюминкой вечера стал парный номер из грядущего шоу «Лебединое озеро». Александра Трусова предстала в роли Одилии, а её возлюбленный Марк Кондратюк – в роли чёрного мага. Бóльшую часть номера солировала именно Саша, а вот её партнёр появился только в конце. Партии ставили быстро, незадолго до шоу, полноценной проработкой постановки фигуристы займутся позже. Но первое впечатление Саша и Марк уже произвели хорошее. Признайтесь, захотелось посетить этот спектакль в Новый год?

Не обошлось шоу и без курьёзов. В начале второго отделения Александру Самарину долго не могли найти нужную музыку – включали трижды, но «Позови меня тихо по имени» как назло не включалась. На помощь уж было пришли друзья – Кондратюк и Игнатов нагуглили текст песни и начали хором исполнять её из-за бортика, но в это время проблему удалось решить. К этому моменту Яна Рудковская успела в микрофон пожурить команду. «Такое случается только в Питере», – сетовала она, вспоминая тур «Союз чемпионов»: ни в одном городе не было столько накладок и происшествий, как в Северной столице.

Неловкий момент случился и перед выступлением отца и сына Плющенко. «Игрушки на льду!» – кричали зрители перед их номером: после проката Александры Трусовой на катке действительно ещё оставались маленькие плюшевые зверьки. Но фонограмма врубилась («Снег» от Филиппа Киркорова), и шоу продолжилось. Александр и Евгений ловко объезжали опасные места, но держали зрителей в напряжении до самого конца – а вдруг что случится?

Концовка шоу и вовсе вышла странной – если те же Трусова и Кондратюк собрали свои квадлутцы на бис, то у учениц «Ангелов Плющенко» ничего не получалось. София Сарновская, Софья Титова, Арина Парсегова и другие малышки из академии то и дело заходили на четверные и падали, падали, падали. Каждая из спортсменок совершила по несколько попыток, и всё впустую. Можно похвалить девочек за рвение, но падения выглядели очень страшно. Стоили ли эти попытки того? Риск получить травму слишком уж велик.

Из богини прыжков в королеву компонентов. Почему Трусова стала третьей на Гран-при в Сочи Из богини прыжков в королеву компонентов. Почему Трусова стала третьей на Гран-при в Сочи
«Я верю, что умею летать». Новые программы Трусовой — это тактическая победа Соколовской «Я верю, что умею летать». Новые программы Трусовой — это тактическая победа Соколовской

Уже в субботу, 12 ноября, юбилейное шоу смогут увидеть зрители в Москве. Состав будет немного другим – те же Туктамышева, Игнатов и Коляда заявлены на этап Гран-при. Но зато появятся другие чемпионы – их в «Союзе» Евгения Плющенко предостаточно.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022