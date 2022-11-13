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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Туктамышева с падением выиграла Гран-при России в Москве, ученица Тутберидзе Акатьева упала три раза

Туктамышева в шоке! Разбила учениц Тутберидзе и Плющенко даже с падением
Анастасия Матросова
Туктамышева с падением выиграла этап в Москве
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Лиза не ожидала победы, ведь испортила флип, но её соперницы тоже ошибались.

Если бы все постолимпийские сезоны можно было бы назвать в чью-то честь, они бы носили имя Елизаветы Туктамышевой. Как выступили девушки во второй день Гран-при России в Москве – в материале «Чемпионата».

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В заявке у Елизаветы Туктамышевой и Софьи Муравьёвой было припрятано по два тройных акселя, Анастасия Зинина включила два четверных тулупа, а Софья Акатьева собрала из всего этого микс – два квада и триксель. Тулуп в целом могла включать даже Туктамышева, ведь признавалась, что четверной стал даваться легче. Но выкатывать с квадом произвольную – это совсем другое дело.

Анастасия Зинина не справилась с квадом на разминке, случилось досадное падение. А вот прокат фигуристка начала с уверенного квада в каскаде! Второй тулуп, к сожалению, завершился падением. Heart of glass фигуристка вкатывает от старта к старту, и программа постепенно обретает нужную форму.

Анастасия Зинина

Анастасия Зинина

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С недочётами вышли каскад во второй половине, секвенция с двумя дупелями – перед последним прыжком Настю уже вело, но она все же прицепила его. Падение на последнем флипе и вовсе подпортило впечатление от проката. Результат Анастасии – 206,25 балла. Свой предыдущий результат Зинина улучшила, но до пьедестала добраться не удалось.

Софья Муравьёва достаточно уверенно размяла триксель в каскаде. В прокате он тоже удался – шикарное приземление прямо в музыкальный акцент смотрелось завораживающе. А вот вторым элементом вышел лишь двойной аксель вместо заявленного тройного.

Софья Муравьева

Софья Муравьева

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Во второй половине Соня очень неожиданно упала с лутца, но затем прицепила потерянный тулуп каскад к следующему прыжку и справилась с ойлерником. В первой половине фигуристка была очень хороша в презентации, к концу слегка подустала, но пока идёт процесс набора формы. 230,56 балла – отличный результат для сегодняшнего дня.

Софья Акатьева провела уверенную разминку и собрала все ультра-си. Но в прокате не получился ни триксель, ни четверные: падение, падение, падение… После неудачного четверного тулупа Соня решила рискнуть зайти на него ещё один раз, но снова не удержалась на ногах, и прыжок оценили с понижением в базе. Остальные элементы Акатьева сделала без ошибок, выкатывая дорожку на эмоциях, но осадок от затмения в начале программы всё равно остался. После проката на фигуристке не было лица – она, кажется, поверить не могла, что только что произошло. Этери Тутберидзе же стояла у бортика с достаточно спокойным лицом. 225,37 балла получила Соня: этого хватило для бронзы, хотя фигуристка была главной фавориткой в борьбе за золото.

Елизавета Туктамышева сделала на разминке только один тройной аксель – в самом конце. До этого шли бабочка за бабочкой, но Императрица собралась и выдала образцовый прыжок под занавес шестиминутки. На арене Лизу встречали громче всех, действительно по-императорски.

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«Одиночество» Елизавета презентовала в новом платье – тёмно-бордовом, с изящным вырезом спереди в виде цветка, очертания которого повторялись на спине. Предыдущее платье тоже было красивым, но, по словам Лизы, без какой-либо идеи. Тёмная роза на костюме – символ печали.

Программу открыли блестящие тройные аксели – первый прыжок сольный, второй – в каскаде. Но затем пошли недочёты: каскад 3-2 вместо 3-3 и затем падение с тройного флипа. На вращении внезапно затихла музыка, и, возможно, это отрезвило Лизу. Во второй половине она уже не допускала ошибок, вытаскивая прыжки и контролируя ситуацию. Такая программа, такая презентация способны довести до слёз, а овации накрыли арену ещё до окончания музыки.

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Уже в интервью Максиму Транькову Туктамышева призналась: в момент падения её накрыли флешбэки с чемпионата мира в Стокгольме. Тогда в середине проката случилось то же самое, но фигуристка смогла завоевать долгожданное серебро. А сейчас случилось золото. «Может быть, ключ – это падение с флипа?» – шутила Лиза во флеш-интервью Максиму Транькову. В той же беседе она призналась, что была в шоке от победы!

А в победе Туктамышевой сложно сомневаться: она справилась с большим числом ультра-си, чем соперницы, а вся четвёрка лидеров допустила как минимум одно падение.

Постолимпийский сезон снова за Туктамышевой, жаль только, что в этот раз он внутрироссийский. А вот Соня из штаба Плющенко обыграла Соню из штаба Тутберидзе, хотя по юниоркам чаще случалось обратное. Следующая такая дуэль случится не раньше чем на чемпионате России.

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