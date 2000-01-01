Итальянец и француженка в сборной России?
Рассказываем о фигуристах с интересным происхождением.
Дарио Чиризано
По имени Дарио можно подумать, что он чистый итальянец, но нет — его мама русская, с пяти лет Дарио Бенитович живёт в России.
Николай Мемола
Этот фигурист также имеет русские и итальянские корни, но выступает всё-таки за родину отца. Тренирует Николая его мама, Ольга Романова.
Тиффани Загорски
У Тиффани есть русские, польские, белорусские и ирландские корни, родилась она в Лондоне, затем переехала во Францию и выступала за эту страну. И только после этого Загорски стала представлять Россию.
Джонатан Гурейро
Партнёр Тиффани тоже имеет интересное происхождение: его мама — советская фигуристка Светлана Ляпина, отец — родом из Португалии. А родился Джонатан и вовсе в Австралии.
Диана Дэвис
По маме у фигуристки русские, грузинские и армянские корни, а отец Дианы – американец.
Аннабель Морозов
В жилах Аннабель течёт русская и французская кровь, а родилась спортсменка в США.
Евгения Медведева
Мама Жени — русская, а папа — армянин, и какое-то время фигуристка носила фамилию папы (Бабасян).
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Как в сборной России оказались итальянец и француженка? Фигуристы с необычными корнями
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