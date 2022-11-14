ВАДА требует забанить Валиеву на четыре года и отобрать все медали! Следим онлайн

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) решения о нарушении Валиевой антидопинговых правил, а также вынести дисквалификацию сроком на четыре года и аннулировать результаты фигуристки.
Что скажут спортивные юристы и эксперты, какие ещё комментарии последуют от мировых спортивных ведомств? Следим все вместе.
В пресс-релизе ВАДА сообщается, что после многократных отложений вынесения вердикта ВАДА дало российскому агентству (РУСАДА) последний срок — 4 ноября. РУСАДА так и не провело заседания, поэтому дело передали в CAS.
Дело Камилы в арбитражном суде будут рассматривать трое судей: одного выберет ВАДА, второго — сама фигуристка и РУСАДА, третьего выберут назначенные сторонами судьи
Что требует ВАДА?
Все результаты Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года, должны быть аннулированы со всеми вытекающими последствиями. Сюда входят следующие победы:
- золото чемпионата России (титул достанется Александре Трусовой),
- золото чемпионата Европы (победа уйдёт к Анне Щербаковой),
- золото командного турнира Олимпийских игр (победа достанется сборной США, медали также лишатся Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов),
- две победы на двух этапах Гран-при России.
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