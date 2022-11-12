Туктамышева против юниорок Тутберидзе и Плющенко. Жара на московском льду! LIVE
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Лизе предстоит сражаться с юным поколением.
В бой на Гран-при России вступает самая опытная участница — 25-летняя Елизавета Туктамышева. Её главные соперницы младше примерно на 10 лет: Софье Акатьевой всего 15, её тёзке Муравьёвой — 16.
Все трое владеют тройным акселем, а у ученицы Тутберидзе Акатьевой в запасе есть и четверные тулуп с сальховом. Юная Соня очень хочет отыграться за поражение от Валиевой на первом этапе!
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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