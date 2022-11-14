Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

ВАДА требует у CAS дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года и отобрать у России золото Олимпиады, онлайн, лайв

ВАДА требует забанить Валиеву на четыре года и отобрать все медали! Следим онлайн
Валерия Кукалева Яна Левхина
,
Камила Валиева
Комментарии
Развязка всё ближе. Дело закончится максимально плохо для России?

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) решения о нарушении Валиевой антидопинговых правил, а также вынести дисквалификацию сроком на четыре года и аннулировать результаты фигуристки.

Новость по теме
ВАДА требует от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года

Что скажут спортивные юристы и эксперты, какие ещё комментарии последуют от мировых спортивных ведомств? Следим все вместе.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Дело Валиевой передали в CAS — что это значит и что теперь будет? Объясняет юрист Дело Валиевой передали в CAS — что это значит и что теперь будет? Объясняет юрист
Что требует ВАДА?
Live Валерия Кукалева

В пресс-релизе ВАДА сообщается, что после многократных отложений вынесения вердикта ВАДА дало российскому агентству (РУСАДА) последний срок — 4 ноября. РУСАДА так и не провело заседания, поэтому дело передали в CAS.

Дело Камилы в арбитражном суде будут рассматривать трое судей: одного выберет ВАДА, второго — сама фигуристка и РУСАДА, третьего выберут назначенные сторонами судьи

14:48 Валерия Кукалева

Что требует ВАДА?

Все результаты Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года, должны быть аннулированы со всеми вытекающими последствиями. Сюда входят следующие победы:

  • золото чемпионата России (титул достанется Александре Трусовой),
  • золото чемпионата Европы (победа уйдёт к Анне Щербаковой),
  • золото командного турнира Олимпийских игр (победа достанется сборной США, медали также лишатся Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов),
  • две победы на двух этапах Гран-при России.
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022