Развязка всё ближе. Дело закончится максимально плохо для России?

ВАДА требует забанить Валиеву на четыре года и отобрать все медали! Следим онлайн

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) решения о нарушении Валиевой антидопинговых правил, а также вынести дисквалификацию сроком на четыре года и аннулировать результаты фигуристки.

Новость по теме ВАДА требует от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года

Что скажут спортивные юристы и эксперты, какие ещё комментарии последуют от мировых спортивных ведомств? Следим все вместе.

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