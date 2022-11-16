«На руках вынесли её со льда». Падение Тотьмяниной вызвало шок и переполох на шоу «ЛП»

«Ледниковый период» – это не только красивые номера со звёздами и упрощённой техникой. Это ещё и жёсткие падения, травмы и боль, про которую приходится забывать ради съёмок.

На этой неделе на съёмках нового выпуска проекта пострадала олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Тотьмянина – она угодила в больницу после очень неприятного падения с партнёром Иваном Колесниковым.

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Что произошло?

Во время съемок очередного эпизода Татьяна и Иван катали номер и нечаянно оказались на льду. Как рассказал Илья Авербух, падение случилось не с высокой поддержки, а во время хореографической провозки, которая, как оказалось, тоже может быть довольно опасной. Во время разворота партнёр упал и зубцом конька задел колено партнёрши, из-за чего у Татьяны случился серьёзный болевой шок.

Шок и переполох падение вызвало и у болельщиков: очень многие волновались за здоровье прославленной олимпийской чемпионки. На лёд выбежали врачи, фигуристке оказали первую помощь на месте. Со льда её вынес на руках Максим Ставиский, после чего Тотьмянина отправилась в больницу на обследование. Диагноз известен – у Татьяны обнаружилось повреждение мениска, вытекла жидкость.

Татьяна Тотьмянина и актёр Иван Колесников давно катались вместе в паре: они принимали участие в съёмках прошлого сезона «Ледникового периода», выступали в шоу-туре уже после съёмок, а теперь воссоединились для сезона «Снова вместе». Но даже относительная «скатанность» не всегда спасает от таких неожиданных падений и травм – лёд скользкий, и никогда не знаешь, как он может подвести в следующий раз.

Как Татьяна оправилась от повреждения?

Уже на следующий день Тотьмянину выписали из больницы, и она вернулась на съёмки нового выпуска. Кататься пришлось на обезболивающих, но фигуристка и виду не подала, что у неё что-то болит или что есть какое-то повреждение, которое мешает кататься. Свой новый номер Тотьмянина и Колесников откатали безошибочно, а зрители в зале после проката скандировали: «Молодцы!»

Уже после выступления Татьяна призналась в беседе с журналистами: пока есть возможность кататься на уколах, собирать себя и не подводить команду – она будет это делать. Раньше у фигуристки было лишь два момента в карьере, когда она выбывала надолго и не могла выйти на лёд – когда она ломала ногу и когда получила страшное сотрясение мозга и долгое время была без сознания.



Слава богу, что олимпийской чемпионке не потребовалась срочная операция, хотя какое-то вмешательство в будущем ей всё же грозит. По словам Татьяны, предстоит замена двух бёдер. Так что мужества и преодоления великой спортсменке не занимать – и этим стоит восхититься.