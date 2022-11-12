Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 4: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание, этап Гран-при России в Москве, короткие программы Туктамышевой, Коляды — онлайн-трансляция 12 ноября

Туктамышева против юниорок Тутберидзе и Плющенко. Жара на московском льду! LIVE
Екатерина Авдонина Дарья Кирюхина
,
Елизавета Туктамышева
Комментарии
Лизе предстоит сражаться с юным поколением.
Расписание серии Гран-при России

В бой на Гран-при России вступает самая опытная участница — 25-летняя Елизавета Туктамышева. Её главные соперницы младше примерно на 10 лет: Софье Акатьевой всего 15, её тёзке Муравьёвой — 16.

Все трое владеют тройным акселем, а у ученицы Тутберидзе Акатьевой в запасе есть и четверные тулуп с сальховом. Юная Соня очень хочет отыграться за поражение от Валиевой на первом этапе!

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Туктамышева дебютирует на Гран-при, Дэвис не приедет из США. Всё о втором этапе в Москве Туктамышева дебютирует на Гран-при, Дэвис не приедет из США. Всё о втором этапе в Москве
Ход Императрицы. Туктамышева даст бой юным звёздам Тутберидзе и Плющенко в Москве! Ход Императрицы. Туктамышева даст бой юным звёздам Тутберидзе и Плющенко в Москве!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022