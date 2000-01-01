«Никогда не загадываю на будущее». Как Загитова дошла до бокса с Бузовой

Загитова призналась, что бокс помогает поддерживать форму

«Действительно, разные виды спорта. Начала заниматься полтора месяца назад. Это помогает мне поддерживать физическую форму, потому что в боксе есть всё, что нужно нам для фигурного катания: и координация, и выносливость, и быстрота движений. Поэтому я решила, что бокс — тот вид спорта, который мне нужен для поддержания формы».