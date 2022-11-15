Возвращение Трусовой и Кондратюка. Что нужно знать о пятом этапе Гран-при в Самаре

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке . Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Предпоследний этап Гран-при России состоится в Самаре: соревнование носит красивое название «Волжский пируэт» и порадует зрителей 19-20 ноября.

Список участников

Точного списка пока нет, но мы ожидаем возвращения Александры Трусовой: на своём предыдущем этапе она заняла только третье место, уступив юниоркам Аделии Петросян и Софье Самоделкиной. В этот раз в её соперницах снова будет напарница по тренировочной группе Самоделкина, а также Софья Муравьёва, которая заняла второе место на предыдущем этапе.

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Где Трусова, там и Марк Кондратюк – чемпион России и Европы поборется за вторую победу с Андреем Мозалёвым, Александром Самариным, Артуром Даниеляном и Глебом Лутфуллиным. В парах и танцах списки возглавляют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Женщины: Александра Трусова, Софья Муравьева, Софья Самоделкина.

Мужчины: Марк Кондратюк, Александр Самарин, Андрей Мозалёв, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Расписание

19 ноября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец — 14:30

Женщины, короткая программа — 16:00

Пары, короткая программа — 18:15

Мужчины, короткая программа — 19:35

20 ноября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец — 14:00

Женщины, произвольная программа — 15:45

Пары, произвольная программа — 17:45

Мужчины, произвольная программа — 19:15

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

По телевизору Первый канал покажет только часть соревнований: трансляция короткой программы намечена на 16:55 (19 ноября), произвольной — на 16:40 (20 ноября).

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой будут оперативно появляться все результаты.