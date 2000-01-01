«Никогда не загадываю на будущее». Как Загитова дошла до бокса с Бузовой

Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Как Загитова дошла до бокса с Бузовой
Как Загитова дошла до бокса с Бузовой
Увлечение боксом Алины Загитовой перешло на новый уровень. Олимпийская чемпионка планирует сразиться с Ольгой Бузовой, которая уже много лет боксирует на тренировках. Победит ли фигуристка столь «грозную» соперницу?
AMP-версия
«На всякий случай»
«На всякий случай»
27 мая Алина опубликовала в соцсетях видео боксёрской тренировки с ассистентом. Девушка не объяснила, зачем решила надеть боксёрские перчатки, но кокетливо написала: «На всякий случай».
«Готовлюсь к чему-то новому...»
«Готовлюсь к чему-то новому...»
Фигуристка продолжает напоминать о новом увлечении. Выложила кадры уставшей себя с боксёрскими перчатками и подписала: «Всем спорт». Стало понятно, что сражаться на ринге Алине понравилось.
Загитова против Бузовой?
Загитова против Бузовой?
20 июня стало известно, что Загитова выступит в показательном поединке по боксу. Дмитрий Губерниев предложил в качестве соперницы Ольгу Бузову и Клаву Коку. Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов всерьёз воспринял идею боя с Бузовой.
«Надеюсь, шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде»
«Надеюсь, шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде»
Противником Алины объявили олимпийского чемпиона 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альберта Батыргазиева. Девушка уверенно настроилась на победу.
Побить горе-комментатора
Побить горе-комментатора
Губерниев предложил Алине сразиться с ним на Дне московского спорта и побить за прошлые обиды.
Соперники самоустраняются
Соперники самоустраняются
Батыргазиев отказался драться из-за старой травмы. Его заменили двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Алина пожелала Батыргазиеву благополучного восстановления.
«Встречайте, Камила Валиева!»
«Встречайте, Камила Валиева!»
25 июня Алина провела показательную тренировку и бой с Саитовым. Ведущий по ошибке объявил фигуристку как Камилу Валиеву, но зрители его поправили. После поединка Саитов подарил Алине цветы и отметил, что у неё неплохо получается.
Загитова призналась, что бокс помогает поддерживать форму
Загитова призналась, что бокс помогает поддерживать форму
«Действительно, разные виды спорта. Начала заниматься полтора месяца назад. Это помогает мне поддерживать физическую форму, потому что в боксе есть всё, что нужно нам для фигурного катания: и координация, и выносливость, и быстрота движений. Поэтому я решила, что бокс — тот вид спорта, который мне нужен для поддержания формы».
Взяла пример с профи
Взяла пример с профи
Алина посетила суперфинал турнира «Лига бокса. Интерконтинентальный Кубок». «Было очень интересно наблюдать за ходом боёв, смотреть, какие движения и в какой ситуации делают профессионалы. Возьму на заметку на будущее».
Медведева тоже может побоксировать с Загитовой?
Медведева тоже может побоксировать с Загитовой?
В августе промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что организация боя Загитовой и Бузовой уже в процессе, а также не исключил спарринга с Евгенией Медведевой.
Поединок с Бузовой планировали на конец года
Поединок с Бузовой планировали на конец года
В сентябре Хрюнов объявил, что хочет устроить встречу Загитовой и Бузовой на ринге в декабре или даже раньше из-за занятости фигуристки в ледовых шоу.
Загитова заявила, что не готова с кем-то драться
Загитова заявила, что не готова с кем-то драться
«Пока не чувствую, что хочу с кем-то драться, бороться. Пока всё это не про меня. Но кто знает? Никогда не загадываю на будущее. Чем меня привлекают единоборства? Ощущением себя», — рассказала Загитова в комментарии «Плеймейкеру».
Дата супербитвы известна
Дата супербитвы известна
«Состоится ли боксёрский поединок между Загитовой и Бузовой? Я запланировал дату — 9 марта. Бузова — Загитова — это будет главный бой», — приводит слова Хрюнова Legalbet.
<i>Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно <a href="https://okko.sport/tournament/435252460?utm_source=championat&utm_medium=integration&utm_campaign=okko_media_figure_skating_oct22&utm_content=article_all&utm_term=fix_gran-pri_ru_Y2022102013515358" rel="nofollow" target="_blank">по ссылке</a>. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.</i>
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
«Никогда не загадываю на будущее». Как Загитова дошла до бокса с Бузовой
Читайте также
Всё о партнёре Медведевой в «Ледниковом периоде»
Всё о партнёре Медведевой в «Ледниковом периоде»
Милохин превратил «Ледниковый период» во фрик-шоу
Милохин превратил «Ледниковый период» во фрик-шоу
Семь ипостасей Евгения Плющенко
Семь ипостасей Евгения Плющенко
Самые милые моменты Гран-при в Сочи
Самые милые моменты Гран-при в Сочи
Самые драматичные моменты Гран-при в Сочи
Самые драматичные моменты Гран-при в Сочи
Загитова и Щербакова не будут вести «ЛП» вместе
Загитова и Щербакова не будут вести «ЛП» вместе
Как сборная США требует золото Олимпиады
Как сборная США требует золото Олимпиады
Самые милые и смешные моменты Гран-при в Москве
Самые милые и смешные моменты Гран-при в Москве
Кто станет новым партнёром Медведевой на «ЛП»?
Кто станет новым партнёром Медведевой на «ЛП»?
Кто помогает Тутберидзе ковать чемпионок?
Кто помогает Тутберидзе ковать чемпионок?
Братья и сёстры, которые катались в паре
Братья и сёстры, которые катались в паре
Самые эпатажные образы фигуристов-мужчин
Самые эпатажные образы фигуристов-мужчин
Как Скобрев работает у Плющенко
Как Скобрев работает у Плющенко
Ледовые шоу в сезоне-2022/2023
Ледовые шоу в сезоне-2022/2023
Сорвалось уже 4 смены гражданства наших фигуристов
Сорвалось уже 4 смены гражданства наших фигуристов
Самые безумные цитаты Рената Лайшева
Самые безумные цитаты Рената Лайшева
© championat.com 2000–2022