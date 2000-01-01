Тутберидзе может мягко реагировать на неудачи?
Показываем самые драматичные и милые моменты четвёртого этапа Гран-при России.
«Not bad» от Туктамышевой
Лиза явно не ожидала, что сможет стать первой и в произвольной программе, и на турнире в целом, так что удивление было неподдельным – в стиле знаменитого мема.
Снятие Акоповой/Рахманина
На разминке перед произвольной программой Карина поняла, что не сможет кататься: ещё в Сочи мы увидели страшное падение, а в Москве фигуристка вновь упала с выброса. Тяжелый момент выбора – сниматься или нет – попал на камеры.
Реакция Тутберидзе на срыв Акатьевой
Лицо Этери Георгиевны после неудачного проката Софьи Акатьевой было непроницаемым. «Ну чего ты, сразу не поехала никуда», – с досадой и мягкостью в голосе отметила она, когда Соня вышла со льда.
Спектакль от Мишиной и Галлямова
Настя и Саша не выходят из образов даже после окончания программы – шоу продолжается даже во время аплодисментов. Саша в них купается, а Настя картинно возмущается, что партнёр не помогает ей встать.
Семененко угарает над своими выездами
Первое соревновательное выступление Жени после травмы получилось добротным: в произвольной он отборолся за все элементы, а потом сам же над собой иронизировал. «Сальхов на «-4» c великолепным спасением? Чисто!» – шутит фигурист.
Первая взрослая победа Кагановской/Ангелопола
Василиса и Валерий уже однажды побеждали по мастерам на маленьком турнире в Нижнем Новгороде, но тут случилась первая настоящая большая победа – на этапе Гран-при России. Только посмотрите на радостных ребят!
Мемная Туктамышева и мягкая Тутберидзе. Моменты слёз и счастья на Гран-при в Москве
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