Туктамышева против юниорок Тутберидзе и Плющенко. Жара на московском льду! LIVE

В бой на Гран-при России вступает самая опытная участница — 25-летняя Елизавета Туктамышева. Её главные соперницы младше примерно на 10 лет: Софье Акатьевой всего 15, её тёзке Муравьёвой — 16.

Все трое владеют тройным акселем, а у ученицы Тутберидзе Акатьевой в запасе есть и четверные тулуп с сальховом. Юная Соня очень хочет отыграться за поражение от Валиевой на первом этапе!