В сборной России новая звезда? Фигурист, превзошедший Коляду и Кондратюка, рвётся наверх!

Результаты московского этапа Гран-при заставили поклонников фигурного катания затаить дыхание — кажется, в России появился ещё один фигурист, готовый примерить на себя звание лидера. Не секрет, что в нашей сборной полно талантливых парней, но не все из них могут похвастаться физической и психологической стабильностью.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

В последнее время такие качества продемонстрировал лишь Марк Кондратюк, которого на данный момент считают сильнейшим фигуристом страны. Кроме чемпиона Европы, есть и Михаил Коляда, восхищающий всех филигранным владением коньком, но спортсмен расстраивает неумением бороться и думать в полёте. Кто-то уверен, что у него и вовсе нет чемпионского характера, зато им точно обладает новый претендент на главные титулы!

Пётр Гуменник на арене ЦСКА уверенно обошёл ученика Алексея Мишина благодаря особому навыку. И из потенциальной угрозы для конкурентов стал реальной. Есть ли у него шансы превзойти Коляду и Кондратюка?

Пётр Гуменник Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гуменник собрал лучшее от великих мастеров

Ещё несколько месяцев назад специалисты отмечали, что в сборной России есть тёмная лошадка, которая может всех удивить в текущем сезоне. Подобная риторика велась в отношении Петра Гуменника, и действительно — ученик Вероники Дайнеко, несмотря на смазанный старт, показал, что способен бороться за лидерство в мужском одиночном катании. На Гран-при России в Москве ему не было равных, и золото заслуженно отправилось в клуб Тамары Москвиной.

Многих потряс прекрасный прокат Пети в произвольной программе, где он исполнил три четверных прыжка, однако опытные поклонники фигурного катания, которые давно следят за этим спортсменом, спокойно отнеслись к успеху Гуменника. Как минимум этого следовало ожидать, ведь он отличается от большинства конкурентов тем, что впитал в себя знания и навыки не одного-двух, а целой плеяды великих мастеров.

В самом начале карьеры талант и огромный потенциал Пети заметила Елена Буянова и предложила фигуристу свои услуги, но в силу обстоятельств он не смог присоединиться к её группе. Первые осознанные шаги в спорте Гуменник сделал под руководством Алексея Мишина, который заложил ему хорошую прыжковую базу. С многооборотными элементами помогал спортсмену и Рафаэль Арутюнян.

Тренер олимпийского чемпиона Нэйтана Чена, консультировавший Илью Малинина, который поразил мир первым четверным акселем, поддерживает связь с Гуменником с 15 лет. Наставник ещё тогда отметил некоторую особенность фигуриста: необычное строение тела Пети замедляло процесс изучения квадов, но со временем баланс был бы найден. Так и произошло: несмотря на большой рост, фигурист справляется с четверными прыжками благодаря хорошей высоте элементов, достигающейся за счёт сильного толчка, и невероятно быстрой крутке.

Шлифует шероховатости и доводит умения спортсмена до идеала Вероника Дайнеко. При этом вокруг Гуменника собрался целый коллектив именитых наставников, ведущих Петра к главным стартам в сезоне. Тамара Москвина нередко высказывает рекомендации фигуристу, в то время как Елена Чайковская неустанно трудится над его артистизмом и хореографией. В это межсезонье в Сочи она отрабатывала вместе с Петей его программы.

Умение считать подвело Коляду — а Гуменника?

Год для Гуменника начинался непросто: спортсмен перенёс коронавирус, из-за чего его физические показатели резко упали. Как итог — неутешительные результаты на контрольных прокатах сборной России. Стоит отметить, что фигурист сразу задал очень высокую планку для себя, вставив четверные лутц и риттбергер в короткую и произвольную программы. Суперсложный контент со старшими ультра-си долго не давался Петру — на этапе Гран-при в Сочи он также сделал много ошибок.

«Может быть, если рационально подумать, мне не стоит столько четверных прыгать, но тогда станет скучно, это будет не так интересно», — говорил спортсмен после выступления.

Гуменник и раньше отмечал, что готов пробовать много разных элементов, включая четверной аксель. Экспериментирует он и с более простыми комбинациями: например, прыгает различные каскады с риттбергером, а теперь ещё и сложные секвенции. Но делает это с умом — благодаря качественной стратегии ему удалось добиться максимального результата в Москве.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Фигурист на время отказался от лутца, сделав ставку на чистоту прокатов, и лишь выиграл от этого. Потому что пять квадов и три тройных акселя на две программы — это заявка не новичка, а человека, который рвётся на вершину. Вместе с чемпионским характером (даже в самые трудные моменты Гуменник боролся за элементы) у Пети есть крайне полезный навык — умение думать в полёте.

Воспитанник Вероники Дайнеко признался, что проанализировал свои предыдущие прокаты, а затем выбрал оптимальный вариант контента. И всё же в произвольной ему пришлось кое-что перекраивать.

«Один элемент за все программы я сделал не совсем удачно: в конце должен был быть каскад лутц-риттбергер-аксель, я с лутца выехал так, что нога пошла на тулуп. Но вовремя вспомнил, что повторы уже исчерпаны, так что пришлось сделать двойной, — объяснял Гуменник. — Основные элементы программы я стараюсь заранее продумать. Например, если с чего-то упаду — куда каскад приделать. Потому что на ходу даже я могу ступить и сделать что-то плохое, что вообще под звезду пойдёт».

Пётр Гуменник Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как бы иронично это ни звучало, но как раз способность просчитывать риски и вовремя реагировать на случившиеся форс-мажоры подвела ближайшего преследователя Петра — Михаила Коляду. Ученик Алексея Мишина, блиставший в первый день соревнований, упустил золото из-за собственной оплошности: после серии ошибок допустил ещё одну — сделал третий двойной тулуп, из-за чего лишился элемента.

Скованность и отсутствие гибкости у Коляды отметили многие специалисты после московских прокатов. В том числе Алексей Ягудин и Елена Вайцеховская, они намекнули, что, помимо всего прочего, в Мише нет стержня, чтобы продолжать борьбу на важных стартах.

Гуменник навяжет борьбу Кондратюку в сезоне

Что касается Гуменника, то его упрекнуть в этом нельзя. Петя, наоборот, готовится составить конкуренцию текущему лидеру сборной России Марку Кондратюку. Ученик Светланы Соколовской тоже идёт на усиление в этом сезоне, но пока его сражение с четверным лутцем продолжается. Коварный прыжок получилось приземлить в Сочи, однако во второй половине произвольной программы посыпались помарки. В результате заочно он проиграл по баллам Петру, который с облегчённым контентом смог продемонстрировать свои артистические навыки.

Марк Кондратюк Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

К слову, традиционно судьи относились к фигуристу более лояльно, нежели к Марку. Ещё со времён, когда Гуменник боролся с Андреем Мозалёвым и Юмой Кагиямой на юниорском уровне, арбитры не скупились на компоненты, отмечая высокий навык владения коньком у спортсмена. На данный момент Кондратюк уступает по этому показателю сопернику, зато его зачётная ведомость — титул чемпиона Европы и России, а также золото командного турнира Олимпиады — позволяет думать, что при чистых прокатах обоих фигуристов они будут биться кость в кость. Невероятно интересно узнать, кто же одержит верх!