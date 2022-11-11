Ход Императрицы. Туктамышева даст бой юным звёздам Тутберидзе и Плющенко в Москве!

Её величество Императрица Елизавета Туктамышева вступает в бой с молодым поколением фигуристок. Против опытной трикселистки на четвёртом этапе Гран-при выйдет лучшая юниорка России Софья Акатьева, которой предстоит в одиночку защищать честь родного тренерского штаба Тутберидзе, а значит, вариант со вторым местом не рассматривается.

Софья Муравьёва нацелена минимум на пьедестал, хотя тоже с удовольствием примерит на себя роль победительницы, что очень порадует её наставника Евгения Плющенко.

Превзойдёт ли ученик своего учителя Алексея Мишина в Москве и сможет ли противостоять Тутберидзе? Узнаем в грандиозной схватке трёх школ!

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Зрелое женское Туктамышевой против ультра-си Акатьевой

Четвёртый этап обещает стать максимально непредсказуемым. У девушек основная битва за медали развернётся между Елизаветой Туктамышевой, Софьей Акатьевой и Софьей Муравьёвой. Все они постараются забрать золото, но наибольшие шансы на это у 15-летней Акатьевой, которая в прыжковом арсенале имеет тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов. Сложный технический набор способен принести Соне высокие баллы даже в случае нескольких ошибок, как это было на первом этапе Гран-при России. Восходящая звёздочка Тутберидзе обошла тогда в произвольной программе Камилу Валиеву, но в общем зачёте ей уступила. Настала пора отыграться за обидное поражение в схватке с другими соперницами и одержать первую победу на взрослом уровне.

Софья Акатьева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лидерство Сони важно и для её тренеров. Из-за долгого восстановления после травм этот турнир пропускают Майя Хромых и Дарья Усачёва. Вся ставка теперь на одну воспитанницу. Но Этери Тутберидзе привыкла, что её фигуристки находятся на первых строчках турнирной таблицы, и сделает всё, чтобы настроить Акатьеву на чистые прокаты. Уступать другим девочкам непозволительно.

Впрочем, если Акатьева кому и уступит, то не девочкам-подросткам, а единственной представительнице зрелого женского на этом этапе — Елизавете Туктамышевой. Императрица уже успела продемонстрировать хорошую форму на мемориале Панина-Коломенкина в начале октября, где справилась с двумя из трёх тройных акселей на две программы. Это было самое начало сезона, и с тех пор Лиза неплохо усилилась. В преддверии турнира в Москве она прыгнула два великолепных четверных тулупа на тренировке, вызвав восторг болельщиков и порадовав Алексея Мишина.

Не факт, что Лиза рискнёт исполнять квады на этих выходных, но её физическая подготовка как никогда на высоте. Отдавать золото вчерашним юниоркам она точно не собирается. Отсутствие четверных в произвольной ей спокойно компенсируют тройной аксель и компоненты, которые она заслужила за долгие годы выступлений.

Подтвердит ли Муравьёва амбиции Плющенко?

Вмешаться в разборки Акатьевой и Туктамышевой за первое место способна и 16-летняя Софья Муравьёва. Звезда «Ангелов Плющенко» успешно освоила тройной аксель в прошлом сезоне, а ещё активно изучает четверной сальхов. Квад ей пока не удавалось приземлить на соревнованиях, но и пыталась она лишь два раза. Кто знает, вдруг Соня воплотит в реальность известную поговорку, и её третья попытка окажется удачной? Если это произойдёт на Гран-при в Москве, то Акатьевой и Туктамышевой придётся понервничать.

Однако на лидерство ученица Плющенко может претендовать и без четверных. Её вдохновенное эмоциональное катание традиционно высоко оценивается судьями. Безупречные прокаты с трикселем — главный рецепт Муравьёвой в борьбе за место под солнцем, и он ей по силам.

Софья Муравьёва с тренерами Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На исход турнира девушек повлияет и выступление 15-летней Анастасии Зининой. Бывшая подопечная Плющенко наверняка захочет доказать, что её переход в «Армию фигурного катания» к Алексею Василевскому — верное решение. На первом этапе Гран-при она взяла бронзу, несмотря на безуспешные попытки исполнить четверной тулуп. Высокая конкуренция, скорее всего, подтолкнёт её рискнуть и на четвёртом этапе. Иначе взобраться на пьедестал, а тем более подвинуть с него Муравьёву, будет весьма затруднительно.

Шанс Коляды реабилитироваться

Жаркая борьба на Гран-при в Москве намечается и у мужчин. Целая россыпь талантливых сильных одиночников сойдётся на одном льду, и предсказать исход невозможно. Ранее первый этап показал, что победа, да и просто попадание в призы, Михаилу Коляде вовсе не гарантирована. Красивое катание теряет все преимущества при срыве большинства прыжков и не позволяет судьям поставить высокие баллы. Но провалы случаются с каждым спортсменом, даже с такими признанными мастерами, как Коляда. Плохой старт должен разозлить его и увеличить желание победить. Все мы знаем, что чистый или почти чистый Миша — первый номер среди наших парней. Пора напомнить об этом и реабилитироваться. На кону — отбор в финал серии, который без Миши заметно потускнеет.

Михаил Коляда Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кроме Коляды, в Москве мы наконец-то увидим ещё одного члена команды Алексея Мишина — Евгения Семененко. Для Жени четвёртый этап Гран-при — первый турнир в новом сезоне. Из-за травмы он выступил на контрольных прокатах с упрощённым контентом, а затем пропустил Гран-при в Казани, потому что не успел полностью восстановиться. Остаётся только догадываться, в какой форме сейчас Женя, и надеяться, что ничто не помешает ему побороться за медали.

Макар Игнатов и Пётр Гуменник обещают устроить в ближайшие выходные феерию ультра-си. На предыдущих стартах оба поразили в произвольной контентом из четырёх квадов и двух тройных акселей. При этом Гуменник приземлил четверной лутц на Гран-при в Сочи и выиграл бронзу. Рисковые ребята определённо не планируют уезжать из Москвы без медалей.

Дочь Тутберидзе не приедет на турнир в Москве

На первый взгляд, судьба золота у спортивных пар — неминуемо оказаться в руках Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Но Наталья Хабибуллина и Илья Княжук уже успели испытать на себе правдивость хита Димы Билана и подтвердить, что невозможно возможно. На первом этапе Гран-при России они неожиданно вырвали победу у серебряных медалистов Олимпиады Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а ведь те считались абсолютными фаворитами! С другой стороны, Женя и Вова тогда сами подвели себя, завалив произвольную программу, а Мишина и Галлямов славятся достаточно стабильными выступлениями. Да и как иначе? У Тамары Москвиной не забалуешь: спуска своим парам она не даёт ни на международных турнирах, ни на внутренних стартах.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В танцах на льду на медали главным образом претендуют Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано и Софья Тетюнина/Андрей Багин. Первые два танцевальных дуэта ранее отлично проявили себя на разных этапах, а теперь наконец проведут очную встречу на московском льду.

Тетюнина и Багин — новая перспективная пара Александра Жулина. В прошлом у них были неплохие результаты с другими партнёрами: Софья брала бронзу первенства России среди юниоров с Александром Шустицким, а Андрей останавливался в шаге от пьедестала чемпионата России с Аннабель Морозов. Вместе ребята катаются всего несколько месяцев, но за медали Гран-при обязательно поборются.

А вот неофициальные лидеры нашей танцевальной сборной Диана Дэвис и Глеб Смолкин, к сожалению, снялись с соревнований по неизвестным причинам. Дочка Тутберидзе и её партнёр тренируются в США и, видимо, не решили вопросы логистики. Надеемся, на этап Гран-при в Перми у них получится прилететь, и они наконец-то покажут результат кропотливой работы с известными мировыми специалистами.