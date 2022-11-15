Возвращение Трусовой и Кондратюка. Что нужно знать о пятом этапе Гран-при в Самаре

Предпоследний этап Гран-при России состоится в Самаре: соревнование носит красивое название «Волжский пируэт» и порадует зрителей 19-20 ноября.
Список участников
Точного списка пока нет, но мы ожидаем возвращения Александры Трусовой: на своём предыдущем этапе она заняла только третье место, уступив юниоркам Аделии Петросян и Софье Самоделкиной. В этот раз в её соперницах снова будет напарница по тренировочной группе Самоделкина, а также Софья Муравьёва, которая заняла второе место на предыдущем этапе.
Александра Трусова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Где Трусова, там и Марк Кондратюк – чемпион России и Европы поборется за вторую победу с Андреем Мозалёвым, Александром Самариным, Артуром Даниеляном и Глебом Лутфуллиным. В парах и танцах списки возглавляют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Женщины: Александра Трусова, Софья Муравьева, Софья Самоделкина.
Мужчины: Марк Кондратюк, Александр Самарин, Андрей Мозалёв, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян.
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов.
Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.
Расписание
19 ноября, суббота
Танцы на льду, ритм-танец — 14:30
Женщины, короткая программа — 16:00
Пары, короткая программа — 18:15
Мужчины, короткая программа — 19:35
20 ноября, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец — 14:00
Женщины, произвольная программа — 15:45
Пары, произвольная программа — 17:45
Мужчины, произвольная программа — 19:15
Где смотреть
В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.
По телевизору Первый канал покажет только часть соревнований: трансляция короткой программы намечена на 16:55 (19 ноября), произвольной — на 16:40 (20 ноября).
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой будут оперативно появляться все результаты.
- 15 ноября 2022
-
16:40
-
16:05
-
15:22
-
13:05
-
12:29
-
11:42
-
11:32
-
10:27
-
09:02
-
07:35
-
07:22
- 14 ноября 2022
-
20:26
-
19:07
-
18:02
-
17:52
-
17:46
-
17:39
-
17:09
-
16:20
-
16:05
-
15:50
-
15:30
-
15:02
-
15:00
-
14:26
-
14:17
-
14:11
-
14:01
-
13:50
-
13:30
-
13:25
-
12:58
-
12:52
-
11:32
-
11:10